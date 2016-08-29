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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3979398039813982

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 649
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
414
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:37

Таким образом, ожидаемое ранее вхождение рынка безналичного доллара в полосу стабильности отложено на более поздние сроки, конкретизация которых, по всей видимости, станет возможной после 22 января.

US[/color][/b][/quote]
Оце новость! :shock:
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 08:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Я уже писал , что сидеть и виртуально богатеть , можно прозевать , курс пойдет вниз и жаба задавит сдать дешевле , а потом волосы на одном месте рвать будете почему я не слил именно тогда мечтая о прибыли

Можно. А можно прозевать, курс пойдет вверх и жаба задавит покупать дороже, а потом волосы на одном месте рвать будете почему я слил именно тогда мечтая о прибыли.
И еще куча вариантов.
О чем спор вообще?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 08:13

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:хотя мне почему-то кажется, что Вы давно всё поняли.

Спасибо))))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
Повідомлень: 11140
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  #<1 ... 3979398039813982
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