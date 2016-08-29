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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3960396139623963>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 646
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
81
5. более 75%
64%
412
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:08

alyak
Алексей,вы говорили что по 31 можно сливаться,напомните,когда вы ожидаете такой курс гривны к доллару?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:09

  kwon написав:
  somilitark написав:ну раз вы не готовы,значит вы не далеко от меня убежали :lol:

не отрицаю... живу на зарплату из бюджета и доход от хобби (примерно 50%)

что нам тогда делить,чёрт возьми? :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:15

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.

интересно, в 2014-15 Вы тоже по такой методике работали?
И как, успешно?

козак, понятно, что serega_rubin с "расти бесконечно долго" несколько преувеличил. Он имел ввиду ситуацию, аналогичную 2014-15 гг.
И опять же понятно, что если речь идёт о сливе 1-2-...05, в крайнем случае 10-20% (хотя это уже вряд ли, зависит от характера), то можно наплевать и забыть. Но такой суммой играют при таких размерах сбережений, с кот. на наш форум не ходят. Играть в такие игры на несколько тысяч, на мой взгляд, смысла нет.

холява
Постараюсь быть откровенным авантюристом.
Рассчитываю на падение нефти и удешевление рубля .
Через покупку товара и полученную ,предполагаемую прибыль ,войти снова в покупку товара и прибыль зафиксировать в долларе.
....написал и самому страшно )))

Не знаю, конечно, Ваше дело. Но, по-моему, слишком рискованно. Я раньше занимался торговлей с РФ, ни в грн, ни в руб. не держал практически ни минуты. Кто мешает сейчас перейти в доллар, а если рубль подешевеет, Вы его и за доллар дешевле купите. Теряете немного на двойной конвертации, но по Вашей методе можно потерять больше. Хотя, конечно, решать Вам. Простите,если мой совет (мнение) не в тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:31

  somilitark написав:вот тут то и надо держаться любой ценой,а не насиловать тарифами,урезаниями,повышениями налогов,ценами выше мировых на всё, за счёт необузданных монополий и олигархов :evil:


Не накручивайте себя и не нойте, а то и на самом деле поверите, что несчастные, про самые высокие цены, налоги и тарифы. По прошлому году Киев признан одной из самых дешевых столиц мира. Почти рай. Единственное то, что в отличие от Небесного рая, где тотальная уравниловка и всеобщее благоденствие, в раю киевском сохраняется высокая степень дифференциации доходов в силу объективных и субьективных причин земного характера. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:34

  Libo написав:. По прошлому году Киев признан одной из самых дешевых столиц мира. Почти рай.


особенно для иностранца рай,скинуть зелень по 28.60 и вперёд по кабакам и шмарам,зато аборигены,после решительных реформ,нескольких Майданов,как-то вообще не понимают откуда эти рейтинги,цены сравнивались с Манхеттоном что ли :P
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:51

  somilitark написав:
  Libo написав:. По прошлому году Киев признан одной из самых дешевых столиц мира. Почти рай.


особенно для иностранца рай,скинуть зелень по 28.60 и вперёд по кабакам и шмарам,зато аборигены,после решительных реформ,нескольких Майданов,как-то вообще не понимают откуда эти рейтинги,цены сравнивались с Манхеттоном что ли :P


Почему с Манхеттеном?
Я недавно месяц жил в бедной стране, где порог бедности порядка $2 в день. В супермаркетах цены выше, чем в Киеве. В европейском ресторане обед (ужин) на одного порядка $20-50 (без бухла). Гостиница в сутки $100. Централизованного электроснабжения нет. От генератора. Но беспоребойно. За свет надо платить отдельно. За месяц в дополнение к оплате за номер выставили счет за электричество $1500 - по $50 в день.
З/п полицейского и военнослужащего - $100-200.
Госслужащего среднего ранга такая же.
Учитель меньше $100. Но на работу можно ходить когда хочешь. Школоте в школу соответственно тоже, когда есть тяга. Но у них туда другая тяга, они ходят туда чпокаться и забить косяк. Вот когда хотят, тогда и ходят ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:53

  ЛАД написав:
  Starikan написав:........
Акции от Минфина.
И почему именно 3 месяца? От 3 до 12.
Я бы предпочел Приват 15% + минфиновская акция, с пополнением.

На Приват сейчас минфиновской акции вроде нет.

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/uah/privatbank_rozygrysh_ot_top_bankov_uah/?mpr=Deposits&mpl=hotoffer_privat_action20000&mcr=hotoffer_privat_action2000
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:55

  prodigy написав:
  Starikan написав:С другой стороны, в 2017 все тоже ждали февраля :wink:


Зря ждали, курс после 12-14 января резко откатил

Вот и я об этом.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:59

  Qwerty написав:
  Starikan написав:Либо, я уже об этом писал. За спиной Эпплов и Ко - 200-300 лет капитализма, тысячелетние парламенты, Реформация и т.п.
У нас - сотни лет рабства + 70 лет тоталитаризма + 25 лет банд..., пардон, рыночной экономики.
Есть различие?

Цікаво,що за спиною Еміратів і Саудівської Аравіі,та й Південної Кореї,ну й азійських тигрів?

США
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:03

  Starikan написав:
  prodigy написав:
  Starikan написав:С другой стороны, в 2017 все тоже ждали февраля :wink:


Зря ждали, курс после 12-14 января резко откатил

Вот и я об этом.


В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
В обменках доллар кувырком.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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