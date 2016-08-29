budivelnik написав:Гляньте на ВВП , який складається з товарів/послуг випущених/спожитих населенням Як може ВВП рости в 1,5 рази , а обєм товарів/послуг які споживає населення - падати ?
Намажте той ВВП на хліб. Як там у Твена? Є брехня, зухвала брехня і статистика. Ви про перерозподіл вартості обізнані? Умовний бандюк А. витрусить комусь кишені і радісно спожиє той "ВВП", що відіб'ється у щасливій статистиці. Якби Ваші висновки були правильними, рейтинги влади зашкалювали б. Але це не так.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 21 січ, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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freeze написав:10 процентов скидки в несетевой торговле самая обычная практика. В этих 3670 грн еще сидит 1000 гривен чистой прибыли. Почему бы не сделать человеку приятно, притом я практически уверен, что Эдвард следующее кольцо придет покупать опять в эту же ювелирку, да и знакомым посоветует.
Это не для меня. Я лучше куплю в "Золотом веке".
Вы бы еще OLX предложили
я купил в старейшей ювелирке города, а не каком то Золотом веке