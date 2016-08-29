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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3990399139923993

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 650
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
415
Всього голосів : 650
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 05:51

alyak спросить когда точно не знаешь не зазорно. сам то прежде чем писать как танки ездят 100 км/ч лучше бы спрашивал.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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  #<1 ... 3990399139923993
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