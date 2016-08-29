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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3979398039813982>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 649
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
414
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:23

Мой ответ Вам куда-то пропал, поэтому повторю.
  freeze написав:
  ЛАД написав:закон о Донбассе похоронил Минск-2.
Так что я бы так однозначно не говорил.
А для того, чтобы расписать затраты на Мальдивах совсем не обязательно туда ехать и опрашивать аборигенов, вполне достаточно посмотреть на потолок.


Да собственно Минск-2 давно умер, так просто формально теперь закрепили.

Если я или Вы посмотрят на потолок - это одна ситуация, а если журналист Радио Свобода - это другая ситуация. Не составляет труда посмотреть в инете, что собственник последней Конгресс США.

По Минску-2 в общем согласен. Сегодня, мне кажется, никому не понятно, что делать с Донбассом и как выйти из тупика.
По Мальдивам.
Во-первых, не уверен, что статья журналиста "Радио Свобода" уж очень жёстко связана с позицией собственника.
Во-вторых, мне это не кажется таким уж компроматом. Если бы он съездил за счёт бюджета, то да, а если за свои ... Если человек миллиардер, почему бы не потратить пол миллиона на отдых? Или кто-то сомневался, что он богатый человек? Ну а куда тратить свои деньги, каждый решает сам. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 січ, 2018 01:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:24

  Starikan написав:
  budivelnik написав:Я взагалі здивований, що операція Наступник не почата ще вчора чинним Президентом.
Ну що заважало відкрити якусь супер/пупер академію , в яку набрати молодь , яка по віку не може стати президентом на наступних(2019 року) по віку і офіційно заявити що випускниками цієї академії буде замінена вертикаль виконавчої влади

Вы переоцениваете возможности Президента (независимо от его фамилии).
Нужен консенсус олигархов, а его нет и не будет в обозримом будущем.
Без этого любые указы "доброго царя" не сработают.

Якщо Ви про ПАП, то це, можливо, так. Взагалі, при наявності політичної волі будь-якого олігарха державні структури знищать у будь-який обраний спосіб. Навіть в Україні є приклади. "Сейлем" у Криму, у порівнянні з якими всі тутешні олігархи - діти-"ботаніки".
Коломойський теж олігарх (можливо, вже "був"), втім... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:46

  козак написав:
  ЛАД написав:Думаю, в начале 2014 Вы бы не поверили, если бы Вам кто-то сказал о близком будущем Крыма и Донбасса
Как к этому прилепить последовательное усреднение?

Последовательное усреднение само по себе никак.
Но использовать его можно, если только Вы глубоко уверены (верите), что цена вернётся, а не станет расти и дальше.
Я не верю сейчас в рост до 30 и выше и невозврат летом к уровням ниже сегодняшнего. Но я в начале 2014 не поверил бы в события в Крыму и Донбассе.
Прочитайте ответ Перес де Куэльяр о его сливе в 2014-15. Он начал с 22 и продолжал до 36. Откупился по 24,5. Рад за него, ему повезло. Но ведь могло вполне не быть такой глубокой просадки. А если бы он начал продажи доллара с 13?
Надеюсь, понятно объяснил, хотя мне почему-то кажется, что Вы давно всё поняли.

Перес де Куэльяр
Вы видать попали в этот период на курсе , что вас так беспокоят чужие манёвры со сливом ? Я уже писал , что сидеть и виртуально богатеть , можно прозевать , курс пойдет вниз и жаба задавит сдать дешевле , а потом волосы на одном месте рвать будете почему я не слил именно тогда мечтая о прибыли

Я тогда не попал, т.к. практически на 100% был в долларе. Если Вы читали тогда форум, то знаете мои взгляды того времени.
Просто я предпочитаю недополучить прибыль, чем потерять имеющееся. Не считаю это правило обязательным всегда и для всех.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 січ, 2018 00:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:53

  Libo написав:
  Gumanoid написав:Дауж рубль на 56,а гривна на 29,гдето в районе 50 и встретятся,и будет гривна рубль 1 к 1 :lol:


Не доживет ваша Россия до 50 грн. за доллар.
До этого времени уже сгниете на помойке истории.
Какие-то образования будут существовать, чтобы обеспечивать поставки нефти, газа, льна, щетины и пеньки цивилизованному миру, а вот РФ уже не будет.
Драпайте из этой тундры пока не поздно.
:lol: :lol:

:mrgreen: :mrgreen:
https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 90c207.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:19

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
Спасибо!
Не понял сразу о какой акции речь. Но лотерейные акции меня (думаю, так же, как и Вас) не интересуют. :)

Опять Вы не поняли. Речь не о розыгрыше призов, а о дополнительных процентах.
Вроде бы наш портал тоже этим балуется.
..........

Сегодня перезвонил на минфин и проверил. Я всё же понял правильно - по Привату действует именно лотерея. Главный приз 1 место - 10 000 грн., 2-6 место - по 2 000 грн.

Йопт
ЛАД писал(а):
А какая двойная конвертация в таком случае? Грн-долл. и всё.

