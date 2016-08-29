Додано: Чет 18 січ, 2018 23:15

Перес де Куэльяр написав: Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ. Всем добра .По 28.8 на прием будет продолжу сливать доллар.каждая ступенька буду отдавать и переходить в ГРИВНУШКУ.

Постараюсь быть откровенным авантюристом.

Рассчитываю на падение нефти и удешевление рубля .

Через покупку товара и полученную ,предполагаемую прибыль ,войти снова в покупку товара и прибыль зафиксировать в долларе.

....написал и самому страшно )))

интересно, в 2014-15 Вы тоже по такой методике работали?И как, успешно?, понятно, чтос "расти бесконечно долго" несколько преувеличил. Он имел ввиду ситуацию, аналогичную 2014-15 гг.И опять же понятно, что если речь идёт о сливе 1-2-...05, в крайнем случае 10-20% (хотя это уже вряд ли, зависит от характера), то можно наплевать и забыть. Но такой суммой играют при таких размерах сбережений, с кот. на наш форум не ходят. Играть в такие игры на несколько тысяч, на мой взгляд, смысла нет.Не знаю, конечно, Ваше дело. Но, по-моему, слишком рискованно. Я раньше занимался торговлей с РФ, ни в грн, ни в руб. не держал практически ни минуты. Кто мешает сейчас перейти в доллар, а если рубль подешевеет, Вы его и за доллар дешевле купите. Теряете немного на двойной конвертации, но по Вашей методе можно потерять больше. Хотя, конечно, решать Вам. Простите,если мой совет (мнение) не в тему.