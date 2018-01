Додано: Нед 21 січ, 2018 18:49

budivelnik написав: Гляньте на ВВП , який складається з товарів/послуг випущених/спожитих населенням

Як може ВВП рости в 1,5 рази , а обєм товарів/послуг які споживає населення - падати ? Гляньте на ВВП , який складається з товарів/послуг випущених/спожитих населеннямЯк може ВВП рости в 1,5 рази , а обєм товарів/послуг які споживає населення - падати ?

Намажте той ВВП на хліб.

Як там у Твена? Є брехня, зухвала брехня і статистика.

Ви про перерозподіл вартості обізнані? Умовний бандюк А. витрусить комусь кишені і радісно спожиє той "ВВП", що відіб'ється у щасливій статистиці.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell