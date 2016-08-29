Додано: Вів 16 січ, 2018 17:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,11 коп., на торгах вторника потерял 8,49 коп., оказавшись на уровне 28,6526 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,59/28,63, а спустя 7 минут, сохранив рост, оказался на цифре 28,63/28,67 UAH/USD. С этого момента доллар потерял тем роста, консолидировавшись по состоянию на 10.17 Киева на уровне цифре 28,63/28,66 UAH/USD. С 10.49 рост курса СКВ был пролонгирован, и «американец» к 10.49 консолидировался на 28,65/28,67 UAH/USD, вызвав тревогу регулятора, тотчас появившегося на межбанке с оферами дефицитного на моменте доллара, реализуя их по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,66 UAH/USD. Интервенции замедлили «зеленое» ралли, и к 11.07 доллар отметился на цифре 28,655/28,675, а спустя полчаса наконец-то появились продажи экспортеров, убедившихся, что НБУ курс СКВ выше не пустит: 28,655/28,665 UAH/USD.



Пополудни, на 12.13, пролонгируя коррекцию, доллар понизился до 28,64/28,66, а через 25 минут оказался на уровне 28,60/28,62 UAH/USD. На этой же цифре межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.00 Киева, возобновив восхождение с 13.20 Киева. Поэтапно поднимаясь на единичных покупках пустеющего рынка, доллар по состоянию на 14.25 оказался на цифре 28,62/28,64, которую не покидал до 16.15, совершив в этот час еще полшага наверх: 28,625/28,645 UAH/USD.



Эти цены держались до самого закрытия вторничной сессии межбанка.



На цифре 28,625/28,645 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 16 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6526 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,09% с 28,0672 UAH/USD до 28,6526 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 января, прибавил в цене по знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность выросла.



Во-вторых, на межбанк вернулись, отсутствовавшие накануне импортеры, которым покупать СКВ 15-го было незачем – США были выходные.



В-третьих, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-четвертых, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



Думаю, отложенный с понедельника спрос на СКВ обеспечил довольно заметное подорожание доллара. Если накануне «американец» вырос на 3,11 коп., нынче его «привес» составил 8,49 коп.



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность возобновила рост, о чем дали понять повысившиеся с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в отличие от понедельника, 16 января на межбанке торговался доллар валютированием tod или «сегодня».



Во-вторых, заметно выросла активность импортеров, энергично скупавших СКВ.



В-третьих, поскольку НБУ интервенциями дал понять, что заметно выше цифры 28,60 UAH/USD курс доллара не пустит, «придерживавшие» до 11.00 СКВ экспортеры инициировали ее продажи.



В-четвертых, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в рост итоговой ликвидности.



Дата: 16 января 2018 г. 17.28



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,62/28,68 UAH/USD (с утра – 28,55-57/28,65 UAH/USD, к обеду - 28,58-60/28,65-67 UAH/USD)

€ – 34,90/35,10 UAH/EUR (с утра – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR, к обеду - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR)

RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,480/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,490/0,500 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторник в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,58-60/28,65-67 UAH/USD, евро - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты остались на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 16 января 2018 г. на 17.54

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 28,60/28,65 UAH/USD (с утра 28,55/28,60 UAH/USD, к обеду 28,60/26,67 UAH/USD)

€ 34,85/34,95 UAH/EUR (с утра 34,60/34,95 UAH/EUR, к обеду 34,85/34,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.



Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность оставалась вялой.



После обеда на столичном наличном рынке ситуация из-за затишья в стане потенциальных покупателей, местные дилеры были вынуждены понизить офера «американца». Сессия вторника на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, впрочем, не спасло обороты от потерь – по итогам дня «неформалы» столицы поставили «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.



Дата: 16 января 2018 г. на 17.21

Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,60/28,65 UAH/USD (с утра - 28,53/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,63 UAH/USD)

€ – 34,80/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,70/34,95 UAH/EUR, к полудню - 34,70/34,95 UAH/EUR)

RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,497/0,501 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствовали.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание спроса, но ближе к вечеру местный рынок еще раз «перевернулся», констатировав очередное преобладание «приноса», сопровождаемое нехваткой гривни.



Тем не менее, по итогам дня, со слов запорожцев, у них наблюдалось некоторое преобладание спроса. Однако, этот «миниперекос» не нанес ущерба итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.

Думаю, прогрессом в ликвидности запорожцы обязаны изрядному ассортименту настроений, наблюдавшемуся в течение 16 января.



Дата: 16 января 2018 г. на 16.45

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,55/28,75 UAH/USD (с утра - 28,47/28,65 UAH/USD, к полудню - 28,53/28,67 UAH/USD)

€ – 34,65/35,20 UAH/EUR (с утра – 34,40/35,05 UAH/EUR, к полудню - 34,65/35,08 UAH/EUR)

RUB 0,496/0,505 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,496/0,503 UAH/RUB)



US



