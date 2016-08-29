Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:44

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,14 коп., на торгах пятницы потерял 6,73 коп., оказавшись на уровне 28,8448 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 19 января с уровней предыдущего закрытия 28,78/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,85/28,87,причем одновременно на рынок вышел НБУ, продавая дефицитную СКВ по цене 28,85 UAH/USD уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса, не скупясь – на указанное время объем интервенций составил $43,0 млн.

Стараниями регулятора котировки 28,85/28,87 оставались действующими до 11.15, после чего доллар опустился к 28,82/28,84 UAH/USD, не покидая эту отметку до 12.30 Киева. На указанное время «американец» под давлением появившихся продаж экспортеров, просел к 28,80/28,83, а на обеденный перерыв около 12.55 межбанк ушел на цифре 28,80/28,82 UAH/USD. Интересно отметить, что регулятор, проявив завидную расторопность, выкупил в этот момент долларовые излишки на сумму $18,0 млн.

С 13.50 на пустеющем межбанке единичные продажи СКВ продолжали «просаживать» цену доллара, оказавшуюся по состоянию на 15.30 на уровне 28,77/28,81 UAH/USD.



Снова, войдя в полосу стабильности на опустевшем МЕЖБАНКЕ, котировки доллара не трогались с места до самого завершения торгов.



На цифре 28,77/28,81 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 19 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8448 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 2,77% с 28,0672 UAH/USD до 28,8448 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.05 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.



Во-первых, как и накануне наблюдалась нехватка предложения обязательной к продаже на МЕЖБАНКЕ части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину.



Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.



В-третьих, не исключено, катализировали покупки СКВ возобновившиеся слухи о перспективах «отношений» Киева с МВФ, которые «подогрели» комментарии руководства НБУ (г-на Сологуба).



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка были «пятничный синдром» (активизация покупок СКВ перед выходными) и рост гривневой ликвидности.



Последнее подтверждалось заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с уровня 48 713,0 млн. грн. к отметке 54 792,8 млн. грн., максимум с 15 декабря 2017 г.)



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, после 11.30 к интервенциям НБУ присоединились продажи СКВ экспортерами.



Во-вторых, обозначившийся после 11.15 откат сломал внутридневной тренд межбанка, вернув на него «медведей».



В-третьих, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку роста ликвидности, вначале, до полудня, продав $43,0 млн., а после обеда выкупив $18,0 млн.









Торги 19 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара с временным лагом в пределах часа. До обеда наличная пара доллар-гривня росла в цене, а затем под влиянием «медвежьих» сводок с валютного межбанка теряла в цене.



При этом интересно отметить, что подобно рынку «зеленого» безнала, вернувшегося к финишу пятничной сессии к уровням открытия, наличный доллар также постарался завершить торги 19-го ценами пятничного старта.



Напомним, что, несмотря возвращение рынка безналичного доллара на уровни открытия, итоговый средневзвешенный курс «американца» прибавил в цене. Очевидно из-за дополуденное противостояние агрессивно настроенных покупателей СКВ с проводившим «зеленую» интервенцию Нацбанком. Держа руку на пульсе этого противостояния, наличный доллар сохранял «бычий» тренд, и лишь после полудня решился на ускоряющуюся коррекцию



В результате такого разнонаправленного в течение пятницы движения долларовых цен наличного рынка по итогам дня на рынках вышеперечисленных населенных пунктов сложилось равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты повторили приличные показатели предыдущей сессии. Исключение составила столичная «наличка», дилеры которой рапортовали о росте оборотов.



В течение пятницы, таким образом, позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряли 2,0-6,0 коп. (Днепр, Киев), либо не изменились (Харьков, Крыжополь, Запорожье и Одесса).



