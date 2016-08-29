Я чего-то первым дело подумал про каннабис. Переработка сырья, пятикратный подъем. Реальней не бывает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:37
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:39
обе темы работают в Закарпатье.
А вообще рекомендую сериал "Нарки" - зачетное кино, особенно первые два сезона про Пабло Эскобара.
Сообщи о своих планах, рассмеши Бога.
В игноре Vadim V - тролль.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:26
Толік - ділер по Харкову?
П.С.Не вступайте в дискусію з Пізнайком.В нього зара важкі часи.Звільнився з роботи,а пацієнти звонять,щоб повертався назад,жити без нього не можуть,деякі відчайдухи кажуть - якщо не повернеться,то викинуться з вікна 5 поверху.
Тому Пізнайко зара може написати казна-що.Пише про якогось сина на ім"я "Оксан",пише про Теслу з Відня тощо.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:55
tea
- LOL!!! Та не буде ніякої співпраці. "Синку це фантастика"(с). Ваш нинішній "гарант", як тут кажуть - happens to be a control freak, то ж ділитися владою це пропозиція не для нього. Виходячи з цього роблю висновок: очикування на те що курс гривні підвищіться наступні півроку-рік - вважаю абсолютно безпідставними. На 2019 (десь середина-кінець року) - GAME OVER!!!
FYI: Ціна грошей (справжніх) росте і надалі темп зростання тільки прискорюватиметься...
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