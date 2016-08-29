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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3985398639873988>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 649
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
414
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:22

  tea написав:Минулого року писав,що не виключаю,що під час ЧС-2018 в Росії ЗС України звільнять Донбас.Навіть і зара не полишає така думка.
Спочатку наші ДРГ підірвуть пару-трійку найбільших складів боєприпасів.Потім "завалять" декількох лідерів Лугандонії.Це деморалізує противника.Ну і почнуть наступ на 4-5 напрямках одночасно.
В України буде місяць,щоб звільнити Донбас.


-лидеров пока не одного не завалили (или у вас есть подтверждение?)
-3 линии обороны с обеих сторон
-разведка знает на 90% о всех дислокациях противника и наоборот

никто Донбасс в лоб освобождать не будет, при этой власти точно.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:27

tea

я застал СССР, я прекрасно помню как мой дед инвалид ВОВ и мой отец в 4.00 утра слушали "Голос Америки" и "Радио свободу" и матом крыли коммунистов за войну в Афгане....НАДО ИМЕТЬ СВОЮ ГОЛОВУ НА ПЛЕЧАХ....а не ,простите, УРНУ!!!!!(я о некоторых бывших гражданах моей страны)
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:29

Re: Валютный рынок в контексте

а что касается финансов....сижу в гривне на руках,как мыша сижу!!))
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:34

  ребе Нок написав:
  prodigy написав:
  ребе Нок написав:Libo а как по займам МВФ платятся проценты? Например Украина подписала соглашение на 18 млрд $. Допустим в первый год взяли только 3 ярда. Проценты за год платятся с 3 или с 18 млрд $ ?


детский вопрос

В смысле? Ану напиши что и как.


% платят с того, что перевели в страну траншем

здесь вся тема

http://gordonua.com/publications/s-nachala-nezavisimosti-ukraina-poluchila-ot-mvf-313-mlrd-istoriya-otnosheniy-181984.html
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:44

  prodigy написав:
  tea написав:Минулого року писав,що не виключаю,що під час ЧС-2018 в Росії ЗС України звільнять Донбас.Навіть і зара не полишає така думка.
Спочатку наші ДРГ підірвуть пару-трійку найбільших складів боєприпасів.Потім "завалять" декількох лідерів Лугандонії.Це деморалізує противника.Ну і почнуть наступ на 4-5 напрямках одночасно.
В України буде місяць,щоб звільнити Донбас.


-лидеров пока не одного не завалили (или у вас есть подтверждение?)
-3 линии обороны с обеих сторон
-разведка знает на 90% о всех дислокациях противника и наоборот

никто Донбасс в лоб освобождать не будет, при этой власти точно.


Это зависит от того будет команда или нет...тем более что полномочия у президента единолично отдать такой приказ теперь есть
Востаннє редагувалось antikkristall в Суб 20 січ, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:44

prodigy напиши пример уже конкретно по цифрам взятым одним траншем как сколько платить????
Востаннє редагувалось ребе Нок в Суб 20 січ, 2018 19:05, всього редагувалось 2 разів.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:05

  antikkristall написав:
  prodigy написав:
  tea написав:Минулого року писав,що не виключаю,що під час ЧС-2018 в Росії ЗС України звільнять Донбас.Навіть і зара не полишає така думка.
Спочатку наші ДРГ підірвуть пару-трійку найбільших складів боєприпасів.Потім "завалять" декількох лідерів Лугандонії.Це деморалізує противника.Ну і почнуть наступ на 4-5 напрямках одночасно.
В України буде місяць,щоб звільнити Донбас.


-лидеров пока не одного не завалили (или у вас есть подтверждение?)
-3 линии обороны с обеих сторон
-разведка знает на 90% о всех дислокациях противника и наоборот

никто Донбасс в лоб освобождать не будет, при этой власти точно.


Это зависит от того будет команда или нет...тем более что полномочия у президента единолично отдать такой приказ теперь есть

А что,есть кому идти в атаку? :D
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:16

  prodigy написав:
  tea написав:
  asti написав:Друзья, у кого какие ощущения - что ожидаете с недели - рост, падение, боковик?
Я думаю, еще можем подрасти.

Поки що є така думка,що НБУ не дасть вийти долару на міжбанку вище 28.99.Гаситиме будь-якими ринковими і неринковими методами.


1.Чай, у вас информация или это интуиция?
2.ЗВР лить большая глупость

1.Не інформація і не інтуіція.Я маю таку думку на основі нинішніх дій НБУ.
2.Так не перший же рік в січні-лютому НБУ гасить ажіотаж а потім,починаючи з березня,викупить набагато більше.
Доречі,як писали зелені букви,вже вчора НБУ зробив перші закупки в ЗВР.Купив,якщо не зраджує пам"ять,17 млн.Риторичне питання - а навіщо?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:24

  prodigy написав:
  tea написав:Минулого року писав,що не виключаю,що під час ЧС-2018 в Росії ЗС України звільнять Донбас.Навіть і зара не полишає така думка.
Спочатку наші ДРГ підірвуть пару-трійку найбільших складів боєприпасів.Потім "завалять" декількох лідерів Лугандонії.Це деморалізує противника.Ну і почнуть наступ на 4-5 напрямках одночасно.
В України буде місяць,щоб звільнити Донбас.


1.лидеров пока не одного не завалили (или у вас есть подтверждение?)
2.3 линии обороны с обеих сторон
3.разведка знает на 90% о всех дислокациях противника и наоборот

1.Ну до лідерів будь-якої держави відносяться не тільки президенти,а й прем"єр-міністри чи спікери місцевих рад.Не обов"язково для паніки "завалити" виключно президента.Можна замочити,умовно,Пушиліна чи Корнета,і буде певна дистабілізація.
2.В них на першій лінії стоїть місцеве деморалізоване населення,позаду них,на другій лінії,стоять загородзагони РФ,які в разі відступу стрілятимуть їм в спину.
3.В нас вже є ДРГ,які проникали вглиб території Лугандонії.А значить їх не виявили.
Наш наступ бачу виключно поза межами міст,так як було зі Слов"янськом.Умовно кажучи,оточують,наприклад,Макіївку з трьох сторін і залишають коридор для відступу в сторону Росії.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:29

  prodigy написав:
  tea написав:Поки що є така думка,що НБУ не дасть вийти долару на міжбанку вище 28.99.Гаситиме будь-якими ринковими і неринковими методами.

Не хочу поучать, но давая такие детальные прогнозы (до копейки)

Був запит на прогнози на січень і лютий.Більшість форумчан дали прогнози з діапазоном.
Я вирішив дати саме такий прогноз.Розумію,що шанси помилитись набагато більші ніж у тих,хто дав прогноз з діапазоном у 40-50 копійок.
tea
 
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