Позиция «предложение» в течение 19-го либо не изменилась (Киев, Харьков), либо упала на 7,0-10,0 коп. (Днепр, Запорожье). Столь заметный «разнобой» в динамике оферов, по всей видимости, связан с состоянием гривневой ликвидности в каждом конкретном населенном пункте.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» доллара выросли на 2,0-4,0 коп., позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Одесса, Запорожье), либо выросла на 3,0-5,0 коп. (Харьков, Киев).



Таким образом, межсессионная динамика цен наличного доллара подтверждает сохранение здесь «бычьего» тренда, как, впрочем, и у рынка «зеленого» безнала. Последний, однако, проявил более заметное подорожание в отношении средневзвешенных курсов.



Ко внутридневной разнонаправленной динамике долларовых цен приложили руку и дилеры-«неформалы», пытавшиеся догнать настроение рынка до полудня опережающим ростом цен, а после обеда их коррекцией, ради выравнивания рынка в баланс.

Наиболее заметными подобные мероприятия были в Днепре, Запорожье и в Харькове.



Итак, наличный рынок по итогам 19-го двинулся вослед за «зеленым» безналом, действуя самостоятельно (без интервенций Нацбанка), попутно небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



Впрочем, по порядку.



Торги 19 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,78/28,85 UAH/USD, евро - 35,20/35,40 UAH/EUR, рубль – 0,495/0,505 UAH/RUB.



До полудня пятницы пары доллар-гривня и евро-гривня в Днепре росли в цене, следуя с некоторой временной задержкой за настроениями на межбанке.

Кроме того, в это время «неформалы» днепровской розницы старались немного обогнать настроения рынка, приподнимая действующие цены в рамках выравнивания спроса и предложения.



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,83-85/28,92-93 UAH/USD, евро - 35,20/35,50 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на местном рынке наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.



После обеда, рынок двинулся в обратную сторону, констатируя снижение цен под давлением выросшего клиентского «приноса» и «рукотворного» дисконтирования для сохранения баланса спрос/предложение. На финише сессии в розничном и мелкооптовом сегменте удалось сберечь равновесие покупок и продаж, благодаря которому ликвидность осталась на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом» и повторив показатели предыдущей сессии.



В течение 19 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 2,0 коп., офера упали 10,0 коп. Более заметное снижение позиции «предложение» - результат успешного стимулирования клиентских покупок падающего в цене «американца».



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 18 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 3,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,78/28,85 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта, ведомые агрессивными покупками, уже к полудню пятницы констатировали касанием ценами внутридневного максимума, сопровождаясь установившимся равновесием покупок и продаж. После обеда, следуя с известной временной задержкой за настроениями «зеленого» сектора межбанка, оказавшим влияние на настроения клиентов, котировки оптового наличного «американца» двинулись вниз, сопровождаясь аккуратным дополнительным дисконтированием для сохранения равновесия спроса и предложения. Баланс по итогам пятницы в оптовом сегменте удалось сберечь, и это стало главной причиной хороших результатов на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам дня «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 2,0 коп., офера обвалились на 10,0 коп. Акцентирование внутридневного снижения в оферах – следствие послеобеденного небезуспешного стимулирования клиентских покупок на фоне падающего рынка оптовой пары доллар-гривня.



По сравнению с закрытием 18 января биды наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 3,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 января уровнями 35,20/35,40 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера поднялись на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 19 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая пребывала в разнонаправленном движении, поднимаясь до полудня вверх и снижаясь после обеда. При этом для равновесия покупок и продаж требовалась непрерывная аккуратная курсовая поддержка (до полудня опережающий рынок рост, после обеда – дисконтирование).



Занимаясь долларом, наши валютчики, внимательно отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, довольно оперативно реагируя на случившуюся в пределах 03.00-12.00 Киева ралли главной валютной пары, которое затем сменилось коррекцией.

Полагаю, касание евро на мировом форексе внутридневного максимума в паре с долларом ($1,2288) и стало основной причиной внутридневного роста бидов наличной пары евро-гривня на 5,0 коп.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2260 к отметке $1,2225 констатировав внутридневное его снижение на заметные 45 пунктов.



