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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:03
andrein
С другой стороны, поехавшие на работу в Польшу-Чехию обеспечивают более высокий уровень потребления своих семей здесь.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:14
Tolevas написав: asti написав:
Сегодня во время разговора с мамой (она в теме) - так вот она говорит: слушай, а может этот доллар вообще не сдавать?
- и в этот момент я чихнул!
Правильно, вы этот доллар лучше в рамочку и на стенку. У Скруджа Макдака был такой, первый заработанный им доллар.
Увы, мой первый доллар давно канул в лету, а так бы с удовольствием)
А если серьёзно, у меня уже пачка начала затираться - неделю ношу - никак не решусь///
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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:18
shatenerbi написав:
Я думаю,що на осінь ставки по депозитам у валюті підніматись не будуть.А навіщо,якщо й так несуть.Тому якщо банк прийматиме у населення валюту під 3.75% річних,то спокійно зможе позичити уряду під 4%.
Видимо из банков уже всю валюту государство позабирало, что пришлось евробонды на 3 млрлд.долл. по осени продать под 7.5%.
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andrein
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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:27
andrein написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
На мой взгляд, очень опасная ситуация. Такого у нас не было ни после 1998, ни после 2008, хотя кредитные ставки были не ниже. И восстановление после тех кризисов происходило значительно более бурно. Не очень понимаю, чем это объясняется, но факт. И не встречал никаких объяснений этого.
Чем это может объясняться?
Эта ситуация уже давно такая, даже привыкли. Проблема избыточной ликвидности банков упоминалась не раз, даже в этой ветке, хоть здесь это и офтоп
Чуть ближе проблема короткой валютной позиции, которую для нашей банковской системы можно рассматривать как частный случай этой проблемы.
Что же касается отличия от предыдущих кризисов, нужно признать, что каждый кризис уникален и происходит при разных условиях. Я уже плохо помню кризис 98, но соображения общей эрудиции подсказывают, что банковская система тогда только сформировалась, степень закредитованности предприятий еще была минимальной, были свежи воспоминания о коллекторах с утюгами. Если тогда и возникла серьезная доля проблемных кредитов, ее можно было легко уменьшить за счет новых кредитов.
Кризис 2008 дался тяжелее. Он случился после пика кредитования и стал причиной огромных проблем в банковской системе, доля неработающих активов стала критической, но на это тогда серьезного внимания не обратили. Несколько банков легли, а остальные, в условиях весьма поверхностного контроля, подмарафетив статистику, попытались повторить трюк 98 года. В условиях насыщенного рынка это получилось плохо, и доля проблемки осталась очень существенной. Проблему усугубили, попытавшись защитить заемщиков от собственной глупости, запретив кредитование в валюте чуть менее, чем полностью. Это уже тогда создало проблему приобретения активов в валюте пассивов, но при искусственной стабильности курса это не создавало текущих проблем, только риски.
Вот в таком состоянии подошли к нынешнему кризису. Когда перестали обслуживаться и новые кредиты, вдобавок к тем, которые не обслуживались с 2008, перестали работать почти все активы и легли все банки. Некоторые были реанимированы вливанием новых денег. Игнорировать проблему дальше уже было невозможно. Банки стали контролировать, приукрашивать отчетность уже не очень получается, а раздавать безнадежные кредиты ради сегодняшней отчетности уже нельзя. Надежных заемщиков с приличной кредитной историей почти не осталось. Все это усугубляется переориентацией на другие внешние рынки, т.е. изменением экономической модели. На выход из такого кризиса нужно значительно больше времени. Мы сейчас пожинаем проблемы всех трех кризисов, поскольку на выходе из предыдущих желание показать результат было сильнее, чем желание устранять проблемы. Сейчас это желание, наверно, тоже сильнее, но возможностей уже нет.
Все это правильно, но почему то никто не хочет видеть что это последствия потери населения.
Допустим в Польшу уехало 1.5 млн. чел., каждый из них раньше тратил около 200 дол. в месяц только на покушать и комунальные. Имеем недостачу потребления 300 млн. дол. в месяц или 3,6 млрд.дол. в год ,т.е. 100 млрд. гривен за год потерь для бизнеса , работающего на внутренний рынок, а с учетом мультипликации и все 300-400 млрд. гривен. Падение продаж- закрытие бизнеса-увольнение рабочих- и снова поток в Польшу. Процесс самоподдерживающийся и дальше остануться здесь только бомжи и скупщики металолома для перепродажи в Турцию. Печально все это. Это путь в никуда. Немцы наверное не дураки, что завезли к себе 2 млн. арабов, они хоть и никакие, но всетаки потребители !
Потребители-да,работники-нет.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:32
andrein написав: shatenerbi написав:
Я думаю,що на осінь ставки по депозитам у валюті підніматись не будуть.А навіщо,якщо й так несуть.Тому якщо банк прийматиме у населення валюту під 3.75% річних,то спокійно зможе позичити уряду під 4%.
Видимо из банков уже всю валюту государство позабирало, что пришлось евробонды на 3 млрлд.долл. по осени продать под 7.5%.
