alyak
Алексей,вы говорили что по 31 можно сливаться,напомните,когда вы ожидаете такой курс гривны к доллару?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:08
alyak
Алексей,вы говорили что по 31 можно сливаться,напомните,когда вы ожидаете такой курс гривны к доллару?
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:09
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:15
интересно, в 2014-15 Вы тоже по такой методике работали?
И как, успешно?
козак, понятно, что serega_rubin с "расти бесконечно долго" несколько преувеличил. Он имел ввиду ситуацию, аналогичную 2014-15 гг.
И опять же понятно, что если речь идёт о сливе 1-2-...05, в крайнем случае 10-20% (хотя это уже вряд ли, зависит от характера), то можно наплевать и забыть. Но такой суммой играют при таких размерах сбережений, с кот. на наш форум не ходят. Играть в такие игры на несколько тысяч, на мой взгляд, смысла нет.
холява
Не знаю, конечно, Ваше дело. Но, по-моему, слишком рискованно. Я раньше занимался торговлей с РФ, ни в грн, ни в руб. не держал практически ни минуты. Кто мешает сейчас перейти в доллар, а если рубль подешевеет, Вы его и за доллар дешевле купите. Теряете немного на двойной конвертации, но по Вашей методе можно потерять больше. Хотя, конечно, решать Вам. Простите,если мой совет (мнение) не в тему.
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:31
Не накручивайте себя и не нойте, а то и на самом деле поверите, что несчастные, про самые высокие цены, налоги и тарифы. По прошлому году Киев признан одной из самых дешевых столиц мира. Почти рай. Единственное то, что в отличие от Небесного рая, где тотальная уравниловка и всеобщее благоденствие, в раю киевском сохраняется высокая степень дифференциации доходов в силу объективных и субьективных причин земного характера.
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:34
особенно для иностранца рай,скинуть зелень по 28.60 и вперёд по кабакам и шмарам,зато аборигены,после решительных реформ,нескольких Майданов,как-то вообще не понимают откуда эти рейтинги,цены сравнивались с Манхеттоном что ли
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:51
Почему с Манхеттеном?
Я недавно месяц жил в бедной стране, где порог бедности порядка $2 в день. В супермаркетах цены выше, чем в Киеве. В европейском ресторане обед (ужин) на одного порядка $20-50 (без бухла). Гостиница в сутки $100. Централизованного электроснабжения нет. От генератора. Но беспоребойно. За свет надо платить отдельно. За месяц в дополнение к оплате за номер выставили счет за электричество $1500 - по $50 в день.
З/п полицейского и военнослужащего - $100-200.
Госслужащего среднего ранга такая же.
Учитель меньше $100. Но на работу можно ходить когда хочешь. Школоте в школу соответственно тоже, когда есть тяга. Но у них туда другая тяга, они ходят туда чпокаться и забить косяк. Вот когда хотят, тогда и ходят ...
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:53
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:55
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:59
США
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:03
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
В обменках доллар кувырком.
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