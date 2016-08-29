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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4004400540064007>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 656
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
420
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:18

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 6,73 коп., на торгах понедельника потерял 3,1 коп., оказавшись на уровне 28,8758 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 января с уровней предыдущего закрытия 28,77/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,79/28,83, а спустя 17 минут СКВ уже поднялась к 28,83/28,86 UAH/USD.

До 10.35 Киева ситуативное преобладание «быков» сохранялось, подняв цену доллара до 28,86/28,89 UAH/USD, однако с этого раса рост застопорился появившимися предложениями СКВ, которые к полудню понизили курс «американца» до 28,855/28,755 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, позволившего игрокам сосредоточится на сужении спреда. На обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне действующих цен: 28,86/28,87 UAH/USD.

После обеда на пустеющем рынке сохранилось преобладание покупок, которые поэтапно подняли цену «американца» около 16.00 до 28,88/28,91 UAH/USD.

Пытаясь противостоять усилиям слабосильных, игравших на повышение спекулянтов, регулятор ограничился скромной (до $2,0 млн.) интервенцией по запросу наилучшего курса, реализовав эту партию СКВ «особо буйным» спекулянтам по 28,90 UAH/USD.

Меж тем цена «американца», консолидировавшись на опустевшем межбанке на уровне 28,88/28,91 UAH/USD, уже не трогалась с места до самого завершения торгов.

На цифре 28,88/28,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 22 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8758 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,88% с 28,0672 UAH/USD до 28,8758 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 22 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.15 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 22 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.

Во-первых, как и накануне наблюдалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину, рассчитывая на пролонгацию роста курса доллара.

Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.

В-третьих, дефицит доллара усугублялся календарем (обычно по понедельникам из-за рубежа поступает особенно низкий объем СКВ).

В-четвертых, на стороне «зеленых быков» была сохранившаяся на высоком уровне гривневая ликвидность.

Последнее подтверждалось заметным очень незначительным (по нынешним меркам) снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с уровня 54 792,8 млн. грн. к отметке 54 173,4 млн. грн.)

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 января повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как мы указали выше, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа.

Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала подтянуло цены «американца» поближе к цифре 29,00 UAH/USD, вызвав вереницу снятия заявок импортеров на приобретение СКВ.

В-третьих, если на предыдущей сессии регулятор провел долларовую и гривневую интервенции на сумму $43 млн. и $18,0 млн. соответственно, 22-го «вмешательство» НБУ было очень скромным, около $2,0 млн.

Дата: 22 января 2018 г. 17.42

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,80/28,90 UAH/USD (с утра – 28,75-77/28,83-85 UAH/USD, к полудню - 28,77/28,84 UAH/USD)
€ – 35,20/35,40 UAH/EUR (с утра – 35,05-10/35,35-38 UAH/EUR, к полудню - 35,05/35,35 UAH/EUR)
RUB – 0,495/0,505 UAH/RUB (с утра - 0,495/0,505 UAH/RUB, к полудню - 0,495/0,505 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях низкой ликвидности и зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,77/28,84 UAH/USD, евро - 35,05/35,35 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сформировалось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.

После обеда, «неформалам» днепровского опта пришлось бороться за равновесие покупок и продаж повышением действующих цен. Рынок удалось подобным образом сбалансировать, хотя итоговое равновесие не спасло обороты, заслужившие «четверку с минусом», от незначительных потерь.

Дата: 22 января 2018 г. на 17.33
Рынок наличных Киева

Мелкий опт и розница («неформал»)

$ 28,82/28,88 UAH/USD (с утра 28,80/28,85 UAH/USD, к полудню 28,82/26,87 UAH/USD)
€ 35,20/35,35 UAH/EUR (с утра 35,28/35,40-45 UAH/EUR, к полудню 35,25/35,40 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января стартовали с изрядным опозданием, первые реальные сделки появились после 10.35 Киева.

К 12.00 столичные валютчики, констатировав некоторое повышение действующих цен (28,82/28,87 UAH/USD, евро – 35,25/35,40 UAH/EUR), доложили о наличии преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня.

После обеда на столичном наличном рынке появившиеся офера выровняли рынок в баланс спрос/предложение.
Однако, это итоговое равновесие не спасло обороты от некоторых потерь – по итогам 22 января столичные валютчики поставили себе и ликвидности «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.


Дата: 22 января 2018 г. на 17.27
Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,80/28,88 UAH/USD (с утра - 28,78/28,85 UAH/USD, к полудню - 28,80/28,88 UAH/USD)
€ – 35,15/35,40 UAH/EUR (с утра – 35,10/35,40 UAH/EUR, к полудню - 35,10/35,40 UAH/EUR)
RUB – 0,501/0,505 UAH/RUB (с утра - 0,500/0,504 UAH/RUB, к полудню 0,500/0,506 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в долларовом сегменте в условиях преобладания низколиквидного розничного клиентского «приноса».

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что тамошний рынок пребывает в состоянии преобладании клиентского оптового спроса, сменившего дополуденное доминирование розничных оферов СКВ. На моменте в городе действовали цены: 28,80/28,88 UAH/USD, евро - 35,10/35,40 UAH/EUR, рубль 0,500/0,506 UAH/RUB.

После обеда установившееся в полдень преобладание спроса сохранилось, перекосив рынок до самого финиша торгов.

Тем не менее, этот «перекос» не нанес урон итоговой ликвидности, которая осталась на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.

Дата: 22 января 2018 г. на 17.05
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,80/28,90 UAH/USD (с утра - 28,70/28,88 UAH/USD, к полудню - 28,70/28,85 UAH/USD)
€ – 34,95/35,45 UAH/EUR (с утра – 34,95/35,45 UAH/EUR, к полудню - 34,95/35,45 UAH/EUR)
RUB 0,498/0,507 UAH/RUB (с утра - 0,498/0,507 UAH/RUB, к полудню - 0,498/0,507 UAH/RUB)

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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:31

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Чем это может объясняться?


http://www.ukrstat.gov.ua/ Закладка "Статистична інформація".
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:36

  Долярчик написав:....і ще для Сомика:
.... пишете, що всі заднім числом - розумні.....
... а я влітку - все покроково розписував!... і що вийшов на середній 26,02 - теж всі тутешні знають!.... і що більшісь, я вже восени(по26,80) і в грудні(по27, 80) - я злив у "бетон"!
.... і тепер теж пишу, що ще чекаю лютого(бо на депо) і там буду зливати(не багато - 3тис.$, бо решту розкидав по стовпцях на кожен місяць, щоб мати за що купувати доларовий товар)
.... і ОБОВ" ЯЗКОВО я напишу, по якому курсу здам у лютому!
По поводу Сомика ... Прошлая наша дискусия свелась к тому, что он ЧЁТКО написал НЕМА ГРОШЕЙ НЕМА ПРОБЛЕМ(это он о себе написал) !!! На этом и закончилась :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:04

Возвращаясь к брифингу Чурия.
"Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют 7,2 млрд долларов, а обязательства Министерства финансов перед МВФ - 4,9 млрд. В общем 12,1 млрд долларов", - отметил он.

Как уточнил он, активы НБУ составляют 18,8 млрд долларов (те, которые входят в валовый резерв), а обязательства НБУ составляют 9,1 млрд долларов - это кредиты МВФ, находящихся на балансе НБУ, и обязательства перед другими кредиторами (Госказначейством, кредит от Центрального банка Швейцарии и т.д.).

При этом собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют почти 9,7 млрд долларов США.
http://www.unn.com.ua/ru/news/1710879-zobovyazannya-ukrayini-pered-mvf-syagayut-12-1-mlrd-dolariv
Обязательства Минфина к балансу НБУ отношения не имеют?

“По состоянию на 1 января 2017 года на едином казначейском счете было 14,7 млрд грн., а по состоянию на 1 января 2018 — 5 млрд 98 млн”, — сообщила она.

В то же время Слюз обратила внимание на то, что остатки на едином казначейском счете это средства гривневые, но есть еще средства, которые учитываются в валюте, и их объем увеличился.

