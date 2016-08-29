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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3952395339543955>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 646
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
81
5. более 75%
64%
412
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:08

  Proofy написав:
  ЛАД написав:Не писал, тут как-то больше пропагандируется точка зрения, что падение евро начнется вот-вот, а специалистом себя не считаю, спорить не рисковал.
мусолят год уже как тему с падением, паритет... а оно назло всем идет в обратную сторону. Были низы осенью, 32.1, одним местом чувствовал надо было по полной программе входить, частично только взял.

В принципе мог случиться и паритет. По графику Den"а к нижней границе канала не дошли. Точно так же можем не дойти и к верхней.

холява
Остановился с покупкой доллара.
Накапливаю гривну до 7-8 февраля.

Ожидаете к этому времени укрепление гривни?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:17

  serega_rubin написав:
  козак написав:Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?

Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?


В районе 25.8-26, думаю терпение может сдать. И кстати, да. Год назад мне тоже говорили, что 26.xx - "це архів"(с). А вот оно как получается.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:20

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.


С долларом то всё понятно.А вот с евро что делать то ? :roll: Лоб на соседней ветке говорит о выходе в новый коридор [1.18-1.27]... т.е. нижняя граница его далеко не 1.10...
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:20

  serega_rubin написав:
  козак написав:Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?

Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?

Ну если в Украине будет бесконечно долгий рост бакса (перманентное ослабление нац. валюты), то эти мелочные вопросы отпадут как не особо релевантные.
  prodigy написав:вполне...до получения транша от МВФ

"Бесконечно долго..."! Даже если транша не будет в обозримом будущем, то это не бесконечно долго. Прошу прощение за буквоедство. :oops:
З.ы. Терпение сдаст тогда... Все зависит от: суммы (100$ или 10 тыс. или млн.), пропорции к общей сумме сбережений, отношения потерь к сумме ежемесячных доходов, динамики процессов роста, контекста, который сопровождает этот рост (вернее его, контекста, интерпретация "терпящим"), личных обстоятельств самого разного толка, психотипа и пр. и пр. Т.е. вопрос подразумевает абсолютную бесполезность(для кого-либо)любых ответов (даже самых откровенных и полных). ИМХО конечно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:43

  lrs7719 написав: Год назад мне тоже говорили, что 26.xx - "це архів"(с). А вот оно как получается.


Этим летом хотя бы до 27.хх откатилось. чет долго вверх прет. не просто так.
и это при том что бакс в миру дешевеет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:50

Re: Валютный рынок в контексте

Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить
https://inforesist.org/poroshenko-nashe ... stno-imya/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:52

  lrs7719 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.


С долларом то всё понятно.А вот с евро что делать то ? :roll: Лоб на соседней ветке говорит о выходе в новый коридор [1.18-1.27]... т.е. нижняя граница его далеко не 1.10...
По большому счёту если евро пррбьёт 1,26 то тогда будет 1,35 !! И Это вполне возможно (Если у штатов возникнут проблемы в размещением трежурок)Тогда они запустят новое КУКУ или начнут понижать ставки !!
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:58

  lrs7719 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.


С долларом то всё понятно.А вот с евро что делать то ? :roll: Лоб на соседней ветке говорит о выходе в новый коридор [1.18-1.27]... т.е. нижняя граница его далеко не 1.10...


Я тоже в шоке от евро,импорт....при курсе 1.2 падение спроса на 30-40%,при 1.23 падение 50%....при 1.30 торговля для поддержания штанов....

Куда смотрит Трамп??


P.S тут правда и курс гривны наложился,но то такое.....
Востаннє редагувалось komant733 в Чет 18 січ, 2018 19:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:59

  Den написав:По большому счёту если евро пррбьёт 1,26 то тогда будет 1,35 !! И Это вполне возможно


Всё возможно. И 1,60 отчетливо помню. Европейцы брыкаться будут, оно им надо такое дорогое евро.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:05

komant733 Тоже 50% товара в евро пока что 10% поднятия цены никого не испугало :) Так что будем посмотреть дальше
Den
 
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