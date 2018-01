Додано: Пон 22 січ, 2018 19:55

Про співпрацю з МВФ.

- LOL!!! Та не буде ніякої співпраці. "Синку це фантастика"(с). Ваш нинішній "гарант", як тут кажуть - happens to be a control freak, то ж ділитися владою це пропозиція не для нього. Виходячи з цього роблю висновок: очикування на те що курс гривні підвищіться наступні півроку-рік - вважаю абсолютно безпідставними. На 2019 (десь середина-кінець року) - GAME OVER!!!FYI: Ціна грошей (справжніх) росте і надалі темп зростання тільки прискорюватиметься...