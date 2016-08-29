ЛАД написав:закон о Донбассе похоронил Минск-2. Так что я бы так однозначно не говорил. А для того, чтобы расписать затраты на Мальдивах совсем не обязательно туда ехать и опрашивать аборигенов, вполне достаточно посмотреть на потолок.
Да собственно Минск-2 давно умер, так просто формально теперь закрепили.
Если я или Вы посмотрят на потолок - это одна ситуация, а если журналист Радио Свобода - это другая ситуация. Не составляет труда посмотреть в инете, что собственник последней Конгресс США.
По Минску-2 в общем согласен. Сегодня, мне кажется, никому не понятно, что делать с Донбассом и как выйти из тупика. По Мальдивам. Во-первых, не уверен, что статья журналиста "Радио Свобода" уж очень жёстко связана с позицией собственника. Во-вторых, мне это не кажется таким уж компроматом. Если бы он съездил за счёт бюджета, то да, а если за свои ... Если человек миллиардер, почему бы не потратить пол миллиона на отдых? Или кто-то сомневался, что он богатый человек? Ну а куда тратить свои деньги, каждый решает сам.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 січ, 2018 01:00, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Я взагалі здивований, що операція Наступник не почата ще вчора чинним Президентом. Ну що заважало відкрити якусь супер/пупер академію , в яку набрати молодь , яка по віку не може стати президентом на наступних(2019 року) по віку і офіційно заявити що випускниками цієї академії буде замінена вертикаль виконавчої влади
Вы переоцениваете возможности Президента (независимо от его фамилии). Нужен консенсус олигархов, а его нет и не будет в обозримом будущем. Без этого любые указы "доброго царя" не сработают.
Якщо Ви про ПАП, то це, можливо, так. Взагалі, при наявності політичної волі будь-якого олігарха державні структури знищать у будь-який обраний спосіб. Навіть в Україні є приклади. "Сейлем" у Криму, у порівнянні з якими всі тутешні олігархи - діти-"ботаніки". Коломойський теж олігарх (можливо, вже "був"), втім... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:Думаю, в начале 2014 Вы бы не поверили, если бы Вам кто-то сказал о близком будущем Крыма и Донбасса
Как к этому прилепить последовательное усреднение?
Последовательное усреднение само по себе никак. Но использовать его можно, если только Вы глубоко уверены (верите), что цена вернётся, а не станет расти и дальше. Я не верю сейчас в рост до 30 и выше и невозврат летом к уровням ниже сегодняшнего. Но я в начале 2014 не поверил бы в события в Крыму и Донбассе. Прочитайте ответ Перес де Куэльяр о его сливе в 2014-15. Он начал с 22 и продолжал до 36. Откупился по 24,5. Рад за него, ему повезло. Но ведь могло вполне не быть такой глубокой просадки. А если бы он начал продажи доллара с 13? Надеюсь, понятно объяснил, хотя мне почему-то кажется, что Вы давно всё поняли.
Перес де Куэльяр
Вы видать попали в этот период на курсе , что вас так беспокоят чужие манёвры со сливом ? Я уже писал , что сидеть и виртуально богатеть , можно прозевать , курс пойдет вниз и жаба задавит сдать дешевле , а потом волосы на одном месте рвать будете почему я не слил именно тогда мечтая о прибыли
Я тогда не попал, т.к. практически на 100% был в долларе. Если Вы читали тогда форум, то знаете мои взгляды того времени. Просто я предпочитаю недополучить прибыль, чем потерять имеющееся. Не считаю это правило обязательным всегда и для всех.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 січ, 2018 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Gumanoid написав:Дауж рубль на 56,а гривна на 29,гдето в районе 50 и встретятся,и будет гривна рубль 1 к 1
Не доживет ваша Россия до 50 грн. за доллар. До этого времени уже сгниете на помойке истории. Какие-то образования будут существовать, чтобы обеспечивать поставки нефти, газа, льна, щетины и пеньки цивилизованному миру, а вот РФ уже не будет. Драпайте из этой тундры пока не поздно.
