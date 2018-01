Додано: Пон 22 січ, 2018 23:49

Торгівельний баланс зара в мінусі.Але загальний баланс в плюсі.Це і є підставою для зміцнення гривні до літа.

Тяжелый случай, но попробую объяснить: любая статистика которую вы видите - это уже в прошлом. Соответственно, если правительству Украины давали кредиты осенью 2017, то это не означает что оно получит их зимой или тем более весной 2018. А прОценты (евробонды ~7.5%% годовых) отдавать придется. Конечно, они попробуют перезанять, как януковощ в 2013, но даже он в мае понял что прОцент неподъемен и пошел кланятся в ноги царю осенью, но это уже история...Disclosure (small print): Past Performance Is No Guarantee of Future Results