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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3990399139923993>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 650
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
415
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:13

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:Минулого року писав,що не виключаю,що під час ЧС-2018 в Росії ЗС України звільнять Донбас.Навіть і зара не полишає така думка.
Спочатку наші ДРГ підірвуть пару-трійку найбільших складів боєприпасів.Потім "завалять" декількох лідерів Лугандонії.Це деморалізує противника.Ну і почнуть наступ на 4-5 напрямках одночасно.
В України буде місяць,щоб звільнити Донбас.


А еще "Царь " ихний писал , что две ракеты и нет Киева.
Мое мнение , назад брать ничего не надо.
Одно ГУАНО

Новий закон про деокупацію передбачає в тому числі і військове звільнення Донбасу.Поки що треба підготуватись.І в Росії і в Лугандонії працює наша розвідка.Під час ЧС Путін не наважиться застосувати ракети на Київ,бо в його риториці в нас йде внутрішній конфлікт.
Стосовно повернення Донбасу.Пізнайко - територіями і людьми не граються.Це наша територія і наші люди.Значна частина з них задурманена російською пропагандою.
Потім треба буде залучати фахівців - психологів для роботи з населенням Донбасу.І Ваш досвід стане у пригоді.

Чаю, Ваш ентузіазм заслуговує на повагу, втім є багато факторів, які Ви не враховуєте. Почати слід з даних перепису населення. Подивіться на частку населення, народжених в рф (зокрема росіян) по регіонах. В адміністрації Кучми, до речі, були люди, які розуміли потенційну небезпеку "ситуації". До речі, в тодішню НГУ "мігрантів" теж не брали (з відомих причин).
Корінне населення здатне асимілювати до 15% прибульців (що можна бачити і по даних перепису - там, де прибульців з РФ більше 15% - "проблемні" регіони). У Литві таких близько 10% - проблем немає, в Латвії та Естонії - навпаки.
Тобто запропоновані Вами психологи - не зовсім те.
Про плани нашого ГШ в рф узнають через півгодини. ДРГ наші здавали, до речі теж. Поки склади підривають у нас (в останньому випадку при переміщенні із складу на склад (?!!) в боєприпас для "Града" вмонтували вибуховий пристрій).
У Сумській області є декілька населених пунктів, переданих з рф до України. Там були спроби зробити "республіки". Є чим перейматися.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:13

  Долярчик написав:
  KIM30 написав:http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/20/7076370/
коли вже в нас таке буде?

...тоді, коли буде поліція з народом.... СБУ - з народом...... судді - з народом....... і т. д.


не путайте европу и терпил ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:20

  ребе Нок написав:Libo а как по займам МВФ платятся проценты? Например Украина подписала соглашение на 18 млрд $. Допустим в первый год взяли только 3 ярда. Проценты за год платятся с 3 или с 18 млрд $ ?


жестяк , в валютной ветке не знают как платятся проценты ...

вы можете платить с 18 , остальные с фактического остатка ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:26

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Как в "Семнадцать мгновений весны" гестапо с абвером и пр.?

Противостояние силовиков - это отдельная песня. Интернациональная.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:30

Re: Валютный рынок в контексте

ануитет или промискуитет?))
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:51

  freeze написав:
  ЛАД написав:миллиардер вполне может отдохнуть

Так я и отметил, что миллиардер даже должен отдохнуть широко и с размахом.
Президент воюющей страны не может.
Итожим - мы имеем миллиардера с полным правом хорошо отдохнуть. Нет вопросов.

Я писал не только об этом, не надо вырезать только то, что удобно. Это несколько искажает мысль.
Вы подчеркнули одно, а я спросил - имеет ли право рядовой гражданин воюющей страны вместо фронта поехать отдыхать хотя бы в Египет?
Ещё раз - ответственность у высокопоставленного лица выше. Но если народ не хочет вести войну, то нельзя требовать от президента, чтобы он её единолично выиграл.
Наша привычка - требовать (хотеть) от президента, чтобы он был светочем добра и справедливости, а мы будем себе потихоньку жить, брать-давать взятки, проворачивать свои мелкие делишки, отдыхать на заработанные деньги где хотим (где хватит денег), но президент ни-ни.
Где Вы поставите границу для отдыха президента - берег Днепра, Одесса, Турция, Египет, Италия-Испания, ... ?
Или ограничение по сумме расходов - 5, 10, 50, 100 тыс. долл. (грн?)
Что Вас возмущает больше - место (Мальдивы) или потраченная сумма?
Если сумма - то это его деньги, а не бюджетные. Если бы он потратил меньше или отдохнул не на Мальдивах для государства что-то изменилось бы?
Ответьте честно, Вы поддерживаете идеи, кот. сегодня выдал Чай о победе вооружённым путём, да ещё и ближайшее время?
А войну надо заканчивать, хотя бы для того, чтобы не было повода постоянно ссылаться на неё во внутриполитических целях.

centurionus
Краще навести як приклад інші міста (Москва тощо), бо Ленінград, скажімо так, німці не збиралися брати, а Сталінград німці фактично взяли.

Насчёт Ленинграда утверждение сомнительное.
Но не буду спорить о технических подробностях. Идею Вы поняли - не всегда победа или поражение заслуга или вина генералов.
Победить сегодня "армию" ОРДЛО можно, победить в прямом столкновении армию РФ - невозможно с самыми гениальными генералами. Взять Славянск за день(неделю) в 2014 было невозможно, не допустить выхода Стрелкова из окружения - не знаю, судить не берусь. Изменилось ли бы что-то, если бы ему не дали выйти, тоже не берусь утверждать.

А вообще, давайте закончим этот разговор.
Практически бесполезный.
Всё равно на мои аргументы внимание не обращают. Да и тема, судя по всему, мало кому интересна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 01:24

ЛАД Сильно сомневаюсь что Чай в случае быстрого решения военным путем будет повторять подвиг панфиловцев, останавливая русские танки на поступах к Киеву (при этом зная что Верховный уже приземляется дето на Мальдивах) а не штурмовать польскую границу. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:23

  jabba написав:ЛАД Сильно сомневаюсь что Чай в случае быстрого решения военным путем будет повторять подвиг панфиловцев, останавливая русские танки на поступах к Киеву (при этом зная что Верховный уже приземляется дето на Мальдивах) а не штурмовать польскую границу. :mrgreen:


от границы до киева - 100 км . это час танкам .

панфиловцы выдуманный персонаж российской пропаганды .

в 1918 за украину вступилось 300 студентов остальные делили власть ...

все запрутся по квартирам и решат исход российские срочники которых в ж*** будут гнать вертухаи ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:39

alyak Ну не российской. а нашей родной, советской, Но то такє. В остальном же вы согласны шо в случае попытки военного решения все действительно закончится очень быстро, несмотря на выраженную западными друзьями глубочайшую озабоченность. А наши диванные ястребы, мечтавшие о силовом решении - штурмовать будут разве что пропускные пункты на польской границе?
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 05:39

  freeze написав:
  ЛАД написав:миллиардер вполне может отдохнуть

Так я и отметил, что миллиардер даже должен отдохнуть широко и с размахом.
Президент воюющей страны не может.
Итожим - мы имеем миллиардера с полным правом хорошо отдохнуть. Нет вопросов.


Интересно было бы если бы Петю с Мальдив встречали бы ребята только вылезшие из окопов заливаемых ледяным дождем в прифронтовой полосе. С вопросом - Хорошо ли тебе Петя отдохнулось за поллимона зеленых в неделю?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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