Додано: Сер 17 січ, 2018 17:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 8,49 коп., на торгах среды потерял 1,35 коп., оказавшись на уровне 28,6661 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 января с уровней предыдущего закрытия 28,625/28,645 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» просел к 28,61/28,63, а спустя 28 минут, прекратив коррекцию, отскочил к 28,62/28,64 UAH/USD, не покидая эту цифру до 11.05.



С этого момента доллар инициировал ралли, динамика которого нарастала, приведя «американца» по состоянию на полдень, около 12.06 до уровня 28,68/28,69 UAH/USD, сопровождаясь «молчанием» регулятора.



Лишь по достижении «американцем» цифры 28,70/28,72 UAH/USD, что произошло к 12.37, НБУ начал долларовые интервенции реализуя СКВ по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,70 UAH/USD. Припозднившийся выход регулятора на межбанк остановил рост «американца» на уровне 28,70/28,72 UAH/USD. При этих ценах рынок около 13.07 ушел на обеденный перерыв. Вскоре, около 13.15 котировки доллара, пролонгируя рост, расширили спред до 28,70/28,73 UAH/USD.



Валюта США на опустевшем межбанке не покидала эту цифру, по сути, до самого завершения торгов.



На цифре 28,70/28,73 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 17 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6661 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,13% с 28,0672 UAH/USD до 28,6661 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 января гривна overnight котировалась банками по 12,00/13,50% годовых (после 12.17 Киева - 12,00/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.



Во-первых, как и накануне ощущалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



Как и предполагалось, более низкая активность импортеров на фоне некоторого роста оферов СКВ экспортерами обеспечили заметное замедление роста курса «американца». Если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 8,49 коп., нынче его «привес» составил лишь 1,35 коп. Думаю, резкое замедление роста долларовых цен на межбанке поддержало сжатие гривневой ликвидности.



Гривневый ресурс стал уже, о чем дали понять понизившиеся с уровня 52 382,0 млн. грн. к отметке 49 659,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 января, едва заметно понизившись, по сути не изменились с приподнявшегося накануне уровня, имея для этого следующие основания.



Во-первых, несколько снизившаяся торговая активность импортеров, выросшая на вторничной сессии рынка, компенсировалась ростом оферов экспортеров.



Во-вторых, очевидный крен рынка безналичного доллара в сторону стабилизации, подтверждаемый замедлением роста курса «американца» также способствовал сохранению оборотов на приличном уровне.



В-третьих, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку ликвидности.



Дата: 17 января 2018 г. 17.38



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,65/28,75 UAH/USD (с утра – 28,63-65/28,70-72 UAH/USD, к обеду - 28,63/28,73 UAH/USD)

€ – 34,90/35,10 UAH/EUR (с утра – 34,85/35,15 UAH/EUR, к обеду - 34,90/35,20 UAH/EUR)

RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,500 UAH/RUB, к обеду - 0,490/0,500 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне относительного равновесия покупок и продаж.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,63/28,73 UAH/USD, евро - 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж c низкой ликвидностью.



После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты выросли до «очень хорошего» уровня, заслужив «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 17 января 2018 г. на 17.20

Рынок наличных Киева



Мелкий опт («неформал»)



$ 28,67/28,75 UAH/USD (с утра 28,60/28,75 UAH/USD, к полудню 28,62/26,70 UAH/USD)

€ 34,97/35,10 UAH/EUR (с утра 34,80/35,00 UAH/EUR, к обеду 34,93/35,05 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 января стартовали в условиях отсутствие реальных сделок. «Народ определяется»,- поясняли местные дилеры.



К 12.02 столичные валютчики, констатировав пролонгацию сбалансированной, но вялотекущей торговли, сузили спред в парах доллар-гривня и евро-гривня: 28,62/28,70 UAH/USD, евро – 34,93/35,05 UAH/EUR.



После обеда на столичном наличном рынке продолжалось подорожание «американца», куры которого вверх подталкивали клиентский спрос на фоне отсутствия в должном объеме оферов, первопричиной которых стало сохранение «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



Сессия среды на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, обеспечило незначительный прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «четверку с минусом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 17 января 2018 г. на 17.25

Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,62/28,72 UAH/USD (с утра - 28,60/28,68 UAH/USD, к полудню - 28,62/28,70 UAH/USD)

€ – 34,85/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,80/35,00 UAH/EUR, к полудню - 34,80/35,05 UAH/EUR)

RUB – 0,496/0,501 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,498/0,502 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в долларовом сегменте в условиях тишины – реальные сделки отсутствуют.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок все еще не «раскачался», демонстрируя сбалансированную торговлю единичными сделками с «плинтусовой» ликвидностью. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,62/28,70 UAH/USD, евро - 34,80/35,05 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья сохранилась сбалансированность спроса и предложения, которая обеспечила приличную итоговую ликвидность, заслужившую как и накануне, «твердую четверку».



Дата: 17 января 2018 г. на 16.55

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,60/28,78 UAH/USD (с утра - 28,50/28,75 UAH/USD, к полудню - 28,60/28,75 UAH/USD – крупный опт 28,62/28,68 UAH/USD)

€ – 34,70/35,25 UAH/EUR (с утра – 34,70/35,25 UAH/EUR, к полудню - 34,70/35,25 UAH/EUR)

RUB 0,496/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,496/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,496/0,502 UAH/RUB)



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