ЛАД написав:Мой ответ Вам куда-то пропал, поэтому повторю.
freeze написав:
ЛАД написав:закон о Донбассе похоронил Минск-2. Так что я бы так однозначно не говорил. А для того, чтобы расписать затраты на Мальдивах совсем не обязательно туда ехать и опрашивать аборигенов, вполне достаточно посмотреть на потолок.
Да собственно Минск-2 давно умер, так просто формально теперь закрепили.
Если я или Вы посмотрят на потолок - это одна ситуация, а если журналист Радио Свобода - это другая ситуация. Не составляет труда посмотреть в инете, что собственник последней Конгресс США.
По Минску-2 в общем согласен. Сегодня, мне кажется, никому не понятно, что делать с Донбассом и как выйти из тупика. По Мальдивам. Во-первых, не уверен, что статья журналиста "Радио Свобода" уж очень жёстко связана с позицией собственника. Во-вторых, мне это не кажется таким уж компроматом. Если бы он съездил за счёт бюджета, то да, а если за свои ... Если человек миллиардер, почему бы не потратить пол миллиона на отдых? Или кто-то сомневался, что он богатый человек? Ну а куда тратить свои деньги, каждый решает сам.
Честно сказать,после изменений в верховной раде,наш Батько ПП,стает непотопляемым,теперь в следствии любого шухера(ЛЮБОЙ КОНФРОТАЦИИ)-он может ввести военное положение(пос придумайте сами)или чего не понял?
Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.
Об этом в интервью Українським новинам сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
"Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически, первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во 2-м квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества", – сообщил Сологуб.
По мнению замглавы НБУ, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала (конца июня), будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится.
"Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", – ответил он на вопрос о том, выделяет ли МВФ кредиты странам, в которых предстоят выборы.
Это усложнит выход Минфина на внешние рынки? Насколько может вырасти стоимость размещений? Конечно, это усложнит. С другой стороны, это не значит, что размещение будет невозможно. Все зависит от конъюнктуры мировых рынков. Если в мире есть спрос на рисковые активы, то спрос на Украину будет, только объем спроса будет меньше и цена выше. У участников рынка есть хорошее выражение - "не бывает плохих бондов, бывают плохие цены". Однако, это размещение, которое может быть без программы МВФ с низким объемом и высокой ставкой, - уже будет признаком отчаяния. И это, безусловно, не лучший сценарий. Лучший сценарий - это комбинация денег из официальных источников, таких как МВФ, Всемирный банк, ЕС, и денег частного сектора, причем, как прямых инвестиций, так и облигаций.
Вы закладывали вероятность размещения бумаг на $1,5 млрд. Такой прогноз остается? Мы сейчас будем смотреть. При программе с МВФ, размещение на $1,5 млрд я вижу, как консервативный сценарий. Без программы – скорее, как оптимистический. Об этих границах мы и думаем, как раз.
Валютная ситуация в текущем году не будет отличаться от прошлогодней? В прошлом году среднегодовая девальвация гривны составила около 3%, и ее влияние на инфляцию был минимален. В этом же году ситуация на валютном рынке будет зависеть от двух факторов: от внешней торговли и сотрудничества с МВФ. Условия торговли, по нашим ожиданиям, будут благоприятны.
Gumanoid написав:Дауж рубль на 56,а гривна на 29,гдето в районе 50 и встретятся,и будет гривна рубль 1 к 1
Не доживет ваша Россия до 50 грн. за доллар. До этого времени уже сгниете на помойке истории. Какие-то образования будут существовать, чтобы обеспечивать поставки нефти, газа, льна, щетины и пеньки цивилизованному миру, а вот РФ уже не будет. Драпайте из этой тундры пока не поздно.
shatenerbi написав:..... Честно сказать,после изменений в верховной раде,наш Батько ПП,стает непотопляемым,теперь в следствии любого шухера(ЛЮБОЙ КОНФРОТАЦИИ)-он может ввести военное положение(пос придумайте сами)или чего не понял?
Не очень понял. Какие изменения в ВР имеете ввиду? Что изменилось по вводу военного положения? Или я что-то прозевал?