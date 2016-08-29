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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3994399539963997>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 651
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
416
Всього голосів : 651
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:29

... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 2

  ЛАД написав:Харьков. Выходные. Снег, солнце. Красиво.
Стабильность - самое узкое 25,75/28,82.

...місто Лева.... дрібний сніг... сирість... вечоріє... дві обмінки - по 65/87......ще одна... /95
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:31

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Опять Вы не поняли. Речь не о розыгрыше призов, а о дополнительных процентах.
Вроде бы наш портал тоже этим балуется.
..........
Сегодня перезвонил на минфин и проверил. Я всё же понял правильно - по Привату действует именно лотерея. Главный приз 1 место - 10 000 грн., 2-6 место - по 2 000 грн.

Спасибо за информацию. Но я все же попробую. Хотя мне кажется, что пик мы все уже прозевали.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:32

:arrow:
Востаннє редагувалось 2805 в Нед 21 січ, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:47

  Qwerty написав:
  Starikan написав:
  Qwerty написав:Цікаво,що за спиною Еміратів і Саудівської Аравіі,та й Південної Кореї,ну й азійських тигрів?
США
Тобто вибір відносно невеликий - або тисяча років парламентаризму і 200-300 років капіталізму з реформацією і тому подібним,або США?Правда в якій іпостасі США я так і не зрозумів...Ці чотири роки після Майдана можна зараховувати в термін США чи потрібно щось інше?Та й історія самих США якось не дуже вплітається в визначення тисячолітнього парламентаризму і всього іншого,що ви вважаєте запорукою успіху всяких там Епплів і Ко.Рабство там було присутнє,та й частково тоталітаризм...Про банди Нью-Йорка легенди ходять,та й Чикаго має хорошу славу.Велика депресія,бутлєгєрство,мафія...Невже там такого не було?А то ви якось все спростили до нєпрілічія!

Не писать же мне исторический реферат :D

Ипостась США - например, присутствие их ВС в Ю.Корее (Японии, Филиппинах и пр).
Представьте себе, что Украину освободили бы англо-американцы, а не КА.

История Штатов - это история выходцев из Британской империи, Нидерландов, Германии...

Сингапур и Гонконг - бывшие британские колонии, из которых "запад" сделал финансовые центры. Если бы это было бы не нужно "западу" - так бы они и прозябали в бандитизме и коррупции.

Не уловил связи между бандами и тоталитаризмом.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:10

  edvardd написав:Запорожье повы 28,73-28,80
кстати о карточках - сегодня покупал жене серьги в ювелирке, продавец спросила нал или безнал, на нал сделала скидку было 4237 стало 3670, мелочь, а приятно...

Не буду настаивать, но, по-моему, это ваша выдумка.
  ЛАД написав: Ситуация давно известная. К сожалению, такая приличная разница не очень часто встречается. :)

Вы это серьезно? я бы в такой шарашке поостерегся бы покупать.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:15

  Starikan написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 28,73-28,80
кстати о карточках - сегодня покупал жене серьги в ювелирке, продавец спросила нал или безнал, на нал сделала скидку было 4237 стало 3670, мелочь, а приятно...

Не буду настаивать, но, по-моему, это ваша выдумка.
  ЛАД написав: Ситуация давно известная. К сожалению, такая приличная разница не очень часто встречается. :)

Вы это серьезно? я бы в такой шарашке поостерегся бы покупать.

И не только это.Помидорами валюту замусорил сначала, потом про спину каждый год всей стране сообщает.И лезет не в своё дело. :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:16

  Starikan написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 28,73-28,80
кстати о карточках - сегодня покупал жене серьги в ювелирке, продавец спросила нал или безнал, на нал сделала скидку было 4237 стало 3670, мелочь, а приятно...

Не буду настаивать, но, по-моему, это ваша выдумка.
  ЛАД написав: Ситуация давно известная. К сожалению, такая приличная разница не очень часто встречается. :)

Вы это серьезно? я бы в такой шарашке поостерегся бы покупать.


10 процентов скидки в несетевой торговле самая обычная практика. В этих 3670 грн еще сидит 1000 гривен чистой прибыли. Почему бы не сделать человеку приятно, притом я практически уверен, что Эдвард следующее кольцо придет покупать опять в эту же ювелирку, да и знакомым посоветует.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:22

  Долярчик написав:ще забув додати, що коли, недавно додавали всім пенсії,
то татові додали 36грн, а мамі 71грн!(тут навіть не знаю, який смайлик поставити - цей :mrgreen: чи цей :twisted:)

Какие зарплата и стаж - такая и пенсия. Всё очень просто.
Если они работали на 120 рэ при совке и на минималке после - какие вопросы?

"Каждый сам творец своего счастья"
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:26

  freeze написав:10 процентов скидки в несетевой торговле самая обычная практика. В этих 3670 грн еще сидит 1000 гривен чистой прибыли. Почему бы не сделать человеку приятно, притом я практически уверен, что Эдвард следующее кольцо придет покупать опять в эту же ювелирку, да и знакомым посоветует.

Это не для меня.
Я лучше куплю в "Золотом веке".

Вы бы еще OLX предложили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:39

  Starikan написав:Не будет никаких радикальных реформ.
Власть в стране принадлежит ни Президенту, ни премьеру, ни даже Госдепу.
А Верховной Раде, которой все эти связки, танки, мвфы побоку.

А в Раде кому власть принадлежит тогда?)))
Подавляющее количество депутатов в любой фракции не принимают никаких самостоятельных решений-то. Многие даже не то что не вникают за что жмут, а даже не утруждаются приходить на рабочее место, с которого должны подавать свой кусочек власти.

что-то не стыкуется в Вашей версии.
detroytred
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