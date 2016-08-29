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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 січ, 2018 23:11
Тарас Бульба написав: Tolevas написав:
Простите, не следил внимательно за рынком.
Паритет доллар-Евро, который к НГ обещал ДС и под который Agaz123 слила по 1,17 все Евро, уже был или еще нет?
Буде троха пізніше, якщо закриємось сьогодні нище 1.2238. А якщо вище - то ше троха пізніше, але буде...
У нас зараз якраз час Х по євро, само по собі росте і на міжбанку по кросу від бакса теж. Руки чешуться зливати....
А як же золота мрія про 1,35?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:20
холява написав: Tolevas написав:
Простите, не следил внимательно за рынком.
Паритет доллар-Евро, который к НГ обещал ДС и под который Agaz123 слила по 1,17 все Евро, уже был или еще нет?
Добрый Вечер.
Здоровья и Успехов всем .
"Чай" вчера был , про Вас спрашивал, когда Вы из Вены вернетесь на Тесле.
Просил сыну Вашему "ОКСАНЕ -ЕНАСКО" привет передать.
Бредите? Давно это у Вас? Сочувствую, но помочь не могу.
Сообщи о своих планах, рассмеши Бога.
В игноре Vadim V - тролль.
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Tolevas
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:29
Ihor Pavlovycz
То через півроку, після "мрії" про депо в гривні
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:44
Навіщо вам безсонні ночі
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reus
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:45
reus написав:
Навіщо вам безсонні ночі
При правильно распределенной корзине спится всегда нормально. Весной в долларе тоже часто бессонница.
Сообщи о своих планах, рассмеши Бога.
В игноре Vadim V - тролль.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:50
Ihor Pavlovycz
Я теж, і шось мені здається що цього тижня буде саме той момент по євро. От би ще на міжбанку зелений трохи піднажав... А то потім почнуться корекції, зниження % ставок, так може і бажання йти на депо пропасти...
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Додано: Вів 16 січ, 2018 05:24
Что то доллар совсем не радует если смотреть на индекс. Может США все таки решили ушатать свою валюту на время? Бюджетный дефицит как то покрывать нужно, а как по другому быстро вернуть производство и ускорить рост ВВП?
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