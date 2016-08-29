budivelnik написав:Гляньте на ВВП , який складається з товарів/послуг випущених/спожитих населенням Як може ВВП рости в 1,5 рази , а обєм товарів/послуг які споживає населення - падати ?
Намажте той ВВП на хліб. Як там у Твена? Є брехня, зухвала брехня і статистика. Ви про перерозподіл вартості обізнані? Умовний бандюк А. витрусить комусь кишені і радісно спожиє той "ВВП", що відіб'ється у щасливій статистиці. Якби Ваші висновки були правильними, рейтинги влади зашкалювали б. Але це не так.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 21 січ, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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freeze написав:10 процентов скидки в несетевой торговле самая обычная практика. В этих 3670 грн еще сидит 1000 гривен чистой прибыли. Почему бы не сделать человеку приятно, притом я практически уверен, что Эдвард следующее кольцо придет покупать опять в эту же ювелирку, да и знакомым посоветует.
Это не для меня. Я лучше куплю в "Золотом веке".
Вы бы еще OLX предложили
я купил в старейшей ювелирке города, а не каком то Золотом веке
Долярчик написав:ще забув додати, що коли, недавно додавали всім пенсії, то татові додали 36грн, а мамі 71грн!(тут навіть не знаю, який смайлик поставити - цей чи цей )
Какие зарплата и стаж - такая и пенсия. Всё очень просто. Если они работали на 120 рэ при совке и на минималке после - какие вопросы?
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Мама 200 при совке получала в конце 70-х и в 80-х, это было больше средней, в 90-х - какая там могла быть работа, а в 2000-х да, почти на минималке, но после 50 найти работу с хорошей зарплатой уже очень трудно. в Итоге за 37 лет стажа пенсия 1600 гривен, добавили аж 100 гривен. И так большинство. При этом на советские оклады, практически, забили, смотрят только на после 2000-го.