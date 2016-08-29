Додано: Чет 18 січ, 2018 18:20

serega_rubin написав: козак написав: Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный? Вы серьезно рассматриваете такой вариант как возможный?

Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ? Да, возможный, почему нет? (подобный вопрос я задавал друзьям когда курс был по 13 грн) Но вопрос всё же открыт. Мне интересно мнение сливших доллар, на каком уровне сдаст терпение и пойдут обратно в бакс ?

prodigy написав: вполне...до получения транша от МВФ вполне...от МВФ

Ну если в Украине будет бесконечно долгий рост бакса (перманентное ослабление нац. валюты), то эти мелочные вопросы отпадут как не особо релевантные."Бесконечно долго..."! Даже если транша не будет в обозримом будущем, то это не бесконечно долго. Прошу прощение за буквоедство.З.ы. Терпение сдаст тогда... Все зависит от: суммы (100$ или 10 тыс. или млн.), пропорции к общей сумме сбережений, отношения потерь к сумме ежемесячных доходов, динамики процессов роста, контекста, который сопровождает этот рост (вернее его, контекста, интерпретация "терпящим"), личных обстоятельств самого разного толка, психотипа и пр. и пр. Т.е. вопрос подразумевает абсолютную бесполезность(для кого-либо)любых ответов (даже самых откровенных и полных). ИМХО конечно.