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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2018 17:29
ЛАД написав:
Харьков. Выходные. Снег, солнце. Красиво.
Стабильность - самое узкое 25,75/28,82.
...місто Лева.... дрібний сніг... сирість... вечоріє... дві обмінки - по 65/87......ще одна... /95
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Додано: Нед 21 січ, 2018 17:31
ЛАД написав: Starikan написав:
Опять Вы не поняли. Речь не о розыгрыше призов, а о дополнительных процентах.
Вроде бы наш портал тоже этим балуется.
..........
Сегодня перезвонил на минфин и проверил. Я всё же понял правильно - по Привату действует именно лотерея. Главный приз 1 место - 10 000 грн., 2-6 место - по 2 000 грн.
Спасибо за информацию. Но я все же попробую. Хотя мне кажется, что пик мы все уже прозевали.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 17:32
Востаннє редагувалось 2805
в Нед 21 січ, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 17:47
Qwerty написав: Starikan написав: Qwerty написав:
Цікаво,що за спиною Еміратів і Саудівської Аравіі,та й Південної Кореї,ну й азійських тигрів?
США
Тобто вибір відносно невеликий - або тисяча років парламентаризму і 200-300 років капіталізму з реформацією і тому подібним,або США?Правда в якій іпостасі США я так і не зрозумів...Ці чотири роки після Майдана можна зараховувати в термін США чи потрібно щось інше?Та й історія самих США якось не дуже вплітається в визначення тисячолітнього парламентаризму і всього іншого,що ви вважаєте запорукою успіху всяких там Епплів і Ко.Рабство там було присутнє,та й частково тоталітаризм...Про банди Нью-Йорка легенди ходять,та й Чикаго має хорошу славу.Велика депресія,бутлєгєрство,мафія...Невже там такого не було?А то ви якось все спростили до нєпрілічія!
Не писать же мне исторический реферат
Ипостась США - например, присутствие их ВС в Ю.Корее (Японии, Филиппинах и пр).
Представьте себе, что Украину освободили бы англо-американцы, а не КА.
История Штатов - это история выходцев из Британской империи, Нидерландов, Германии...
Сингапур и Гонконг - бывшие британские колонии, из которых "запад" сделал финансовые центры. Если бы это было бы не нужно "западу" - так бы они и прозябали в бандитизме и коррупции.
Не уловил связи между бандами и тоталитаризмом.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:10
edvardd написав:
Запорожье повы 28,73-28,80
кстати о карточках - сегодня покупал жене серьги в ювелирке, продавец спросила нал или безнал, на нал сделала скидку было 4237 стало 3670, мелочь, а приятно...
Не буду настаивать, но, по-моему, это ваша выдумка.
ЛАД написав:
Ситуация давно известная. К сожалению, такая приличная разница не очень часто встречается.
Вы это серьезно? я бы в такой шарашке поостерегся бы покупать.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:15
Starikan написав: edvardd написав:
Запорожье повы 28,73-28,80
кстати о карточках - сегодня покупал жене серьги в ювелирке, продавец спросила нал или безнал, на нал сделала скидку было 4237 стало 3670, мелочь, а приятно...
Не буду настаивать, но, по-моему, это ваша выдумка.
ЛАД написав:
Ситуация давно известная. К сожалению, такая приличная разница не очень часто встречается.
Вы это серьезно? я бы в такой шарашке поостерегся бы покупать.
И не только это.Помидорами валюту замусорил сначала, потом про спину каждый год всей стране сообщает.И лезет не в своё дело.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:16
Starikan написав: edvardd написав:
Запорожье повы 28,73-28,80
кстати о карточках - сегодня покупал жене серьги в ювелирке, продавец спросила нал или безнал, на нал сделала скидку было 4237 стало 3670, мелочь, а приятно...
Не буду настаивать, но, по-моему, это ваша выдумка.
ЛАД написав:
Ситуация давно известная. К сожалению, такая приличная разница не очень часто встречается.
Вы это серьезно? я бы в такой шарашке поостерегся бы покупать.
10 процентов скидки в несетевой торговле самая обычная практика. В этих 3670 грн еще сидит 1000 гривен чистой прибыли. Почему бы не сделать человеку приятно, притом я практически уверен, что Эдвард следующее кольцо придет покупать опять в эту же ювелирку, да и знакомым посоветует.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:22
Долярчик написав:ще забув додати, що коли, недавно додавали всім пенсії,
то татові додали 36грн, а мамі 71грн!
(тут навіть не знаю, який смайлик поставити - цей
чи цей
)
Какие зарплата и стаж - такая и пенсия. Всё очень просто.
Если они работали на 120 рэ при совке и на минималке после - какие вопросы?
"Каждый сам творец своего счастья"
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Starikan
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:26
freeze написав:
10 процентов скидки в несетевой торговле самая обычная практика. В этих 3670 грн еще сидит 1000 гривен чистой прибыли. Почему бы не сделать человеку приятно, притом я практически уверен, что Эдвард следующее кольцо придет покупать опять в эту же ювелирку, да и знакомым посоветует.
Это не для меня.
Я лучше куплю в "Золотом веке".
Вы бы еще OLX предложили
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:39
Starikan написав:
Не будет никаких радикальных реформ.
Власть в стране принадлежит ни Президенту, ни премьеру, ни даже Госдепу.
А Верховной Раде, которой все эти связки, танки, мвфы побоку.
А в Раде кому власть принадлежит тогда?)))
Подавляющее количество депутатов в любой фракции не принимают никаких самостоятельных решений-то. Многие даже не то что не вникают за что жмут, а даже не утруждаются приходить на рабочее место, с которого должны подавать свой кусочек власти.
что-то не стыкуется в Вашей версии.
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