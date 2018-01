Додано: Суб 20 січ, 2018 23:13

tea написав: холява написав: tea написав: Минулого року писав,що не виключаю,що під час ЧС-2018 в Росії ЗС України звільнять Донбас.Навіть і зара не полишає така думка.

Спочатку наші ДРГ підірвуть пару-трійку найбільших складів боєприпасів.Потім "завалять" декількох лідерів Лугандонії.Це деморалізує противника.Ну і почнуть наступ на 4-5 напрямках одночасно.

А еще "Царь " ихний писал , что две ракеты и нет Киева.

Мое мнение , назад брать ничего не надо.

Новий закон про деокупацію передбачає в тому числі і військове звільнення Донбасу.Поки що треба підготуватись.І в Росії і в Лугандонії працює наша розвідка.Під час ЧС Путін не наважиться застосувати ракети на Київ,бо в його риториці в нас йде внутрішній конфлікт.

Стосовно повернення Донбасу.Пізнайко - територіями і людьми не граються.Це наша територія і наші люди.Значна частина з них задурманена російською пропагандою.

Чаю, Ваш ентузіазм заслуговує на повагу, втім є багато факторів, які Ви не враховуєте. Почати слід з даних перепису населення. Подивіться на частку населення, народжених в рф (зокрема росіян) по регіонах. В адміністрації Кучми, до речі, були люди, які розуміли потенційну небезпеку "ситуації". До речі, в тодішню НГУ "мігрантів" теж не брали (з відомих причин).

Корінне населення здатне асимілювати до 15% прибульців (що можна бачити і по даних перепису - там, де прибульців з РФ більше 15% - "проблемні" регіони). У Литві таких близько 10% - проблем немає, в Латвії та Естонії - навпаки.

Тобто запропоновані Вами психологи - не зовсім те.

Про плани нашого ГШ в рф узнають через півгодини. ДРГ наші здавали, до речі теж. Поки склади підривають у нас (в останньому випадку при переміщенні із складу на склад (?!!) в боєприпас для "Града" вмонтували вибуховий пристрій).

