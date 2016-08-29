bugalter написав:Девятая неделя падения гривны с 26.70 в первых числах ноября до 28.75 на сегодня ,больше двух гривен на 1 долларе.
Интересно сколько за это время слил НБУ в попытках плавно снижать курс?
Впечатляющего слива резервов не наблюдается. Работают в обе стороны.
Да не похоже что в обе стороны
Во вторник 16 января НБУ продал коммерческим банкам 46 млн. долларов, в среду 17 января – еще 21 млн, 15 млн. были проданы сегодня. Итого, за 3 дня золото-валютные резервы Нацбанка «похудели» на 82 млн.долларов. Тем не менее, курс растет каждый день на 5-6 копеек.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Податковий блог Ольги Германової Вчера в 15:50 · Новини із засідання Комітету ВР з питань податкової та митної політики 17.01.2018.
Пояснення і копії документів по податкових накладних/розрахунках коригування, реєстрацію яких зупинено до 01.12.2017 р., подаються в порядку, що діяв до набрання чинності законом №2245. — Мінфін.
Станом на 01.12.2017 р. відмовлено в реєстрації 44,8 тис. податкових накладних на суму 2,1 млрд. грн. З них 35,1 тис. на суму 1,6 млрд. вже розблоковано. По близько 9 тис. податкових накладних на 500 млн. грн. ще надходять документи. Остаточно розблокування податкових накладних планується завершити в середині лютого 2018 р. — ДФС.
Зорька вы меня простите , но я не верю что заблокированы накладные на 40 млрд грн
козак написав:Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?
Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?
Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.
Можно поинтересоваться ? Чисто гипотетически, если курс будет продолжать расти бесконечно долго по 5 копеек в день. Будете ли Вы обратно возвращаться в доллар ? и если да, то на каком значении ?
В доллар на росте? Нет .зачем? только сливать.закупать буду на смене тренда .когда начнет падать.
Мне всё же интересно рассмотреть чисто гипотетическую ситуацию что доллар не будет падать относительно гривны "никогда". И планомерно, каждый день, по 5 копеек в плюс, например до марта (50 раб дней = + 2,50 коп, а потом не дают кредит МВФ и рост не замедляется). Будете возвращаться в доллар? на каком уровне ? или нет ?
козак написав:Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?
Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?
если слили под депо (они сейчас без расторжения (с расторжением % гораздо меньший), только после окончания депо.
думаю все согласны, что сумма 1к, 2к сливом не считается