Я тоже этот вопрос задал, мне ответили, что без двойной конвертации я заплатить не смогу.

Что-то мне кажется, что Вас неверно информировали. В данной ситуации никакой двойной конвертации не может быть в принципе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:07

  ЛАД написав:Мой ответ Вам куда-то пропал, поэтому повторю.
  freeze написав:
  ЛАД написав:закон о Донбассе похоронил Минск-2.
Так что я бы так однозначно не говорил.
А для того, чтобы расписать затраты на Мальдивах совсем не обязательно туда ехать и опрашивать аборигенов, вполне достаточно посмотреть на потолок.


Да собственно Минск-2 давно умер, так просто формально теперь закрепили.

Если я или Вы посмотрят на потолок - это одна ситуация, а если журналист Радио Свобода - это другая ситуация. Не составляет труда посмотреть в инете, что собственник последней Конгресс США.

По Минску-2 в общем согласен. Сегодня, мне кажется, никому не понятно, что делать с Донбассом и как выйти из тупика.
По Мальдивам.
Во-первых, не уверен, что статья журналиста "Радио Свобода" уж очень жёстко связана с позицией собственника.
Во-вторых, мне это не кажется таким уж компроматом. Если бы он съездил за счёт бюджета, то да, а если за свои ... Если человек миллиардер, почему бы не потратить пол миллиона на отдых? Или кто-то сомневался, что он богатый человек? Ну а куда тратить свои деньги, каждый решает сам. :)

Честно сказать,после изменений в верховной раде,наш Батько ПП,стает непотопляемым,теперь в следствии любого шухера(ЛЮБОЙ КОНФРОТАЦИИ)-он может ввести военное положение(пос придумайте сами)или чего не понял?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:12

О сотрудничестве с МВФ.
Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Об этом в интервью Українським новинам сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически, первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во 2-м квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества", – сообщил Сологуб.

По мнению замглавы НБУ, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала (конца июня), будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится.

"Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", – ответил он на вопрос о том, выделяет ли МВФ кредиты странам, в которых предстоят выборы.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-nbu-dopuskayut-dosrochnoe-prekrashchenie-programmy-mvf-1107093.html
Это усложнит выход Минфина на внешние рынки? Насколько может вырасти стоимость размещений?
Конечно, это усложнит. С другой стороны, это не значит, что размещение будет невозможно. Все зависит от конъюнктуры мировых рынков. Если в мире есть спрос на рисковые активы, то спрос на Украину будет, только объем спроса будет меньше и цена выше. У участников рынка есть хорошее выражение - "не бывает плохих бондов, бывают плохие цены". Однако, это размещение, которое может быть без программы МВФ с низким объемом и высокой ставкой, - уже будет признаком отчаяния. И это, безусловно, не лучший сценарий. Лучший сценарий - это комбинация денег из официальных источников, таких как МВФ, Всемирный банк, ЕС, и денег частного сектора, причем, как прямых инвестиций, так и облигаций.

Вы закладывали вероятность размещения бумаг на $1,5 млрд. Такой прогноз остается?
Мы сейчас будем смотреть. При программе с МВФ, размещение на $1,5 млрд я вижу, как консервативный сценарий. Без программы – скорее, как оптимистический. Об этих границах мы и думаем, как раз.

Валютная ситуация в текущем году не будет отличаться от прошлогодней?
В прошлом году среднегодовая девальвация гривны составила около 3%, и ее влияние на инфляцию был минимален. В этом же году ситуация на валютном рынке будет зависеть от двух факторов: от внешней торговли и сотрудничества с МВФ. Условия торговли, по нашим ожиданиям, будут благоприятны.

Полностью интервью здесь - https://ukranews.com/interview/1860-dmytryy-sologub-luchshe-3-goda-podryad-oshybatsya-chem-kazhdyy-god-menyat-cel
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:15

:arrow:
Востаннє редагувалось shatenerbi в Суб 20 січ, 2018 02:19, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:17

  tea написав:
  Libo написав:
  Gumanoid написав:Дауж рубль на 56,а гривна на 29,гдето в районе 50 и встретятся,и будет гривна рубль 1 к 1 :lol:


Не доживет ваша Россия до 50 грн. за доллар.
До этого времени уже сгниете на помойке истории.
Какие-то образования будут существовать, чтобы обеспечивать поставки нефти, газа, льна, щетины и пеньки цивилизованному миру, а вот РФ уже не будет.
Драпайте из этой тундры пока не поздно.
:lol: :lol:

:mrgreen: :mrgreen:
https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 90c207.jpg

Чай,ты можешЬ сказать,где ты шлялся всю ночь?(с).....Капец ,кругом боты!
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:24

  shatenerbi написав:.....
Честно сказать,после изменений в верховной раде,наш Батько ПП,стает непотопляемым,теперь в следствии любого шухера(ЛЮБОЙ КОНФРОТАЦИИ)-он может ввести военное положение(пос придумайте сами)или чего не понял?

Не очень понял.
Какие изменения в ВР имеете ввиду?
Что изменилось по вводу военного положения?
Или я что-то прозевал?
ЛАД
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