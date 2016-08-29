Додано: Пон 15 січ, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,09 коп., на торгах понедельника потерял 3,11 коп., оказавшись на уровне 28,5677 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 января с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), в понедельник на украинском межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, малопопулярном в Украине.



Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,55/28,58, где пребывал до 11.53, понизившись в этот час до 28,54/28,56 UAH/USD tom.



Около 12.35 «американец», возобновив рост, оказался на отметке 28,56/28,58 UAH/USD tom, не покидая этот уровень до 14.15, когда единичные покупки на опустевшем рынке приподняли цену доллара до 28,57/28,61 UAH/USD tom.



Эти цены держались до самого закрытия понедельничной сессии межбанка.



На цифре 28,57/28,61 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 15 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5677 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,78% с 28,0672 UAH/USD до 28,5677 UAH/USD tom.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 января, прибавил в цене по знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность сохранилась на высоком уровне.



Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, характерный для дебюта новой сессии.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов. Кроме того, потенциальных продавцов доллара было мало.



Однако, нелишне указать на очевидное замедление темпов роста долларовых цен. Если в пятницу «американец» подорожал на 9,09 коп., нынче прирост составил лишь 3,11 коп. Причина таится в падении интереса импортеров к приобретению «завтрашнего» доллара, поскольку его 15-го все равно перечислять из-за выходного дня в США, некуда. Кроме того, не исключено, сработала обратная связь с наличным рынком, где рост «американца» остановился.



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность осталась высокой, лишь незначительно потеряв по сравнению с 12 января, о чем дали понять просевшие с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный привес 11 января обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 января упали, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, доллар валютированием «завтра» непопулярен в Украине.



Во-вторых, заметно упала активность импортеров, ограничивших покупки СКВ.



В-третьих, сработал «синдром понедельника» (сессия в дебюте новой недели не радует ликвидностью).



Дата: 15 января 2018 г. 17.21



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,53/28,60 UAH/USD (с утра – 28,50-53/28,65 UAH/USD, к обеду - 28,53/28,60 UAH/USD)

€ – 34,75-80/34,95 UAH/EUR (с утра – 34,50/34,80 UAH/EUR, к обеду - 34,65/34,95 UAH/EUR)

RUB – 0,480/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,480/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,480/0,500 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях очень низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.



Около 12.49 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,65/34,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж. Благодаря итоговому балансу обороты остались на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 15 января 2018 г. на 17.12

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 28,52/28,57 UAH/USD (с утра 28,50/28,60 UAH/USD, к полудню 28,47/26,57 UAH/USD)

€ 34,70/34,90 UAH/EUR (с утра 34,62/34,75 UAH/EUR, к полудню 34,65/34,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.



К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.



После обеда на столичном наличном рынке ситуация изменилась: рынок, констатировал возобновление клиентских покупок в парах доллар-гривня и евро-гривня, заставивших местных дилеров поднимать действующие цены.



Своевременная реакция на клиентские «вызовы» позволила сохранить рынок в состоянии равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «четверку c минусом», констатировала снижение показателей предыдущей сессии.



Дата: 15 января 2018 г. на 17.20

Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,52/28,60 UAH/USD (с утра - 28,52/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,60 UAH/USD)

€ – 34,65/34,90 UAH/EUR (с утра – 34,35/34,70 UAH/EUR, к полудню - 34,60/34,90 UAH/EUR)

RUB – 0,497/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,496/0,502 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах.



К полудню, по состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности цен в паре доллар-гривня и рост курса евро: 28,52/28,60 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился двусторонней торговлей в паре доллар-гривня в розничных объемах.



После обеда на рынке Запорожья сохранилось вялотекущее равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



По итогам дня запорожцы за ликвидность поставили себе «тройку с минусом», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.



Дата: 15 января 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,47/28,65 UAH/USD (с утра - 28,47/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,47/28,60 UAH/USD)

€ – 34,40/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,25/34,90 UAH/EUR, к полудню - 34,40/34,90 UAH/EUR)

RUB 0,492/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,492/0,500 UAH/RUB)



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