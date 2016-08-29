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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3920392139223923

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 636
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
406
Всього голосів : 636
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:11

  Тарас Бульба написав:
  Tolevas написав:Простите, не следил внимательно за рынком.
Паритет доллар-Евро, который к НГ обещал ДС и под который Agaz123 слила по 1,17 все Евро, уже был или еще нет?

Буде троха пізніше, якщо закриємось сьогодні нище 1.2238. А якщо вище - то ше троха пізніше, але буде... :wink:
У нас зараз якраз час Х по євро, само по собі росте і на міжбанку по кросу від бакса теж. Руки чешуться зливати....


А як же золота мрія про 1,35? :lol:
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:20

  холява написав:
  Tolevas написав:Простите, не следил внимательно за рынком.
Паритет доллар-Евро, который к НГ обещал ДС и под который Agaz123 слила по 1,17 все Евро, уже был или еще нет?


Добрый Вечер.
Здоровья и Успехов всем .

"Чай" вчера был , про Вас спрашивал, когда Вы из Вены вернетесь на Тесле.
Просил сыну Вашему "ОКСАНЕ -ЕНАСКО" привет передать.


Бредите? Давно это у Вас? Сочувствую, но помочь не могу.
Сообщи о своих планах, рассмеши Бога.
В игноре Vadim V - тролль.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:29

Ihor Pavlovycz
То через півроку, після "мрії" про депо в гривні :mrgreen:
Тарас Бульба
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:41

  Тарас Бульба написав:Ihor Pavlovycz
То через півроку, після "мрії" про депо в гривні :mrgreen:

А я от вже задумався про депо в гривні :roll:
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:44

  Ihor Pavlovycz написав:
  Тарас Бульба написав:Ihor Pavlovycz
То через півроку, після "мрії" про депо в гривні :mrgreen:

А я от вже задумався про депо в гривні :roll:


Навіщо вам безсонні ночі :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:45

  reus написав:
  Ihor Pavlovycz написав:
  Тарас Бульба написав:Ihor Pavlovycz
То через півроку, після "мрії" про депо в гривні :mrgreen:

А я от вже задумався про депо в гривні :roll:


Навіщо вам безсонні ночі :D


При правильно распределенной корзине спится всегда нормально. Весной в долларе тоже часто бессонница.
Сообщи о своих планах, рассмеши Бога.
В игноре Vadim V - тролль.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:50

Ihor Pavlovycz
Я теж, і шось мені здається що цього тижня буде саме той момент по євро. От би ще на міжбанку зелений трохи піднажав... А то потім почнуться корекції, зниження % ставок, так може і бажання йти на депо пропасти... :roll:
Тарас Бульба
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 05:24

Re: Валютный рынок в контексте

Что то доллар совсем не радует если смотреть на индекс. Может США все таки решили ушатать свою валюту на время? Бюджетный дефицит как то покрывать нужно, а как по другому быстро вернуть производство и ускорить рост ВВП?
prosecutor
 
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