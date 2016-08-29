....ставки по депо: в грн. - не покривають річної інфляції! .....а в дол. - вони плачевно низькі! ......та й з бізнесу(тимпаче "занепадаючого") витягнути хоч ПОЛОВИНУ вкладених коштів - майже, НЕРЕАЛЬНО!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:19
... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 5
....ставки по депо: в грн. - не покривають річної інфляції! .....а в дол. - вони плачевно низькі! ......та й з бізнесу(тимпаче "занепадаючого") витягнути хоч ПОЛОВИНУ вкладених коштів - майже, НЕРЕАЛЬНО!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:40
денежная масса грн. агрегат M2/M3 на начало 2017 и на начало 2018 в сравнении знает кто?
По моим прикидкам примерно +8%, верно?
Пик бакса межбанка на январь 2017 - 27,7.
Востаннє редагувалось xsh в Вів 23 січ, 2018 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:40
Форум деградирует.Все прогнозы сводятся гаданием на кофейной гуще.Одни кричат "будя токо дорожать",другие в кедах поверх лыж.Дайте хоть одно обоснование своих умозаключений.Позитивные или негативные сигналы для смены тренда или его продолжения!Всё сводиться к проекции прошлых двух лет.Но 2018 сложный год и определяющий.И может быть совсем не похож на предыдущие два года.Где этот гуру,который привязку гривны делал к евро?Евро растёт-гривна падает.Гуру пропал.Сейчас носятся с калькой прошлого года.Посмотрим.
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:43
Долярчик,когда вы прочитаете Экономикс,вот тогда и поговорим,возможно лет 10-15 бизнеса заменят Э-с,хотя если честно я сомневаюсь)))
не обижайтесь,но когда я учился(более 15-ти лет назад),то нам говорили,что могут эффективно заниматься бизнесом не более 7%,недавно видел последние данные,учёные говорят,что в современной конкуренции 2-3%,думаю трудно многим попасть в эти "одарённые"...
так и на форуме,многие задним числом умные,а вот рискнуть всей котлетой,так выплывает 100 но и как правило все желают обвала,так легче,а потом говорят,что лучше не потерять,оправдывают свою трусость чепухой "ато путен нападёть"...
откат что-то слабый,все ждут завтра,а вдруг НБУ струсит и снова в горы,надеюсь вылезут экспортёры и всё будет гуд!)
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:47
Дед Мороз
А в Украине были уже легкие года? Это типо когда кредиты дербанили напропалую?
Не стоит усложнять, кардинальных изменений не будет. 29,4 - это максимум чего достигнем на следующей неделе. Для перестраховки думаю уже сливаться.
Востаннє редагувалось xsh в Вів 23 січ, 2018 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:49
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:50
Правильно, нужно хотя бы подождать, привезет ли Petro Incognito с Давоса транш или нет.
А на сегодня банк имени Пети - 28,85 на себя..может чё , знает ..
ТА анализ - Активно покупать USD
Востаннє редагувалось andrein в Вів 23 січ, 2018 18:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:52
вы думаете его не нагнут и без транша оставят?
не для того ставили на трон
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55
реклама
|