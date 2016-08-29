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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39513952395339543955>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 646
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
81
5. более 75%
64%
412
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:47

  Сибарит написав:
  Shram написав:
  bugalter написав:Девятая неделя падения гривны с 26.70 в первых числах ноября до 28.75 на сегодня ,больше двух гривен на 1 долларе.


Интересно сколько за это время слил НБУ в попытках плавно снижать курс?


Впечатляющего слива резервов не наблюдается. Работают в обе стороны.


Да не похоже что в обе стороны

Во вторник 16 января НБУ продал коммерческим банкам 46 млн. долларов, в среду 17 января – еще 21 млн, 15 млн. были проданы сегодня. Итого, за 3 дня золото-валютные резервы Нацбанка «похудели» на 82 млн.долларов. Тем не менее, курс растет каждый день на 5-6 копеек.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:49

  Proofy написав:
  ЛАД написав:Не писал, тут как-то больше пропагандируется точка зрения, что падение евро начнется вот-вот, а специалистом себя не считаю, спорить не рисковал.
мусолят год уже как тему с падением, паритет... а оно назло всем идет в обратную сторону. Были низы осенью, 32.1, одним местом чувствовал надо было по полной программе входить, частично только взял.

та меньше тридцатки летом было, гривневое депо против еврового пролетает.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:49

  serega_rubin написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.

Можно поинтересоваться ?
Чисто гипотетически, если курс будет продолжать расти бесконечно долго по 5 копеек в день. Будете ли Вы обратно возвращаться в доллар ? и если да, то на каком значении ?

В доллар на росте? Нет .зачем? только сливать.закупать буду на смене тренда .когда начнет падать.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51

Зорька, вот офицальная информация.

Податковий блог Ольги Германової
Вчера в 15:50 ·
Новини із засідання Комітету ВР з питань податкової та митної політики 17.01.2018.

Пояснення і копії документів по податкових накладних/розрахунках коригування, реєстрацію яких зупинено до 01.12.2017 р., подаються в порядку, що діяв до набрання чинності законом №2245. — Мінфін.

Станом на 01.12.2017 р. відмовлено в реєстрації 44,8 тис. податкових накладних на суму 2,1 млрд. грн.
З них 35,1 тис. на суму 1,6 млрд. вже розблоковано.
По близько 9 тис. податкових накладних на 500 млн. грн. ще надходять документи.
Остаточно розблокування податкових накладних планується завершити в середині лютого 2018 р. — ДФС.


Зорька вы меня простите , но я не верю что заблокированы накладные на 40 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:53

zzzzzz вы спросили мою оценку. ваше право не верить :)
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

  козак написав:Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?

Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:00

  козак написав:
  serega_rubin написав:если курс будет продолжать расти бесконечно долго по 5 копеек в день.

Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?


вполне...до получения транша от МВФ
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:02

  zorka написав:zzzzzz вы спросили мою оценку. ваше право не верить :)


Хочется все же понимать истинный объем кеша который освободится.
Вот источник моей инфы, если вам будет интересно.
https://www.facebook.com/TaxGermanova/? ... CM&fref=nf
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:04

  Перес де Куэльяр написав:
  serega_rubin написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.

Можно поинтересоваться ?
Чисто гипотетически, если курс будет продолжать расти бесконечно долго по 5 копеек в день. Будете ли Вы обратно возвращаться в доллар ? и если да, то на каком значении ?

В доллар на росте? Нет .зачем? только сливать.закупать буду на смене тренда .когда начнет падать.

Мне всё же интересно рассмотреть чисто гипотетическую ситуацию что доллар не будет падать относительно гривны "никогда". И планомерно, каждый день, по 5 копеек в плюс, например до марта (50 раб дней = + 2,50 коп, а потом не дают кредит МВФ и рост не замедляется). Будете возвращаться в доллар? на каком уровне ? или нет ?
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:04

  serega_rubin написав:
  козак написав:Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?

Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?


если слили под депо (они сейчас без расторжения (с расторжением % гораздо меньший), только после окончания депо.

думаю все согласны, что сумма 1к, 2к сливом не считается :mrgreen:
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