Додано: Суб 20 січ, 2018 00:24

Starikan написав: budivelnik написав: Я взагалі здивований, що операція Наступник не почата ще вчора чинним Президентом.

Ну що заважало відкрити якусь супер/пупер академію , в яку набрати молодь , яка по віку не може стати президентом на наступних(2019 року) по віку і офіційно заявити що випускниками цієї академії буде замінена вертикаль виконавчої влади Я взагалі здивований, що операція Наступник не почата ще вчора чинним Президентом.Ну що заважало відкрити якусь супер/пупер академію , в яку набрати молодь , яка по віку не може стати президентом на наступних(2019 року) по віку і

Вы переоцениваете возможности Президента (независимо от его фамилии).

Нужен консенсус олигархов, а его нет и не будет в обозримом будущем.

Без этого любые указы "доброго царя" не сработают. Вы переоцениваете возможности Президента (независимо от его фамилии).Нужен консенсус олигархов, а его нет и не будет в обозримом будущем.Без этого любые указы "доброго царя" не сработают.

Якщо Ви про ПАП, то це, можливо, так. Взагалі, при наявності політичної волі будь-якого олігарха державні структури знищать у будь-який обраний спосіб. Навіть в Україні є приклади. "Сейлем" у Криму, у порівнянні з якими всі тутешні олігархи - діти-"ботаніки".

Коломойський теж олігарх (можливо, вже "був"), втім... . Якщо Ви про ПАП, то це, можливо, так. Взагалі, при наявності політичної волі будь-якого олігарха державні структури знищать у будь-який обраний спосіб. Навіть в Україні є приклади. "Сейлем" у Криму, у порівнянні з якими всі тутешні олігархи - діти-"ботаніки".Коломойський теж олігарх (можливо, вже "був"), втім... .

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell