ЛАД написав:Читая некоторых всезнаек, сходу отвечающих на любой вопрос, вспоминается не совсем политкорректный анекдот: Зашли начальник с подчиненным в тёмное помещение. Начальник. - Темно как у негра в ж... Подчинённый. - И всё-то Вы знаете, и всюду-то Вы бывали.
Секретарша боссу: - Тут к вам пришли. - Кто? - Шварценеггер! - Пусть еврей заходит, а негр подождет.
К вопросу о валютных займах. Вот таких-бы побольше:
АМКР подписал документы о получении кредитов от Европейского банка реконструкции и развития и синдиката европейских банков на общую сумму 350 млн долл. Этот заем покроет примерно треть нужд комбината в денежных средствах, которые тот намерен вложить в масштабную модернизацию.
Для ЕБРР этот заем стал самым большим проектом в частном секторе Украины в 2017 г. Правда, только 200 млн долл. из этой суммы – собственные средства ЕБРР. На остальные 150 млн долл. сбросится синдикат нескольких европейских банков. За эти деньги комбинат планирует модернизировать агломерационное производство, реконструировать одну из доменных печей и построить две новые машины непрерывного литья заготовки. А ко всему прочему, как особо акцентируют обе стороны, инвестиции помогут снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.
Долярчик написав:...плавно підходимо до мого прогнозу піку курсу на поточний місяць ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік ...хоча, Орест прогнозує 29 ..."побачимо, сказав сліпий!" п. с.......приєднуйте туди і ваші прогнози, шановне товариство! ....."буде цікаво!"(с)
Я вот тоже жду 29, хочу для развлечения поиграть пятью сотками.