Думаю, наши валютчики главным образом учли касание парой внутридневного максимума ($1,2288), о котором мы только что сообщили, немного приподняв в течение пятницы биды и не изменив офера наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2240, пара евро-доллар тотчас инициировала ралли, которое затянулось до 12.00 Киева, подняв евро к $1,2288, откуда она впоследствии начала снижаться, консолидировавшись после 18.00 в довольно широком диапазоне $1,2220-1,2238, который не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар продолжила рост в начале европейской сессии и обновила сессионные максимумы в области $1,2288. Пара растет вторую сессию подряд, прибавив более 100 пунктов от недельных минимумов. Основным фактором поддержки пары служит снижение доллара США. Роста доходности 10-летних трежерис до максимумов с 2014 года было недостаточно, чтобы удержать доллар от падения на фоне опасений по поводу приостановки работы правительства.

В пятницу в центре внимания игроков будет предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета и выступления представителей ФРС. Уровни сопротивления находятся на $1,2300 и $1,2320, уровни поддержки располагаются на $1,2250, $1,2225, $1,2200 и $1,2165 .



Курс фунта стерлингов к доллару замедлил темп роста в пятницу днем после того, как стало известно о значительном снижении объема розничных продаж в Великобритании по сравнению с прогнозами.



По состоянию на 12.35 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,3914 доллара с $1,3897 за фунт на предыдущем закрытии, до выхода статистики фунт торговался на отметке около $1,3930.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2288 за евро с $1,2238 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снижался до ¥110,59 за доллар со ¥111,10 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 90,24 пункта.



Как сообщило ранее в пятницу британское Бюро национальной статистики (ONS), объем розничных продаж в стране в декабре снизился в месячном выражении на 1,5% против ожидаемого снижения всего на 0,6%. В годовом исчислении зафиксирован рост показателя на 1,4%, что почти в два раза ниже прогноза роста на 3%.



Доллар, в свою очередь, дешевеет к основным мировым валютам на неопределенности с перспективой финансирования федерального правительства США.

Палата представителей конгресса США в четверг одобрила законопроект о временном финансировании правительства, который позволяет ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената. Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу, и в том случае, если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться.



Инвесторы теперь в ближайшие дни ожидают несколько заседаний центробанков. Во вторник состоится заседание Банка Японии, который по результатам последней встречи сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, который, как ожидают эксперты, сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Таким образом, доллар США снова пребывает под давлением против основных валют. Пара евро-доллар остается около вблизи $1,2232.



На доллар давят опасения, что правительство США приостановит свою работу, нисходящий настрой по доллару - продолжает тренд начала декабря.



Профицит счета текущих операций Еврозоны за ноябрь зафиксировал рекордный профицит в 32,5 млрд. евро, выше ожидания рынков.



Евро растет и сможет коснуться максимумов, если доллар продолжит снижение.



Пробой отметки $1,2350 может обусловить достижение $1,2460 на следующей неделе, прорыв $1,2230 ослабит «бычий» настрой и нацелит пару на уровни поддержки $1,2200 и $1,2165.



Итак, пара евро-доллар в пятницу не смогла обновить максимум понедельника, отметку $1,23 так и не показала. Пара пошла вниз и снижалась до $1,2230.

Ниже пару не пустила статистика по еврозоне и сохранившаяся неопределенность

с перспективой финансирования федерального правительства США.



Законопроект о финансировании правительства США, который должен помешать приостановке его работы, в четверг столкнулся с препятствиями в Сенате, хоть за несколько часов до этого и получил одобрение Палаты представителей.

Без вливания денег федеральные ведомства США будут вынуждены приостановить работу начиная с выходных, когда истечет срок нынешнего финансирования.



Контролируемая республиканцами Палата представителей одобрила финансирование до 16 февраля. В поддержку законопроекта выступили 230 человек, против - 197. После этого документ был отправлен на рассмотрение в Сенат, при этом президент США Дональд Трамп усиленно настаивает на его принятии до крайнего срока.

