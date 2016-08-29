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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 395039513952395339543955>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 646
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
81
5. более 75%
64%
412
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:59

Re: Валютный рынок в контексте

Остановился с покупкой доллара.
Накапливаю гривну до 7-8 февраля.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 1,35 коп., на торгах четверга потерял 11,14 коп., оказавшись на уровне 28,7775 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 января с уровней предыдущего закрытия 28,70/28,73 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.25 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,73/28,75, а спустя 18 минут, продолжая рост, поднялся к 28,77/28,79 UAH/USD, не покидая ближайшие «окрестности» этой цифры до 12.00, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. С полудня активность покупателей выросла. Вначале это подняло СКВ до 28,775/28,795, а к 12.33 доллар обосновался на уровне 28,780/28,795 UAH/USD. В это же время на рынке появился НБУ, реализуя дефицитный доллар по запросу наилучшего курса по 28,79 UAH/USD. Это немного замедлило ралли, хотя на обед межбанк ушел около 13.20 на более высоких ценах: 28,785/28,795 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20, когда «американец» растянул спред до 28,78/28,81 UAH/USD.

Снова, войдя в полосу стабильности на опустевшем межбанке, котировки доллара не трогались с места, по сути, до самого завершения торгов.

На цифре 28,78/28,81 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 18 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,7775 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,53% с 28,0672 UAH/USD до 28,7775 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 18 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.23 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 18 января, прибавил в цене, усилив рост, по знакомым причинам.

Во-первых, как и накануне ощущалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину.

Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.

В-третьих, не исключено, катализировали покупки СКВ возобновившиеся слухи о перспективах «отношений» Киева с МВФ.

Ставший более выраженным «бычий» тренд рынка безналичного доллара на межбанке сопровождался сохранением динамики сжатия гривневой ликвидности.
Гривневый ресурс стал уже, о чем дали понять понизившиеся с уровня 49 659,5 млн. грн. к отметке 48 713,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 января понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как мы указали выше, просели объемы поступлений экспортной выручки из-за рубежа в результате просьб экспортеров, рассчитывающих на пролонгацию «бычьего» тренда безналичного доллара.

Во-вторых, ставший более выраженным «бычий» тренд «зеленого» безнала (если в среду доллар вырос на 1,35 коп., нынче его «привес» составил 11,14 коп.) также нанес урон ликвидности.

В-третьих, заметное подорожание доллара вызвало процесс снятия заявок импортеров на приобретение СКВ, оказавшейся им не по карману.

Тем не менее, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку ликвидности.

Дата: 18 января 2018 г. 17.25

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,75/28,85 UAH/USD (с утра – 28,70/28,80 UAH/USD, к полудню - 28,70/28,78 UAH/USD)
€ – 35,00/35,30 UAH/EUR (с утра – 34,95/35,20 UAH/EUR, к полудню - 35,00/35,15 UAH/EUR)
RUB – 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,490/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,490/0,500 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях низкой ликвидности сделок в паре доллар-гривня на фоне зыбкого равновесия покупок и продаж.

Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,70/28,78 UAH/USD, евро - 35,00/35,15 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.

После обеда, неформалам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного повышения действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты сохранились на приличном уровне, заслужив «твердую четверку», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.

Дата: 18 января 2018 г. на 17.20
Рынок наличных Киева

Мелкий опт («неформал»)

$ 28,75/28,85 UAH/USD (с утра 28,67/28,75 UAH/USD, к полудню 28,73-74/26,78-80 UAH/USD)
€ 35,07/35,20 UAH/EUR (с утра 34,95/35,10 UAH/EUR, к полудню 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 января стартовали в условиях сбалансированной, но низколиквидной торговли в паре доллар-гривня.

К 12.00 столичные валютчики, констатировав заметное сужение спреда для оптовых партий торговавшейся валюты: 28,73-74/28,78-80 UAH/USD, евро – 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR. Столь заметно сузить маржу позволил баланс спрос/предложение.

После обеда на столичном наличном рынке продолжалось подорожание «американца», куры которого вверх подталкивали клиентский спрос на фоне отсутствия в должном объеме оферов, первопричиной которых стало сохранение «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.

