с соседнего сайта
НБУ продал через "запрос лучшего курса" не менее 10-11 млн долларов в первой части торгов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:54
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:56
все было нормально, пока не дошел до последнего абзаца
рынок продаж новых авто находится на низком уровне уже как 8 лет, тогда покупали авто премиум класса как горячие пирожки (в 2008- 623тыс в год)
рост 25% в 2017 (продали 82248) от 2016( продали 65562) это хороший показатель, но вспомните мои слова 2017 будет пиком продаж новых авто на ближайшие три года. Просто состоятельным украинцам пришло время обновить своих коней.
Гаджеты и шмотки-мимо кассы. Зайдите в любой бутик (или просто большой шопинг мол) и покупателей просто нет (и даже на праздники и скидками не так как раньше). А с тем, что гривна будет падать и давление на цены оказывает курс доллара и цена бензина/диз.топлива, так это всем ясно
Слава Героям
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:58
Re: Валютный рынок в контексте
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:23
Re: Валютный рынок в контексте
Так вроде бы всё правильно, как я и сказал. В 2017 имеется рост по сегменту новых и по сегменту БУ, то что я и отметил. И это без учета импорта авто на еврономерах о которых вообще ничего не известно.
Новых продали бы больше этой осенью если бы не анонс о уменьшении пошлины в 2018 году. От чего многие покупатели новых авто решили повременить пару месяцев с покупкой.
Тоже самое с электромобилями, рынок которых вообще остановился в последнем квартале года, из за отмены НДС и акциза в 2018.
Импорт БУ будет расти, тк разрыв цен (Украины и других стран) всё еще очень велик. Ребята еще налаживают процессы (ведь можно по льготе ввести 1 авто на 1 паспорт в год).
И да, скорее всего БУ отвоюют почти весь рынок у официальных импортёров новых авто.
(Что в принципе отлично для торгового баланса страны, тк вместо авто ценой от 20к-50к покупается что то ценой 3к-5к-10к)
Рынок оффлайн торговли - будет сильно падать. Не потому что телефоны не покупают, а потому что китайские интернет магазины уже имеют в Украине бесплатную доставку товаров в течении 24 часов. Клиент уходит в онлайн. Там дешевле и выбор есть.
При прочих равных, дорога в магазин (2 автобуса + 2 метро или на машине), уже сравнялось по цене со многими гаджетами(зарядными/лифчиками/трусами) которые китайцы бесплатно присылают.
Я телефон в фокстроте покупал только потому что банк мне мой банк ваучер на покупку подарил. Иначе бы у китайцев купил или на амазоне.
Востаннє редагувалось serega_rubin в Вів 16 січ, 2018 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:24
15к на кассу в день уже забыли и "социальный"доллар продавали пару банков
па 13, а на ЧР курс был 15,6-15,8
Слава Героям
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:34
вступлюсь за ORESTA
+детальный анализ
+собственный прогноз, а не ссылки на статьи аналитиков типа деда Охрыма
+смелость мыслей
-иногда много текста(но это когда нет времени читать)
один из наиболее читаемых мною форумчан
на этой ветке вы его более не уведите (много было необъективной критики),
читайте сомика/кабанчика/аказ и др
Слава Героям
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:51
Re: Валютный рынок в контексте
Подскажыте . Где можно посмотреть сколько выкупил $ Минфин ?
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:09
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:09
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,11 коп., на торгах вторника потерял 8,49 коп., оказавшись на уровне 28,6526 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,59/28,63, а спустя 7 минут, сохранив рост, оказался на цифре 28,63/28,67 UAH/USD. С этого момента доллар потерял тем роста, консолидировавшись по состоянию на 10.17 Киева на уровне цифре 28,63/28,66 UAH/USD. С 10.49 рост курса СКВ был пролонгирован, и «американец» к 10.49 консолидировался на 28,65/28,67 UAH/USD, вызвав тревогу регулятора, тотчас появившегося на межбанке с оферами дефицитного на моменте доллара, реализуя их по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,66 UAH/USD. Интервенции замедлили «зеленое» ралли, и к 11.07 доллар отметился на цифре 28,655/28,675, а спустя полчаса наконец-то появились продажи экспортеров, убедившихся, что НБУ курс СКВ выше не пустит: 28,655/28,665 UAH/USD.