Тем не менее, ряд демократов и республиканцев в Сенате, которые по тем или иным причинам не одобряют законопроект, поставили его принятие под вопрос.

Вскоре после одобрения законопроекта Палатой представителей в Сенате начались ожесточенные споры, которые, вероятно, продолжатся и в пятницу. Конфликт породил предположения о том, что либо правительство будет вынуждено приостановить работу, либо Конгресс одобрит законопроект об очень краткосрочном финансировании - вероятно, не более чем на несколько дней - чтобы дать законодателям больше времени на обсуждение.



Кроме этого, думаю, иных препятствия для движения пары евро-доллар вниз, нет.



Все спекулянты, кто хотел купить пару евро-доллар, уже ее купили, как мы писали, чистые длинные позиции в евро достигли исторического максимума. Нового топлива теперь уже не будет, стопы закончились, а покупать на таких высоких уровнях не будут даже спекулянты.



Думается, в интересах крупных игроков сейчас сбросить цену в какой-то момент быстро вниз, чтобы уже там набирать новые объемы на продажу. Спекулянты могут начать снова пытаться покупать евро хотя бы после коррекции. На текущих уровнях, на наш взгляд, хороших объемов на покупку не набрать. Цене так высоко, выше $1,223, просто нечего делать.



Еще раз подчеркнем, что логика в нынешних движениях цены евро-доллар абсолютно спекулятивная. Прошедший рост пары – это спекулятивный пузырь, в чем-то подобный пузырю на биткоине, который рухнул на 50% с максимумов.



Наше объяснение произошедшему по-прежнему простое – на протяжении двух лет пара евро-доллар торчала в диапазоне $1,05-1,15, и прежде чем начинать новую глобальную волну роста доллара, под паритет, после долгого стояния на месте, было произведено такое спекулятивное движение, направленное на вытряхивание с рынка стратегических покупателей доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 35,20/35,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 5,0 коп. на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 19 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,495/0,505 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля прибавили по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторился показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия четверга спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 января по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.



Очень раннее начало атаки покупателей на безналичный доллар на отечественном валютно межбанке вызвало практически синхронный старт долларовых интервенций регулятора по запросу наилучшего курса, в течение которых по состоянию на 10.45 Киева было реализовано около $40,0 млн. Расточительность НБУ вначале заморозила действующие цены безналичного «американца» на отметке 28,85/28,87, а с 11.15 инициировала коррекцию при участии продаж немногочисленных экспортеров, которые осознали решительность НБУ и бесперспективной ожидания роста курса американской СКВ.



Как и прежде дебютная агрессивность покупателей доллара проистекала из упоминавшихся ранее «придержек» экспортной выручки за рубежом в расчете на пролонгацию «бычьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня. Процесс катализировался пресловутым «пятничным синдромом» (мало кто решался на риск, входя в выходные вне «старого надежного» доллара).



Пятничная сессия валютного межбанка в секторе доллара не обошлась без парадоксов. Послеобеденной динамичной коррекцией «американца» воспользовался регулятор, выкупив $18,0 млн. «зеленых» излишков, появившихся по недосмотру на рынке со стороны некоторых «казенных» банков.



Регулятор погасил утреннее давление на доллар, однако вернуть средневзвешенный курс «американца» на уровни предыдущего закрытия не удалось, констатировав сохранение «бычьего» тренда, вопреки нашим более ранним прогнозам. Очевидно, решить проблему злоупотреблений при репатриации экспортной выручки в Украину можно будет возвращение администрирования и ужесточения в области валютного регулирования. Впрочем, думается, вряд ли регулятор пойдет на этот шаг, предпочтя иные пути воздействия на «сознательность» экспортеров.



Таким образом, ожидаемое ранее вхождение рынка безналичного доллара в полосу стабильности отложено на более поздние сроки, конкретизация которых, по всей видимости, станет возможной после 22 января.



US