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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3930393139323933

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 640
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
80
5. более 75%
64%
410
Всього голосів : 640
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:05

  ЛАД написав:Читая некоторых всезнаек, сходу отвечающих на любой вопрос, вспоминается не совсем политкорректный анекдот:
Зашли начальник с подчиненным в тёмное помещение.
Начальник.
- Темно как у негра в ж...
Подчинённый.
- И всё-то Вы знаете, и всюду-то Вы бывали.
:lol:


Секретарша боссу:
- Тут к вам пришли.
- Кто?
- Шварценеггер!
- Пусть еврей заходит, а негр подождет.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:59

К вопросу о валютных займах. Вот таких-бы побольше:
АМКР подписал документы о получении кредитов от Европейского банка реконструкции и развития и синдиката европейских банков на общую сумму 350 млн долл. Этот заем покроет примерно треть нужд комбината в денежных средствах, которые тот намерен вложить в масштабную модернизацию.

Для ЕБРР этот заем стал самым большим проектом в частном секторе Украины в 2017 г. Правда, только 200 млн долл. из этой суммы – собственные средства ЕБРР. На остальные 150 млн долл. сбросится синдикат нескольких европейских банков. За эти деньги комбинат планирует модернизировать агломерационное производство, реконструировать одну из доменных печей и построить две новые машины непрерывного литья заготовки. А ко всему прочему, как особо акцентируют обе стороны, инвестиции помогут снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.

https://www.minprom.ua/articles/239917.html
За то, что криворожский комбинат продали Арцелор Миттал Юле многое можно простить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:10

  Долярчик написав:...плавно підходимо до мого прогнозу піку курсу на поточний місяць :D
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...хоча, Орест прогнозує 29
..."побачимо, сказав сліпий!"
п. с.......приєднуйте туди і ваші прогнози, шановне товариство!
....."буде цікаво!"(с) :D

Я вот тоже жду 29, хочу для развлечения поиграть пятью сотками.
Starikan
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