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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3942394339443945

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 645
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
45
4. от 50% до 75%
13%
81
5. более 75%
64%
412
Всього голосів : 645
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:29

  user412 написав:..........
сейчас легче заработать) время такое - ликвидности в мире много..

Не могли бы Вы посоветовать, что почитать, чтобы разбираться в нашей фонде?

prodigy
Универсал не советую. С трудом забрал вклад

Что значит "с трудом"? Задерживали выдачу или что-то ещё?


Вопрос к администрации. Что случилось - у вас программисты поменялись?
Вчера не работала кнопка "Показать последние 150". Спасибо, отремонтировали.Теперь почему-то поменялись шрифты на форуме - самый крупный соответствует тому, кот. раньше был средним. При этом записи справа получаются совсем мелкие.
Оно, конечно, не смертельно, но всё же хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:35

  Libo написав:
  ЛАД написав:Допускаю, что на нашей фонде и можно заработать, но, по-моему гораздо легче потерять.
А заработать, в принципе, можно и на биткоинах, и даже выиграть в лотерею. :)


Так думать, не быть миллионером ... :?
..........
Вы много заработали на украинской фонде? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 00:07

  Libo написав:
  ЛАД написав: Вы много заработали на украинской фонде? :)


В это трудно поверить, но по некоторым украинским эмитентам подъем был порядка в сто раз и иногда даже больше... На приватизации были продажи в слепую, когда мало кто представлял реальную стоимость активов, которые приватизировались ... Но были и такие случаи, когда наоборот их стоимость превращалась в ноль ... Свой первый миллион я честно заработал в то замечательное время ... Это была настоящая игра и движуха!!! :?

https://www.youtube.com/watch?v=CVX-YxSTCTM

Я спрашивал лично о Вас. И не о тех временах.
Так, как Вы написали - это точно выигрыш в лотерею. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 00:19

Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% — до 1 трлн 207,547 млрд грн.
Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы Национальным банком Украины, По данным НБУ, соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков — на 7,5%, до 333,5 млрд грн, так и остатков по депозитам — на 6,7%, до 873,87 млрд грн.

В целом с начала года объем денежной массы возрос на 9,5%.

Подробнее:http://www.capital.ua/ru/news/106132-denezhnaya-massa-v-dekabre-vyrosla-srazu-na-6-9-nbu#ixzz54TyBY2hz
Кого-то после этого удивляет нынешний рост курса?

Там же:
По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) — до 15,8% годовых, валютных — на 0,2 п.п., до 6,6% годовых. В целом за год стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне снизилась на 0,9 п.п., в инвалюте — на 2,2 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам декабря возросла на 2,3 п.п. — до 30,4% годовых, в инвалюте — на 0,4 п.п., до 8,9% годовых. С начала 2017 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте снизилась на 0,5 п.п., в инвалюте — на 0,1 п.п.
...........
Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,5 п.п. — до 9,3% годовых, в инвалюте — на 0,3 п.п., до 2,5% годовых.

В целом за прошлый год ставка по гривневым депозитам для бизнеса снизилась на 1,6 п.п., по валютным депозитам — на 1 п.п.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам декабря выросла на 0,1 п.п. — до 11,4% годовых, в инвалюте — осталась неизменной на уровне 2,7% годовых.

Вдохновляет разница кредитных и депозитных ставок.

И последнее:
Чистые международные резервы в декабре снизились на 0,2% — до $6,696 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования возросла на 3,9%, до 68,89 млрд грн.

В целом за 2017 год чистые валютные резервы возросли на 58,5%, тогда как задолженность банков по кредитам рефинансирования снизилась на 7,9%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:43

  kombinator написав:
  bub-har написав:
  198Le написав:Если у кого есть - можете выложить график погашения в 2018-2022 по месяцам и какие суммы или лучше в какие дни))) Или подскажите где посмотреть.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =996073709

благодарствую!! хорошие данные на вес золота


Спасибо Вам, Оресту и тому, кто про инфо Ореста вспомнил
198Le
 
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