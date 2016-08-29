ЛАД написав:При 10 тыс. долл. смысл есть. Но варианты 36-28 или даже 28,5-26 в этом году, на мой взгляд маловероятны. Я бы рассчитывал на минимум 26,5-27. Поэтому для себя поставил планку на слив - 29. Кроме того, при "игровом фонде" в 10 тыс. надо иметь хотя бы 30 тыс. Можно, конечно, переходить в гривню и на 50-100%, но я бы так не рисковал. И ещё. В моём посте главным был вопрос не о сумме, а о методе усреднения, проповедуемом форумчанином и результатах такого "усреднения" в 2014-15.
В 14-15г начал слив по 22 когда курс на приём дошёл 38 отдал малость ..000. , не покупал принципиально и считал влет каждый день , но с возвратом на 24.5 фактически откупил все и был в плюсе , хотя можно было по лету отобрать по 21.3.
Вот мы сейчас на 50% столбиков набъем, а в феврале по 30 сольем остаток (или будем локти кусать, что по 28.5 не слились ). Вот не верю я в 30-31. На таких курсах начнется паника, которая никому сейчас не нужна. И ресурс чтобы ее погасить на взлете вроде как есть.
Elensk написав:............ Вот не верю я в 30-31. На таких курсах начнется паника, которая никому сейчас не нужна. И ресурс чтобы ее погасить на взлете вроде как есть.
Паника, может, и начнётся, ну и что? На взлёт курса при панике денег нет. Обратите внимание, в прошлом году при максимуме на безнале 27,7 13.01 максимум на нале был 28.7, т.е. на гривню выше безнала. В этом году нал, если и порывается уйти вверх на резком росте МБ, то тут же возвращается к цифрам МБ. Например, сейчас при МБ 28,85 гагарин показывает 28,75/28,88, а самое узкое по Харькову 28,78/28,85. И сегодня нал летел вверх вместе с МБ и при снижении МБ тут же начал падать.
P.s. В 30-31 в ближайшее время (этой зимой) тоже не особо верю.
Libo написав:Скажем, при высоких темпах роста экономики и экспорта возникает опасность резкого укрепления национальной валюты, что в свою очередь начнет снижать экспорт и экономический рост ... Тогда центральный банк будет искусствено поддерживать заниженный курс национальной валюты во имя сохранения роста. Т.е. как раз содействует экономическим процессам, пренебрегая монетарными уставными требованиями.
Ерунда. Эта модель применима исключительно для слаборазвитой и экспортноориентированной экономики. В данном случае - аграрной. Если бы это было не так, развитые страны старались бы свои нацвалюты девальвировать как можно сильнее и на постоянной основе. Но этого же не происходит.
Ну ты даешь! А что такое тогда было "валютные войны"? Что было евро по 1.03 и фунт по 1.25 ? Это недоразвитые экономики? А чего тогда Трамп сильно сердился за валютные манипуляции и нечестную международную торговлю?
Мда... Сравнение - блеск. Только не следует путать Божий дар и яичницу!
...ехххх, ну і що з Вами робити? ... я теж не вірю.... а вірю в СВІЙ ПРОГНОЗ! (прогноз курса на ЧР мін./макс.) січень 28,30 - 28,80 лютий 29,10 - 29,70 ...теж є тут: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік ....а там - "побачимо, сказав сліпий! "(с)