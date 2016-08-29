user412 написав:.......... сейчас легче заработать) время такое - ликвидности в мире много..
Не могли бы Вы посоветовать, что почитать, чтобы разбираться в нашей фонде?
prodigy
Универсал не советую. С трудом забрал вклад
Что значит "с трудом"? Задерживали выдачу или что-то ещё?
Вопрос к администрации. Что случилось - у вас программисты поменялись? Вчера не работала кнопка "Показать последние 150". Спасибо, отремонтировали.Теперь почему-то поменялись шрифты на форуме - самый крупный соответствует тому, кот. раньше был средним. При этом записи справа получаются совсем мелкие. Оно, конечно, не смертельно, но всё же хуже.
ЛАД написав: Вы много заработали на украинской фонде?
В это трудно поверить, но по некоторым украинским эмитентам подъем был порядка в сто раз и иногда даже больше... На приватизации были продажи в слепую, когда мало кто представлял реальную стоимость активов, которые приватизировались ... Но были и такие случаи, когда наоборот их стоимость превращалась в ноль ... Свой первый миллион я честно заработал в то замечательное время ... Это была настоящая игра и движуха!!!
Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% — до 1 трлн 207,547 млрд грн. Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы Национальным банком Украины, По данным НБУ, соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков — на 7,5%, до 333,5 млрд грн, так и остатков по депозитам — на 6,7%, до 873,87 млрд грн.
В целом с начала года объем денежной массы возрос на 9,5%.
По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) — до 15,8% годовых, валютных — на 0,2 п.п., до 6,6% годовых. В целом за год стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне снизилась на 0,9 п.п., в инвалюте — на 2,2 п.п.
Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам декабря возросла на 2,3 п.п. — до 30,4% годовых, в инвалюте — на 0,4 п.п., до 8,9% годовых. С начала 2017 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте снизилась на 0,5 п.п., в инвалюте — на 0,1 п.п. ........... Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,5 п.п. — до 9,3% годовых, в инвалюте — на 0,3 п.п., до 2,5% годовых.
В целом за прошлый год ставка по гривневым депозитам для бизнеса снизилась на 1,6 п.п., по валютным депозитам — на 1 п.п.
Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам декабря выросла на 0,1 п.п. — до 11,4% годовых, в инвалюте — осталась неизменной на уровне 2,7% годовых.
Вдохновляет разница кредитных и депозитных ставок.
И последнее:
Чистые международные резервы в декабре снизились на 0,2% — до $6,696 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования возросла на 3,9%, до 68,89 млрд грн.
В целом за 2017 год чистые валютные резервы возросли на 58,5%, тогда как задолженность банков по кредитам рефинансирования снизилась на 7,9%.