Таким образом, ожидаемое ранее вхождение рынка безналичного доллара в полосу стабильности отложено на более поздние сроки, конкретизация которых, по всей видимости, станет возможной после 22 января.
US[/color][/b][/quote]
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2018 02:37
Таким образом, ожидаемое ранее вхождение рынка безналичного доллара в полосу стабильности отложено на более поздние сроки, конкретизация которых, по всей видимости, станет возможной после 22 января.
US[/color][/b][/quote]
Оце новость!
Додано: Суб 20 січ, 2018 08:09
Re: Валютный рынок в контексте
Можно. А можно прозевать, курс пойдет вверх и жаба задавит покупать дороже, а потом волосы на одном месте рвать будете почему я слил именно тогда мечтая о прибыли.
И еще куча вариантов.
О чем спор вообще?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 20 січ, 2018 08:13
Re: Валютный рынок в контексте
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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