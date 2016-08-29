edvardd написав:

Сенат не смог достичь 60 голосов, необходимых для финансирования правительства (даже для остановки), и поэтому, с полуночи вчера вечером, правительство США отключитсяПоследствия по аналогии:Последнее закрытие правительства США случилось в 2013 году при Бараке Обаме. В результате этого, Соединенные Штаты с 1 по 16 октября были лишены действующего правительства. Страной просто никто не управлял.Основываясь на данных того времени, аналитики Goldman Sachs сделали вывод, что сегодня американская экономика в аналогичном случае будет терять $8 млрд каждую неделю. В зависимости от длительного кризиса темпы роста ВВП, по оценкам разных экономистов, могут потерять в IV квартале до 1,4 процентного пункта, пишет Bloomberg.Азиатский индекс MSCI Asia Pacific потерял сегодня 1,5%, фьючерсы на американский S&P 500 к 15.00 мск снижаются на 0,7%. Индекс РТС теряет 0,8%, ММВБ - 0,5%.Нефть Brent снижается на 0,8%, до $107,74 за баррель. Долларовый индекс колеблется около уровня февраля, теряя сегодня 0,3%.Можно забыть о фундаментальных факторах, пристегнуть ремни и приготовиться к тряске».