Пополудни, на 12.13, пролонгируя коррекцию, доллар понизился до 28,64/28,66, а через 25 минут оказался на уровне 28,60/28,62 UAH/USD. На этой же цифре межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.00 Киева, возобновив восхождение с 13.20 Киева. Поэтапно поднимаясь на единичных покупках пустеющего рынка, доллар по состоянию на 14.25 оказался на цифре 28,62/28,64, которую не покидал до 16.15, совершив в этот час еще полшага наверх: 28,625/28,645 UAH/USD.
Эти цены держались до самого закрытия вторничной сессии межбанка.
На цифре 28,625/28,645 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 16 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6526 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,09% с 28,0672 UAH/USD до 28,6526 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 16 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 16 января, прибавил в цене по знакомым причинам.
Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность выросла.
Во-вторых, на межбанк вернулись, отсутствовавшие накануне импортеры, которым покупать СКВ 15-го было незачем – США были выходные.
В-третьих, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
В-четвертых, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.
Думаю, отложенный с понедельника спрос на СКВ обеспечил довольно заметное подорожание доллара. Если накануне «американец» вырос на 3,11 коп., нынче его «привес» составил 8,49 коп.
Как мы указывали выше, гривневая ликвидность возобновила рост, о чем дали понять повысившиеся с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в отличие от понедельника, 16 января на межбанке торговался доллар валютированием tod или «сегодня».
Во-вторых, заметно выросла активность импортеров, энергично скупавших СКВ.
В-третьих, поскольку НБУ интервенциями дал понять, что заметно выше цифры 28,60 UAH/USD курс доллара не пустит, «придерживавшие» до 11.00 СКВ экспортеры инициировали ее продажи.
В-четвертых, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в рост итоговой ликвидности.
Дата: 16 января 2018 г. 17.28
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,62/28,68 UAH/USD (с утра – 28,55-57/28,65 UAH/USD, к обеду - 28,58-60/28,65-67 UAH/USD)
€ – 34,90/35,10 UAH/EUR (с утра – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR, к обеду - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,480/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,490/0,500 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторник в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,58-60/28,65-67 UAH/USD, евро - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.
После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты остались на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
Дата: 16 января 2018 г. на 17.54
Рынок наличных Киева
Мелкий опт («неформал»)
$ 28,60/28,65 UAH/USD (с утра 28,55/28,60 UAH/USD, к обеду 28,60/26,67 UAH/USD)
€ 34,85/34,95 UAH/EUR (с утра 34,60/34,95 UAH/EUR, к обеду 34,85/34,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 января стартовали в условиях довольно вялой двусторонней торговли в паре доллар-гривня.
Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность оставалась вялой.
После обеда на столичном наличном рынке ситуация из-за затишья в стане потенциальных покупателей, местные дилеры были вынуждены понизить офера «американца». Сессия вторника на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, впрочем, не спасло обороты от потерь – по итогам дня «неформалы» столицы поставили «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.
Дата: 16 января 2018 г. на 17.21
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,60/28,65 UAH/USD (с утра - 28,53/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,63 UAH/USD)
€ – 34,80/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,70/34,95 UAH/EUR, к полудню - 34,70/34,95 UAH/EUR)
RUB – 0,498/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,497/0,501 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах. Клиентские покупки отсутствовали.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание спроса, но ближе к вечеру местный рынок еще раз «перевернулся», констатировав очередное преобладание «приноса», сопровождаемое нехваткой гривни.
Тем не менее, по итогам дня, со слов запорожцев, у них наблюдалось некоторое преобладание спроса. Однако, этот «миниперекос» не нанес ущерба итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
Думаю, прогрессом в ликвидности запорожцы обязаны изрядному ассортименту настроений, наблюдавшемуся в течение 16 января.
Дата: 16 января 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,55/28,75 UAH/USD (с утра - 28,47/28,65 UAH/USD, к полудню - 28,53/28,67 UAH/USD)
€ – 34,65/35,20 UAH/EUR (с утра – 34,40/35,05 UAH/EUR, к полудню - 34,65/35,08 UAH/EUR)
RUB 0,496/0,505 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,496/0,503 UAH/RUB)
US
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:17
Re: Валютный рынок в контексте
Представители украинского бизнеса спрогнозировали ухудшение экономических показателей на 2018 год в отношении роста розничных цен с 10% до 10,40% в конце третьего квартала, а еще среднегодового курса нацвалюты - с 28,46 грн/$ до до 29,3 грн/$. Прогнозы были сделаны на основании опросов, которые провел и опубликовал НБУ.
Несколько абсурдных нововведений (интересно для дедушек и бабушек)
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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