Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится. Об этом в интервью Українським новинам сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. "Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически, первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во 2-м квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества", – сообщил Сологуб. По мнению замглавы НБУ, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала (конца июня), будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится. "Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", – ответил он на вопрос о том, выделяет ли МВФ кредиты странам, в которых предстоят выборы.

Это усложнит выход Минфина на внешние рынки? Насколько может вырасти стоимость размещений?

Конечно, это усложнит. С другой стороны, это не значит, что размещение будет невозможно. Все зависит от конъюнктуры мировых рынков. Если в мире есть спрос на рисковые активы, то спрос на Украину будет, только объем спроса будет меньше и цена выше. У участников рынка есть хорошее выражение - "не бывает плохих бондов, бывают плохие цены". Однако, это размещение, которое может быть без программы МВФ с низким объемом и высокой ставкой, - уже будет признаком отчаяния. И это, безусловно, не лучший сценарий. Лучший сценарий - это комбинация денег из официальных источников, таких как МВФ, Всемирный банк, ЕС, и денег частного сектора, причем, как прямых инвестиций, так и облигаций.



Вы закладывали вероятность размещения бумаг на $1,5 млрд. Такой прогноз остается?

Мы сейчас будем смотреть. При программе с МВФ, размещение на $1,5 млрд я вижу, как консервативный сценарий. Без программы – скорее, как оптимистический. Об этих границах мы и думаем, как раз.



Валютная ситуация в текущем году не будет отличаться от прошлогодней?

В прошлом году среднегодовая девальвация гривны составила около 3%, и ее влияние на инфляцию был минимален. В этом же году ситуация на валютном рынке будет зависеть от двух факторов: от внешней торговли и сотрудничества с МВФ. Условия торговли, по нашим ожиданиям, будут благоприятны.