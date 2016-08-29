Сибарит написав:

ЛАД написав: На мой взгляд, очень опасная ситуация. Такого у нас не было ни после 1998, ни после 2008, хотя кредитные ставки были не ниже. И восстановление после тех кризисов происходило значительно более бурно. Не очень понимаю, чем это объясняется, но факт. И не встречал никаких объяснений этого.

Чем это может объясняться? На мой взгляд, очень опасная ситуация. Такого у нас не было ни после 1998, ни после 2008, хотя кредитные ставки были не ниже. И восстановление после тех кризисов происходило значительно более бурно. Не очень понимаю, чем это объясняется, но факт. И не встречал никаких объяснений этого.Чем это может объясняться?

Эта ситуация уже давно такая, даже привыкли. Проблема избыточной ликвидности банков упоминалась не раз, даже в этой ветке, хоть здесь это и офтопЧуть ближе проблема короткой валютной позиции, которую для нашей банковской системы можно рассматривать как частный случай этой проблемы.Что же касается отличия от предыдущих кризисов, нужно признать, что каждый кризис уникален и происходит при разных условиях. Я уже плохо помню кризис 98, но соображения общей эрудиции подсказывают, что банковская система тогда только сформировалась, степень закредитованности предприятий еще была минимальной, были свежи воспоминания о коллекторах с утюгами. Если тогда и возникла серьезная доля проблемных кредитов, ее можно было легко уменьшить за счет новых кредитов.Кризис 2008 дался тяжелее. Он случился после пика кредитования и стал причиной огромных проблем в банковской системе, доля неработающих активов стала критической, но на это тогда серьезного внимания не обратили. Несколько банков легли, а остальные, в условиях весьма поверхностного контроля, подмарафетив статистику, попытались повторить трюк 98 года. В условиях насыщенного рынка это получилось плохо, и доля проблемки осталась очень существенной. Проблему усугубили, попытавшись защитить заемщиков от собственной глупости, запретив кредитование в валюте чуть менее, чем полностью. Это уже тогда создало проблему приобретения активов в валюте пассивов, но при искусственной стабильности курса это не создавало текущих проблем, только риски.Вот в таком состоянии подошли к нынешнему кризису. Когда перестали обслуживаться и новые кредиты, вдобавок к тем, которые не обслуживались с 2008, перестали работать почти все активы и легли все банки. Некоторые были реанимированы вливанием новых денег. Игнорировать проблему дальше уже было невозможно. Банки стали контролировать, приукрашивать отчетность уже не очень получается, а раздавать безнадежные кредиты ради сегодняшней отчетности уже нельзя. Надежных заемщиков с приличной кредитной историей почти не осталось. Все это усугубляется переориентацией на другие внешние рынки, т.е. изменением экономической модели. На выход из такого кризиса нужно значительно больше времени. Мы сейчас пожинаем проблемы всех трех кризисов, поскольку на выходе из предыдущих желание показать результат было сильнее, чем желание устранять проблемы. Сейчас это желание, наверно, тоже сильнее, но возможностей уже нет.