“Средств по валюте, которые отражаются в отчетности как гривна, у нас 63 млрд, а в 2016 году было гораздо меньше”, — отметила она.

http://www.unn.com.ua/ru/news/1710950-u-derzhkaznacheystvi-nazvali-sumu-zalishkiv-na-yedinomu-rakhunku
Т.о. поток бюджетных денег, вызвавших рост доллара на сегодня иссяк.

Харьков к вечеру подрос.
Гагарин - 028,82/28,95, самое узкое в инете у менял 28,78/28,84, но, думаю, просто в конце дня уже не стали менять.

А что там бритами случилось, что фунт так резво в гору побежал?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:04

  Starikan написав:
  prodigy написав:сдать по 28,81 (Бисбанк)
правда окна с утра светят 28,55-28,80 (и при том доллар можно купить сотню/две)

Юнекс берет по 28.84


светит курс? да

но не факт, что уж к 11.00 у них гривна закончилась при таком сладком курсе

в Харькове находится в центре (Ярослава Мудрого,38(я пару раз заходил в Киевстар)10м от банка, но не припомню, чтобы банчик светил свои сладкие курсы
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:06

  Tolevas написав:
  Podolyanka написав:Буду дуже вдячна,якщо менi професiйно пояснять,чи зможу в квiтнi в Ки€вi помiняти асигнацiю в 500€? Блукають в iнтернетi чутки,що припиниться дiя цi€i
купюри. Дякую!


зачем ждать апреля? Положите в банк на короткий депозит сейчас, заберете более мелкими.


еще проще, поменяйте 20-ку и сдачу дадут другими купюрами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:13

  somilitark написав:ЛАД
я подлец,загонял всех в доллар,а теперь перевернулся и закинул в грндепо,можете так и записать,если вам добавится здоровья и уверенности в общении с Товеласом,то я буду только рад)))


ахаха. еще ж недавно писали что полностью в гривне.
или гривну в гривну перевернули? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:23

  Den написав:vovan_prm Все виды рекламы PS И Это я есть производством ... Посредники (Рекламные агенства) обычно накидывают ещё 50-100 % к сумме ...

Хорошая тема.
Но, очевидно, рассчитывая добавленную стоимость в 400%, Вы не включаете в издержки производства фонд оплаты труда. На сколько мне известно, на рынке труда креативщики, дизайнеры и др. профильные спецы склонны исчислять стоимость своей работы в СКВ. Или же Ваши масштабы производства позволяют обходиться собственными силами.
Так или иначе, но это частный случай....
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:31

  prodigy написав:
  Tolevas написав:
  Podolyanka написав:Буду дуже вдячна,якщо менi професiйно пояснять,чи зможу в квiтнi в Ки€вi помiняти асигнацiю в 500€? Блукають в iнтернетi чутки,що припиниться дiя цi€i
купюри. Дякую!


зачем ждать апреля? Положите в банк на короткий депозит сейчас, заберете более мелкими.


еще проще, поменяйте 20-ку и сдачу дадут другими купюрами :mrgreen:


Можно еще просто на карту положить и ездить с ней по Европе, расплачиваясь в магазинах и не только. Очень удобно, кстати. И карты Привата работают по всему миру по умолчанию, не надо, как в других банках звонить и предупреждать.
Сообщи о своих планах, рассмеши Бога.
В игноре Vadim V - тролль.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:37

  vovan_prm написав:
  Den написав:vovan_prm Все виды рекламы PS И Это я есть производством ... Посредники (Рекламные агенства) обычно накидывают ещё 50-100 % к сумме ...

Хорошая тема.
Но, очевидно, рассчитывая добавленную стоимость в 400%, Вы не включаете в издержки производства фонд оплаты труда. На сколько мне известно, на рынке труда креативщики, дизайнеры и др. профильные спецы склонны исчислять стоимость своей работы в СКВ. Или же Ваши масштабы производства позволяют обходиться собственными силами.
Так или иначе, но это частный случай....
Нет конечно я просто взял стоимость сырья и итоговый продукт :)) В стоимость НЕ входит и оборудование (которое стоит по пол лимона у.е, а таких агрегатов нужно не мало ) И креативщики (как вы подметили)и многое другое ...
Востаннє редагувалось Den в Пон 22 січ, 2018 18:40, всього редагувалось 3 разів.
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