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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40184019402040214022>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 659
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
423
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:19

... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 5

  somilitark написав:в период жёсткой монетарной политики снижается доходность бизнеса,в этот момент надо идти на депо,а не мучатся...

а также не развивать бизнес,если доходность по депо выше!

....ставки по депо: в грн. - не покривають річної інфляції! .....а в дол. - вони плачевно низькі! ......та й з бізнесу(тимпаче "занепадаючого") витягнути хоч ПОЛОВИНУ вкладених коштів - майже, НЕРЕАЛЬНО! :?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:40

денежная масса грн. агрегат M2/M3 на начало 2017 и на начало 2018 в сравнении знает кто?
По моим прикидкам примерно +8%, верно?
Пик бакса межбанка на январь 2017 - 27,7.
Востаннє редагувалось xsh в Вів 23 січ, 2018 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:40

Форум деградирует.Все прогнозы сводятся гаданием на кофейной гуще.Одни кричат "будя токо дорожать",другие в кедах поверх лыж.Дайте хоть одно обоснование своих умозаключений.Позитивные или негативные сигналы для смены тренда или его продолжения!Всё сводиться к проекции прошлых двух лет.Но 2018 сложный год и определяющий.И может быть совсем не похож на предыдущие два года.Где этот гуру,который привязку гривны делал к евро?Евро растёт-гривна падает.Гуру пропал.Сейчас носятся с калькой прошлого года.Посмотрим.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:43

  Долярчик написав:.та й з бізнесу(тимпаче "занепадаючого") витягнути хоч ПОЛОВИНУ вкладених коштів - майже, НЕРЕАЛЬНО! :?

Долярчик,когда вы прочитаете Экономикс,вот тогда и поговорим,возможно лет 10-15 бизнеса заменят Э-с,хотя если честно я сомневаюсь)))
не обижайтесь,но когда я учился(более 15-ти лет назад),то нам говорили,что могут эффективно заниматься бизнесом не более 7%,недавно видел последние данные,учёные говорят,что в современной конкуренции 2-3%,думаю трудно многим попасть в эти "одарённые"...

так и на форуме,многие задним числом умные,а вот рискнуть всей котлетой,так выплывает 100 но и как правило все желают обвала,так легче,а потом говорят,что лучше не потерять,оправдывают свою трусость чепухой "ато путен нападёть"...

откат что-то слабый,все ждут завтра,а вдруг НБУ струсит и снова в горы,надеюсь вылезут экспортёры и всё будет гуд!)
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:47

Дед Мороз
А в Украине были уже легкие года? Это типо когда кредиты дербанили напропалую?
Не стоит усложнять, кардинальных изменений не будет. 29,4 - это максимум чего достигнем на следующей неделе. Для перестраховки думаю уже сливаться.
Востаннє редагувалось xsh в Вів 23 січ, 2018 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:49

  xsh написав:Дед Мороз
А в Украине были уже легкие года? Это типо когда кредиты дербанили напропалую?

Просто посмотрите новостной фон.Включите логику и всё будет гуд.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:50

  Дед Мороз написав:Форум деградирует.Все прогнозы сводятся гаданием на кофейной гуще.Одни кричат "будя токо дорожать",другие в кедах поверх лыж.Дайте хоть одно обоснование своих умозаключений.Позитивные или негативные сигналы для смены тренда или его продолжения!Всё сводиться к проекции прошлых двух лет.Но 2018 сложный год и определяющий.И может быть совсем не похож на предыдущие два года.Где этот гуру,который привязку гривны делал к евро?Евро растёт-гривна падает.Гуру пропал.Сейчас носятся с калькой прошлого года.Посмотрим.

Правильно, нужно хотя бы подождать, привезет ли Petro Incognito с Давоса транш или нет.
А на сегодня банк имени Пети - 28,85 на себя..может чё , знает ..
ТА анализ - Активно покупать USD
https://m.ru.investing.com/currencies/usd-uah-technical
Востаннє редагувалось andrein в Вів 23 січ, 2018 18:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:52

вы думаете его не нагнут и без транша оставят?
не для того ставили на трон
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55

  xsh написав:вы думаете его не нагнут и без транша оставят?
не для того ставили

А вот представьте,что выходит Питер к публике и говорит,что мол переговоры продуктивные,но должны продолжаться в обозримом будущем.Дата не установлена.И что тогда?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55

  xsh написав:Дед Мороз
А в Украине были уже легкие года? Это типо когда кредиты дербанили напропалую?

В нулевых были года, когда и кредитов не было, и ЗВР росли. Всё было.
2010 год - максимум ЗВР, взяли один транш у МВФ, но отдали в 2 раза больше, цифры примерные, в памяти так отложилось.
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