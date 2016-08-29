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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4004400540064007

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 656
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
420
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:37

  twin написав:vovan_prm
горіхи :wink:


Я чего-то первым дело подумал про каннабис. Переработка сырья, пятикратный подъем. Реальней не бывает.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:39

  freeze написав:
  twin написав:vovan_prm
горіхи :wink:


Я чего-то первым дело подумал про каннабис. Переработка сырья, пятикратный подъем. Реальней не бывает.


обе темы работают в Закарпатье.
А вообще рекомендую сериал "Нарки" - зачетное кино, особенно первые два сезона про Пабло Эскобара.
Сообщи о своих планах, рассмеши Бога.
В игноре Vadim V - тролль.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:26

  Tolevas написав:
  freeze написав:
  twin написав:vovan_prm
горіхи :wink:

Я чего-то первым дело подумал про каннабис.

обе темы работают в Закарпатье.

Толік - ділер по Харкову? :wink:
П.С.Не вступайте в дискусію з Пізнайком.В нього зара важкі часи.Звільнився з роботи,а пацієнти звонять,щоб повертався назад,жити без нього не можуть,деякі відчайдухи кажуть - якщо не повернеться,то викинуться з вікна 5 поверху.
Тому Пізнайко зара може написати казна-що.Пише про якогось сина на ім"я "Оксан",пише про Теслу з Відня тощо.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:55

tea
Про співпрацю з МВФ.

- LOL!!! Та не буде ніякої співпраці. "Синку це фантастика"(с). Ваш нинішній "гарант", як тут кажуть - happens to be a control freak, то ж ділитися владою це пропозиція не для нього. Виходячи з цього роблю висновок: очикування на те що курс гривні підвищіться наступні півроку-рік - вважаю абсолютно безпідставними. На 2019 (десь середина-кінець року) - GAME OVER!!!

FYI: Ціна грошей (справжніх) росте і надалі темп зростання тільки прискорюватиметься...
Hogtown
 
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