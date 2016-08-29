Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% — до 1 трлн 207,547 млрд грн. Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы Национальным банком Украины, По данным НБУ, соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков — на 7,5%, до 333,5 млрд грн, так и остатков по депозитам — на 6,7%, до 873,87 млрд грн. В целом с начала года объем денежной массы возрос на 9,5%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) — до 15,8% годовых, валютных — на 0,2 п.п., до 6,6% годовых. В целом за год стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне снизилась на 0,9 п.п., в инвалюте — на 2,2 п.п.



Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам декабря возросла на 2,3 п.п. — до 30,4% годовых, в инвалюте — на 0,4 п.п., до 8,9% годовых. С начала 2017 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте снизилась на 0,5 п.п., в инвалюте — на 0,1 п.п.

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Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,5 п.п. — до 9,3% годовых, в инвалюте — на 0,3 п.п., до 2,5% годовых.



В целом за прошлый год ставка по гривневым депозитам для бизнеса снизилась на 1,6 п.п., по валютным депозитам — на 1 п.п.



Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам декабря выросла на 0,1 п.п. — до 11,4% годовых, в инвалюте — осталась неизменной на уровне 2,7% годовых.