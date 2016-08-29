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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2018 05:51
alyak спросить когда точно не знаешь не зазорно. сам то прежде чем писать как танки ездят 100 км/ч лучше бы спрашивал.
ДС мне друг, но истина дороже
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