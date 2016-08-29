ЛАД написав:

При 10 тыс. долл. смысл есть. Но варианты 36-28 или даже 28,5-26 в этом году, на мой взгляд маловероятны. Я бы рассчитывал на минимум 26,5-27. Поэтому для себя поставил планку на слив - 29. Кроме того, при "игровом фонде" в 10 тыс. надо иметь хотя бы 30 тыс. Можно, конечно, переходить в гривню и на 50-100%, но я бы так не рисковал. И ещё. В моём посте главным был вопрос не о сумме, а о методе усреднения, проповедуемом форумчанином и результатах такого "усреднения" в 2014-15.