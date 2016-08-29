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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:29
tea погоди со своим ... . prodigy еще за транш не ответил.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Суб 20 січ, 2018 19:32
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Додано: Суб 20 січ, 2018 19:34
tea написав:
1.Не інформація і не інтуіція.Я маю таку думку на основі нинішніх дій НБУ.
2.Так не перший же рік в січні-лютому НБУ гасить ажіотаж а потім,починаючи з березня,викупить набагато більше.
Доречі,як писали зелені букви,вже вчора НБУ зробив перші закупки в ЗВР.Купив,якщо не зраджує пам"ять,17 млн.Риторичне питання - а навіщо?
Продал по .85, откупил по .82. Чтобы в понедельник снова продать, но уже дороже
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Moneta
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Додано: Суб 20 січ, 2018 19:43
Moneta написав:
Продал по .85, откупил по .82. Чтобы в понедельник снова продать, но уже дороже
«Красота игры» Можно задать и такой вопрос : Зачем НБУ раньше поливал , если мог на пике выйти и погасить весь спрос ? Скоро станция «Оленивка» и надо состав перезацепить сзади , и вагончики поедут обратно.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 20 січ, 2018 19:45
Moneta написав:
Продал по .85, откупил по .82. Чтобы в понедельник снова продать, но уже дороже
чтобы имело смысл ради 0.01% дергаться надо работать на суммах от 50е уе ....
и это пройдет
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ЧИА
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