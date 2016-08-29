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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39843985398639873988>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 649
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
414
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:20

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:Вечерний обзор.
.............
В-третьих, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку роста ликвидности, вначале, до полудня, продав $43,0 млн., а после обеда выкупив $18,0 млн.
.............
Очень раннее начало атаки покупателей на безналичный доллар на отечественном валютно межбанке вызвало практически синхронный старт долларовых интервенций регулятора по запросу наилучшего курса, в течение которых по состоянию на 10.45 Киева было реализовано около $40,0 млн. Расточительность НБУ вначале заморозила действующие цены безналичного «американца» на отметке 28,85/28,87, а с 11.15 инициировала коррекцию при участии продаж немногочисленных экспортеров, которые осознали решительность НБУ и бесперспективной ожидания роста курса американской СКВ.
..............
Пятничная сессия валютного межбанка в секторе доллара не обошлась без парадоксов. Послеобеденной динамичной коррекцией «американца» воспользовался регулятор, выкупив $18,0 млн. «зеленых» излишков, появившихся по недосмотру на рынке со стороны некоторых «казенных» банков. ........
US

ДС, не подскажете, чем объяснить такие фокусы регулятора?
Или выкуп у «казенных» банков это какой-то "междусобойчик"?


1. Регулятор не оплошал и наказал казенные банки за безалаберность.

2. С проФФесионализмом у госбанков (исключая Приват) напряженка.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:27

  daryaby807 написав:tea шановний ЧАЙ....чомусь Ви ,я та 90 відсотків цієї країни не задурманені, а донецькі та луганські задурманені.....вони свій шлях обрали у 2013 році, якщо Україна їх поверне зараз або найближчі 5 років.....це шлях назад.

Це , як в бочку з медом вкинуть ложку дьогтя .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:01

  tea написав:Стосовно повернення Донбасу.Пізнайко - територіями і людьми не граються.Це наша територія і наші люди.Значна частина з них задурманена російською пропагандою.
Потім треба буде залучати фахівців - психологів для роботи з населенням Донбасу.І Ваш досвід стане у пригоді.

Точно, точно наши цены на газ (7 грн против их 2 руб), цены на коммуналку и продукты питания многих донбасцев вгонят в жесткую депрессию. Помощь психологов нужна будет однозначно. :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:05

  edvardd написав:Сенат не смог достичь 60 голосов, необходимых для финансирования правительства (даже для остановки), и поэтому, с полуночи вчера вечером, правительство США отключится
Последствия по аналогии:
Последнее закрытие правительства США случилось в 2013 году при Бараке Обаме. В результате этого, Соединенные Штаты с 1 по 16 октября были лишены действующего правительства. Страной просто никто не управлял.

Основываясь на данных того времени, аналитики Goldman Sachs сделали вывод, что сегодня американская экономика в аналогичном случае будет терять $8 млрд каждую неделю. В зависимости от длительного кризиса темпы роста ВВП, по оценкам разных экономистов, могут потерять в IV квартале до 1,4 процентного пункта, пишет Bloomberg.
Азиатский индекс MSCI Asia Pacific потерял сегодня 1,5%, фьючерсы на американский S&P 500 к 15.00 мск снижаются на 0,7%. Индекс РТС теряет 0,8%, ММВБ - 0,5%.
Нефть Brent снижается на 0,8%, до $107,74 за баррель. Долларовый индекс колеблется около уровня февраля, теряя сегодня 0,3%.Можно забыть о фундаментальных факторах, пристегнуть ремни и приготовиться к тряске».


Brent 68.61 WTI 63.37:mrgreen:
https://www.oil-price.net/
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:08

  ребе Нок написав:Libo а как по займам МВФ платятся проценты? Например Украина подписала соглашение на 18 млрд $. Допустим в первый год взяли только 3 ярда. Проценты за год платятся с 3 или с 18 млрд $ ?


детский вопрос
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:08

  daryaby807 написав:tea
шановний ЧАЙ....чомусь Ви ,я та 90 відсотків цієї країни не задурманені, а донецькі та луганські задурманені.....

Якщо Ви застали життя в СРСР,то згадайте як нам задурили голову пропагандою про НАТО.
Пройшло аж 25 років незалежності і тільки в минулому році кількість прихильників вступу до НАТО перевищила кількість противників.В Донецьку і Луганську згодом буде так,як і в Краматорську і Слов"янську.Думаю,що більшість краматорців і слов"янців дуже раді,що їх звільнила Україна.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:13

  tea написав:
  asti написав:Друзья, у кого какие ощущения - что ожидаете с недели - рост, падение, боковик?
Я думаю, еще можем подрасти.

Поки що є така думка,що НБУ не дасть вийти долару на міжбанку вище 28.99.Гаситиме будь-якими ринковими і неринковими методами.


Чай, у вас информация или это интуиция?
Не хочу поучать, но давая такие детальные прогнозы (до копейки)
вы подвергаете финансовому риску юных адептов "секты Чая".

ЗВР лить большая глупость
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:15

  холява написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  холява написав:Меня устраивает только вниз

Здравствуйте . Вы же в доллар вошли , сбросив евро , вам бы теперь скинуть повыгодней $ , и это 29+.

*Відправлено з Чату


Я еще писал , что остановился покупать доллар и собираю гривну до 7-8 февраля.


зря
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:17

  ЛАД написав:Во-вторых, мне это не кажется таким уж компроматом.


Не-не, какой это компромат, это не компромат, это сигнал, причем сигнал всем, мы знаем движение по вашим картам, мы контролируем ваши наличные расходы.
Миллиардеру потратить полмиллиона долларов за неделю никогда не зазорно, даже может и нужно, сколько той жизни, чтобы успеть потратить заработанное.
Президенту воюющей страны потратить за неделю полмиллиона долларов, вероятно тут появляются какие-то вопросы.
Мне лично всё равно, наблюдаю исключительно с точки зрения политтехнологий ситуацию.
У меня американский шурин недавно с женой на Мальдивы летал, тоже на неделю. Но говорит в десятку вложился, тоже может себе позволить, всё-таки меньше месячной зарплаты.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:22

  prodigy написав:
  ребе Нок написав:Libo а как по займам МВФ платятся проценты? Например Украина подписала соглашение на 18 млрд $. Допустим в первый год взяли только 3 ярда. Проценты за год платятся с 3 или с 18 млрд $ ?


детский вопрос

В смысле? Ану напиши что и как.
ДС мне друг, но истина дороже
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