текст чая,не мой,там просто ссылка не корректно взялась.
Востаннє редагувалось shatenerbi
в Пон 22 січ, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:32
asti написав: Tolevas написав: asti написав:
Сегодня во время разговора с мамой (она в теме) - так вот она говорит: слушай, а может этот доллар вообще не сдавать?
- и в этот момент я чихнул!
Правильно, вы этот доллар лучше в рамочку и на стенку. У Скруджа Макдака был такой, первый заработанный им доллар.
Увы, мой первый доллар давно канул в лету, а так бы с удовольствием)
А если серьёзно, у меня уже пачка начала затираться - неделю ношу - никак не решусь///
Знакомое ощущение, но это лишь игра. Все тлен на фоне вечности.
В игноре тролли и клоуны - Vadim V, tea. .
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Tolevas
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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:33
ЛАД написав:
Может, объясните и другое (не написал сразу, решил, что вопросы связаны).
Опять же после тех кризисов после сильного падения ВВП и промпроизводства шло довольно сильное восстановление. В этот раз практически топчемся на месте. Думаю, в заметной мере это связано с потерей Донбасса.
Какие ещё факторы, на Ваш взгляд?
Факторов много. Если попробую выделить главный, наверняка совру.
Думаю, что закредитованность, как на уровне бизнеса, так и государства - очень важная составляющая. Для роста нужно вливание денег, а вливать некуда.
Также очень влияет запоздалый отказ от привычных внешних рынков. Выход на значительно более требовательные рынки требует времени и, опять таки, денег, которые некуда вливать. Время, когда это можно было сделать относительно безболезненно, упущено.
Степень влияния сокращения населения оценивать не возьмусь, но и исключать такое влияние не буду.
Предыдущие кризисы характерны тем, что после них ничего серьезно не менялось. Прошла девальвация, перераспределились деньги внутри экономики, заняли денег и пошли на новый виток спирали по той же убыточной модели. Это быстрее.
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Сибарит
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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:49
tea
Торгівельний баланс зара в мінусі.Але загальний баланс в плюсі.Це і є підставою для зміцнення гривні до літа.
Тяжелый случай, но попробую объяснить: любая статистика которую вы видите - это уже в прошлом. Соответственно, если правительству Украины давали кредиты осенью 2017, то это не означает что оно получит их зимой или тем более весной 2018. А прОценты (евробонды ~7.5%% годовых) отдавать придется. Конечно, они попробуют перезанять, как януковощ в 2013, но даже он в мае понял что прОцент неподъемен и пошел кланятся в ноги царю осенью, но это уже история...
Disclosure (small print): Past Performance Is No Guarantee of Future Results
Востаннє редагувалось Hogtown
в Пон 22 січ, 2018 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 00:37
Qwerty написав:
Ви написали,що історія України це історія банд
Такого я не писал, не выдумывайте.
А то, что у нас лишь зачаточный "капитализм", что обусловлено объективными причинами - очевидно всем.
И вы не поняли моей мысли, "прекратим эту бесполезную дискуссию", она вообще не по теме.
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Додано: Вів 23 січ, 2018 00:44
Сибарит написав: ЛАД написав:
Может, объясните и другое (не написал сразу, решил, что вопросы связаны).
Опять же после тех кризисов после сильного падения ВВП и промпроизводства шло доволь
но сильное восстановление. В этот раз практически топчемся на месте. Думаю, в заметной мере это связано с потерей Донбасса.
Какие ещё факторы, на Ваш взгляд?
Факторов много. Если попробую выделить главный, наверняка совру.
Думаю, что закредитованность, как на уровне бизнеса, так и государства - очень важная составляющая. Для роста нужно вливание денег, а вливать некуда.
Также очень влияет запоздалый отказ от привычных внешних рынков. Выход на значительно более требовательные рынки требует времени и, опять таки, денег, которые некуда вливать. Время, когда это можно было сделать относительно безболезненно, упущено.
Степень влияния сокращения населения оценивать не возьмусь, но и исключать такое влияние не буду.
Предыдущие кризисы характерны тем, что после них ничего серьезно не менялось. Прошла девальвация, перераспределились деньги внутри экономики, заняли денег и пошли на новый виток спирали по той же убыточной модели. Это быстрее.
А почему вливать некуда? Зачем бизнесу брать какието риски при существующей политике? Как со стороны "элит" так со стороны пересичных, на сейчас ситуация напоминает доедание червями уже умершей туши, с минимальным процентом еще пытающихся созидать. Но это такая фаза цикла, в прошлую аналогичную фазу "безразличия" проглотили захват власти завгаром, сейчас главное не повторить и к 20му году маятник уже полноценно качнется обратно.
Спасибо, за очень серьезные рассуждения в плоскости макрофинансов и экономики, но без рассмотрения в комплексе, ответы будут неполноценны, а с рассмотрением - потянут на докторскую ))
ПС.Кстати, никто не интересовался, а где можно купить оте самые Яреськовские VRI? у кого они осели?
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