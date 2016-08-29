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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:41
Den написав:
.......
После прихода Голандцев в Сумскую область средняя зп в этих районах выросла в 3 !!! раза( порядка 15,000 для села это круто) + Построили дороги и садики в сёлах + привезли полностью современную технику
Это Вы о чём?
Где можно почитать об этом?
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:00
Спасибо!
Не понял сразу о какой акции речь. Но лотерейные акции меня (думаю, так же, как и Вас) не интересуют.
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ЛАД
-
2
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- Повідомлень: 8768
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 2803 раз.
- Подякували: 2469 раз.
-
- Профіль
-
1
1
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