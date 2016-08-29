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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:08
Proofy написав: ЛАД написав:
Не писал, тут как-то больше пропагандируется точка зрения, что падение евро начнется вот-вот, а специалистом себя не считаю, спорить не рисковал.
мусолят год уже как тему с падением, паритет... а оно назло всем идет в обратную сторону. Были низы осенью, 32.1, одним местом чувствовал надо было по полной программе входить, частично только взял.
В принципе мог случиться и паритет. По графику Den
"а к нижней границе канала не дошли. Точно так же можем не дойти и к верхней.холява
Остановился с покупкой доллара.
Накапливаю гривну до 7-8 февраля.
Ожидаете к этому времени укрепление гривни?
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ЛАД
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:17
serega_rubin написав: козак написав:
Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?
Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?
В районе 25.8-26, думаю терпение может сдать. И кстати, да. Год назад мне тоже говорили, что 26.xx - "це архів"(с). А вот оно как получается.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:20
Перес де Куэльяр написав:
Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.
С долларом то всё понятно.А вот с евро что делать то ?
Лоб на соседней ветке говорит о выходе в новый коридор [1.18-1.27]... т.е. нижняя граница его далеко не 1.10...
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:20
serega_rubin написав: козак написав:
Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?
Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?
Ну если в Украине будет бесконечно долгий рост бакса (перманентное ослабление нац. валюты), то эти мелочные вопросы отпадут как не особо релевантные.
prodigy написав:
вполне...до получения транша
от МВФ
"Бесконечно долго..."! Даже если транша не будет в обозримом будущем, то это не бесконечно долго. Прошу прощение за буквоедство.
З.ы. Терпение сдаст тогда... Все зависит от: суммы (100$ или 10 тыс. или млн.), пропорции к общей сумме сбережений, отношения потерь к сумме ежемесячных доходов, динамики процессов роста, контекста, который сопровождает этот рост (вернее его, контекста, интерпретация "терпящим"), личных обстоятельств самого разного толка, психотипа и пр. и пр. Т.е. вопрос подразумевает абсолютную бесполезность(для кого-либо)любых ответов (даже самых откровенных и полных). ИМХО конечно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:43
lrs7719 написав:
Год назад мне тоже говорили, что 26.xx - "це архів"(с). А вот оно как получается.
Этим летом хотя бы до 27.хх откатилось. чет долго вверх прет. не просто так.
и это при том что бакс в миру дешевеет.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:50
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:52
lrs7719 написав: Перес де Куэльяр написав:
Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.
С долларом то всё понятно.А вот с евро что делать то ?
Лоб на соседней ветке говорит о выходе в новый коридор [1.18-1.27]... т.е. нижняя граница его далеко не 1.10...
По большому счёту если евро пррбьёт 1,26 то тогда будет 1,35 !! И Это вполне возможно (Если у штатов возникнут проблемы в размещением трежурок)Тогда они запустят новое КУКУ или начнут понижать ставки !!
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:58
lrs7719 написав: Перес де Куэльяр написав:
Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.
С долларом то всё понятно.А вот с евро что делать то ?
Лоб на соседней ветке говорит о выходе в новый коридор [1.18-1.27]... т.е. нижняя граница его далеко не 1.10...
Я тоже в шоке от евро,импорт....при курсе 1.2 падение спроса на 30-40%,при 1.23 падение 50%....при 1.30 торговля для поддержания штанов....
Куда смотрит Трамп??
P.S тут правда и курс гривны наложился,но то такое.....
Востаннє редагувалось komant733
в Чет 18 січ, 2018 19:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:59
Den написав:
По большому счёту если евро пррбьёт 1,26 то тогда будет 1,35 !! И Это вполне возможно
Всё возможно. И 1,60 отчетливо помню. Европейцы брыкаться будут, оно им надо такое дорогое евро.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 19:05
komant733
Тоже 50% товара в евро пока что 10% поднятия цены никого не испугало
Так что будем посмотреть дальше
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