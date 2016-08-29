RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3960396139623963

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 646
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
81
5. более 75%
64%
412
Всього голосів : 646
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:41

  Den написав:.......
После прихода Голандцев в Сумскую область средняя зп в этих районах выросла в 3 !!! раза( порядка 15,000 для села это круто) + Построили дороги и садики в сёлах + привезли полностью современную технику

Это Вы о чём?
Где можно почитать об этом?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2803 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:00

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:........
Я бы предпочел Приват 15% + минфиновская акция, с пополнением.

На Приват сейчас минфиновской акции вроде нет.

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/uah/privatbank_rozygrysh_ot_top_bankov_uah/?mpr=Deposits&mpl=hotoffer_privat_action20000&mcr=hotoffer_privat_action2000

Спасибо!
Не понял сразу о какой акции речь. Но лотерейные акции меня (думаю, так же, как и Вас) не интересуют. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2803 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:02

  sani_2012 написав:Как хочеться увидеть 30.30

Ждать уже не долго. :mrgreen:
Kabanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 324
З нами з: 27.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3960396139623963
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 902, 903, 904
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
9033 891316
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 01:38
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 599, 600, 601
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6003 1272486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 15:09
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 32527
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20761)
19.01.2018 07:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.