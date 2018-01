Додано: Суб 20 січ, 2018 00:05

yarg написав: freeze написав: lrs7719 написав: Транша - скорее всего в апреле. Транша - скорее всего в апреле.



Я вам удивляюсь.

Мне абсолютно понятно, что транша в этом году не будет.

Земельной реформы в этом году не будет.

Проталкиваемый законопроект об Антикоррупционном суде, не соответствует требованиям МВФ, о чем громко гласно заявлено.

Закон о Донбассе похоронил любимую игрушку с запада - Минск-2.

И вообще для тех, кто отслеживает ситуацию последних дней, собственно понятно, что ФБР начало операцию "Приемник". Кто-то еще в здравом уме верит, что вот так журналист подъехал на Мальдивы и болтливые островитяне рассказали ему, сколько оплачено через карточку за завтрак, сколько наличными за акваланг. Поставлены под контроль личные расходы, контрагенты, оффшоры.



У цьому випадку швидше джентльмени з іншої організації (назва теж з трьох літер).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell