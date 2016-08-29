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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3985398639873988

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 649
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
414
Всього голосів : 649
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:29

tea погоди со своим ... . prodigy еще за транш не ответил.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:32

:shock: :shock: :shock: tea
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:34

  tea написав:1.Не інформація і не інтуіція.Я маю таку думку на основі нинішніх дій НБУ.
2.Так не перший же рік в січні-лютому НБУ гасить ажіотаж а потім,починаючи з березня,викупить набагато більше.
Доречі,як писали зелені букви,вже вчора НБУ зробив перші закупки в ЗВР.Купив,якщо не зраджує пам"ять,17 млн.Риторичне питання - а навіщо?


Продал по .85, откупил по .82. Чтобы в понедельник снова продать, но уже дороже :wink:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:43

  Moneta написав:Продал по .85, откупил по .82. Чтобы в понедельник снова продать, но уже дороже

«Красота игры» Можно задать и такой вопрос : Зачем НБУ раньше поливал , если мог на пике выйти и погасить весь спрос ? Скоро станция «Оленивка» и надо состав перезацепить сзади , и вагончики поедут обратно.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Moneta написав:Продал по .85, откупил по .82. Чтобы в понедельник снова продать, но уже дороже

чтобы имело смысл ради 0.01% дергаться надо работать на суммах от 50е уе ....
и это пройдет
ЧИА
 
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