Додано: Пон 22 січ, 2018 17:18

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 6,73 коп., на торгах понедельника потерял 3,1 коп., оказавшись на уровне 28,8758 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 января с уровней предыдущего закрытия 28,77/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,79/28,83, а спустя 17 минут СКВ уже поднялась к 28,83/28,86 UAH/USD.



До 10.35 Киева ситуативное преобладание «быков» сохранялось, подняв цену доллара до 28,86/28,89 UAH/USD, однако с этого раса рост застопорился появившимися предложениями СКВ, которые к полудню понизили курс «американца» до 28,855/28,755 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, позволившего игрокам сосредоточится на сужении спреда. На обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне действующих цен: 28,86/28,87 UAH/USD.



После обеда на пустеющем рынке сохранилось преобладание покупок, которые поэтапно подняли цену «американца» около 16.00 до 28,88/28,91 UAH/USD.



Пытаясь противостоять усилиям слабосильных, игравших на повышение спекулянтов, регулятор ограничился скромной (до $2,0 млн.) интервенцией по запросу наилучшего курса, реализовав эту партию СКВ «особо буйным» спекулянтам по 28,90 UAH/USD.



Меж тем цена «американца», консолидировавшись на опустевшем межбанке на уровне 28,88/28,91 UAH/USD, уже не трогалась с места до самого завершения торгов.



На цифре 28,88/28,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 22 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8758 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,88% с 28,0672 UAH/USD до 28,8758 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.15 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.



Во-первых, как и накануне наблюдалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину, рассчитывая на пролонгацию роста курса доллара.



Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.



В-третьих, дефицит доллара усугублялся календарем (обычно по понедельникам из-за рубежа поступает особенно низкий объем СКВ).



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» была сохранившаяся на высоком уровне гривневая ликвидность.



Последнее подтверждалось заметным очень незначительным (по нынешним меркам) снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с уровня 54 792,8 млн. грн. к отметке 54 173,4 млн. грн.)



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала подтянуло цены «американца» поближе к цифре 29,00 UAH/USD, вызвав вереницу снятия заявок импортеров на приобретение СКВ.



В-третьих, если на предыдущей сессии регулятор провел долларовую и гривневую интервенции на сумму $43 млн. и $18,0 млн. соответственно, 22-го «вмешательство» НБУ было очень скромным, около $2,0 млн.



Дата: 22 января 2018 г. 17.42



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,80/28,90 UAH/USD (с утра – 28,75-77/28,83-85 UAH/USD, к полудню - 28,77/28,84 UAH/USD)

€ – 35,20/35,40 UAH/EUR (с утра – 35,05-10/35,35-38 UAH/EUR, к полудню - 35,05/35,35 UAH/EUR)

RUB – 0,495/0,505 UAH/RUB (с утра - 0,495/0,505 UAH/RUB, к полудню - 0,495/0,505 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях низкой ликвидности и зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,77/28,84 UAH/USD, евро - 35,05/35,35 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сформировалось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.



После обеда, «неформалам» днепровского опта пришлось бороться за равновесие покупок и продаж повышением действующих цен. Рынок удалось подобным образом сбалансировать, хотя итоговое равновесие не спасло обороты, заслужившие «четверку с минусом», от незначительных потерь.



Дата: 22 января 2018 г. на 17.33

Рынок наличных Киева



Мелкий опт и розница («неформал»)



$ 28,82/28,88 UAH/USD (с утра 28,80/28,85 UAH/USD, к полудню 28,82/26,87 UAH/USD)

€ 35,20/35,35 UAH/EUR (с утра 35,28/35,40-45 UAH/EUR, к полудню 35,25/35,40 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 января стартовали с изрядным опозданием, первые реальные сделки появились после 10.35 Киева.



К 12.00 столичные валютчики, констатировав некоторое повышение действующих цен (28,82/28,87 UAH/USD, евро – 35,25/35,40 UAH/EUR), доложили о наличии преобладания клиентского спроса в паре доллар-гривня.



После обеда на столичном наличном рынке появившиеся офера выровняли рынок в баланс спрос/предложение.

Однако, это итоговое равновесие не спасло обороты от некоторых потерь – по итогам 22 января столичные валютчики поставили себе и ликвидности «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 22 января 2018 г. на 17.27

Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,80/28,88 UAH/USD (с утра - 28,78/28,85 UAH/USD, к полудню - 28,80/28,88 UAH/USD)

€ – 35,15/35,40 UAH/EUR (с утра – 35,10/35,40 UAH/EUR, к полудню - 35,10/35,40 UAH/EUR)

RUB – 0,501/0,505 UAH/RUB (с утра - 0,500/0,504 UAH/RUB, к полудню 0,500/0,506 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в долларовом сегменте в условиях преобладания низколиквидного розничного клиентского «приноса».



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что тамошний рынок пребывает в состоянии преобладании клиентского оптового спроса, сменившего дополуденное доминирование розничных оферов СКВ. На моменте в городе действовали цены: 28,80/28,88 UAH/USD, евро - 35,10/35,40 UAH/EUR, рубль 0,500/0,506 UAH/RUB.



После обеда установившееся в полдень преобладание спроса сохранилось, перекосив рынок до самого финиша торгов.



Тем не менее, этот «перекос» не нанес урон итоговой ликвидности, которая осталась на «хорошем» уровне, заслужив «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.



Дата: 22 января 2018 г. на 17.05

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,80/28,90 UAH/USD (с утра - 28,70/28,88 UAH/USD, к полудню - 28,70/28,85 UAH/USD)

€ – 34,95/35,45 UAH/EUR (с утра – 34,95/35,45 UAH/EUR, к полудню - 34,95/35,45 UAH/EUR)

RUB 0,498/0,507 UAH/RUB (с утра - 0,498/0,507 UAH/RUB, к полудню - 0,498/0,507 UAH/RUB)



US

