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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4008400940104011

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 657
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
421
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:46

поступления от экспорта...

Украина за пять дней, с 1 по 5 января, полностью выбрала основную и дополнительную квоты на 2018 год на поставки пшеницы и кукурузы в Евросоюз.
Квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно), сообщает УкрАгроКонсалт.
Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн).
Ранее сообщалось, что Украина исчерпала беспошлинные квоты на экспорт меда, яблочного и виноградного соков в страны ЕС за 2018 год.
edvardd
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