Сессия четверга на рынке столицы закончилась равновесием покупок и продаж, которое, обеспечило повторение показателей предыдущей сессии на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «четверку с минусом».


Дата: 18 января 2018 г. на 17.22
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,72/28,82 UAH/USD (с утра - 28,67/28,75 UAH/USD, к полудню - 28,67/28,75 UAH/USD)
€ – 35,00/35,30 UAH/EUR (с утра – 34,90/35,10 UAH/EUR, к полудню - 34,95/35,10 UAH/EUR)
RUB – 0,499/0,503 UAH/RUB (с утра - 0,498/0,502 UAH/RUB, к полудню 0,499/0,502 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в долларовом сегменте в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых количествах на фоне гривнедефицита и наличия отложенного клиентского спроса.

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок вошел в «полосу штиля» - доминировавший с утра клиентский «принос» сменился паузой в торговле на фоне действующих цен: 28,67/28,75 UAH/USD, евро - 34,95/35,10 UAH/EUR, рубль 0,499/0,502 UAH/RUB. На моменте в городе спрос на рубль и гривнедефицит.

После обеда на рынке Запорожья случился «переворот» настроения – сформировался жесткий клиентский спрос на фоне практически полного отсутствия «приноса». Это перекосило рынок, по итогам дня доминирование бидов. Но этот «перекос» не повредило итоговую ликвидность, заслужившую «четверку», повторив показатели предыдущей сессии.

Дата: 18 января 2018 г. на 16.55
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,75/28,85 UAH/USD (с утра - 28,65/28,80 UAH/USD, к полудню - 28,65/28,80 UAH/USD)
€ – 34,90/35,25 UAH/EUR (с утра – 34,85/35,35 UAH/EUR, к полудню - 34,90/35,25 UAH/EUR)
RUB 0,496/0,502 UAH/RUB (с утра - 0,496/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,496/0,502 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:15

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:19

Den
Были у меня такие мысли. Рисовал себе такой же график, как у Вас 1-й.
Дойдёт ли до 1,25? Может и не дойти или дойти кратковременным пиком, на нале не поймаешь. Но если будет так, то пик в апреле-мае.
Не писал, тут как-то больше пропагандируется точка зрения, что падение евро начнется вот-вот, а специалистом себя не считаю, спорить не рисковал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:27

  bostonzek написав:Львовяне какой у вас сегодня курс по доллару??

обмінки в центрі:
... зранку було 50-60/75
...а зараз 60/80-90
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:34

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.

Можно поинтересоваться ?
Чисто гипотетически, если курс будет продолжать расти бесконечно долго по 5 копеек в день. Будете ли Вы обратно возвращаться в доллар ? и если да, то на каком значении ?
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:35

Виктория совсем поломалась , спреды по 20-30 коп.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:38

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Не писал, тут как-то больше пропагандируется точка зрения, что падение евро начнется вот-вот, а специалистом себя не считаю, спорить не рисковал.
мусолят год уже как тему с падением, паритет... а оно назло всем идет в обратную сторону. Были низы осенью, 32.1, одним местом чувствовал надо было по полной программе входить, частично только взял.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:42

Продажи квартир в Киеве упали на 70% - СМИ ua.today, 2018-01-18 17:15 Продажи квартир в Киеве упали на 70% - СМИ
В 2017 году в Киеве продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, в то время как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.
............
"Еще пять лет назад квартиры в новостройках продавались на этапе строительства, - рассказывает управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов. - Три года назад не проданных после ввода в эксплуатацию квартир было около 10%, сегодня речь идет приблизительно о 30%".
............
При текущем объеме сделок продать все предложенное на рынке жилье можно за 28 лет.

Источник: http://ua.today/news/economy/prodazhi_kvartir_v_kieve_upali_na_70_smi
Это к вопросу о покупательной способности населения и причинах того, что наличка в отличие от прошлых лет чётко следует за МБ и не отрывается от него.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 січ, 2018 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:44

Re: Валютный рынок в контексте

  serega_rubin написав:если курс будет продолжать расти бесконечно долго по 5 копеек в день.

Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?
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