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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3994399539963997

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 651
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
82
5. более 75%
64%
416
Всього голосів : 651
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:49

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:Гляньте на ВВП , який складається з товарів/послуг випущених/спожитих населенням
Як може ВВП рости в 1,5 рази , а обєм товарів/послуг які споживає населення - падати ?

Намажте той ВВП на хліб.
Як там у Твена? Є брехня, зухвала брехня і статистика.
Ви про перерозподіл вартості обізнані? Умовний бандюк А. витрусить комусь кишені і радісно спожиє той "ВВП", що відіб'ється у щасливій статистиці.
Якби Ваші висновки були правильними, рейтинги влади зашкалювали б. Але це не так.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 21 січ, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:50

  Starikan написав:
  freeze написав:10 процентов скидки в несетевой торговле самая обычная практика. В этих 3670 грн еще сидит 1000 гривен чистой прибыли. Почему бы не сделать человеку приятно, притом я практически уверен, что Эдвард следующее кольцо придет покупать опять в эту же ювелирку, да и знакомым посоветует.

Это не для меня.
Я лучше куплю в "Золотом веке".

Вы бы еще OLX предложили :mrgreen:

я купил в старейшей ювелирке города, а не каком то Золотом веке
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:13

  freeze написав:А Президент по определению должен быть высоко моральным, честным, порядочным, быть личным примером для остальных.

И тут я отфейспалмил. Особенно вспоминаю недавнего овоща и его две несудимости.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:15

  edvardd написав:Запорожье повы 28,73-28,80

кстати о карточках - сегодня покупал жене серьги в ювелирке, продавец спросила нал или безнал, на нал сделала скидку было 4237 стало 3670, мелочь, а приятно...

"Як дiти, чесне слово" :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:47

  Starikan написав:
  Долярчик написав:ще забув додати, що коли, недавно додавали всім пенсії,
то татові додали 36грн, а мамі 71грн!(тут навіть не знаю, який смайлик поставити - цей :mrgreen: чи цей :twisted:)

Какие зарплата и стаж - такая и пенсия. Всё очень просто.
Если они работали на 120 рэ при совке и на минималке после - какие вопросы?

"Каждый сам творец своего счастья"

Мама 200 при совке получала в конце 70-х и в 80-х, это было больше средней, в 90-х - какая там могла быть работа, а в 2000-х да, почти на минималке, но после 50 найти работу с хорошей зарплатой уже очень трудно. в Итоге за 37 лет стажа пенсия 1600 гривен, добавили аж 100 гривен. И так большинство. При этом на советские оклады, практически, забили, смотрят только на после 2000-го.
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