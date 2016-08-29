Долярчик написав:.та й з бізнесу(тимпаче "занепадаючого") витягнути хоч ПОЛОВИНУ вкладених коштів - майже, НЕРЕАЛЬНО!
Долярчик,когда вы прочитаете Экономикс,вот тогда и поговорим,возможно лет 10-15 бизнеса заменят Э-с,хотя если честно я сомневаюсь))) не обижайтесь,но когда я учился(более 15-ти лет назад),то нам говорили,что могут эффективно заниматься бизнесом не более 7%,недавно видел последние данные,учёные говорят,что в современной конкуренции 2-3%,думаю трудно многим попасть в эти "одарённые"...
так и на форуме,многие задним числом умные,а вот рискнуть всей котлетой,так выплывает 100 но и как правило все желают обвала,так легче,а потом говорят,что лучше не потерять,оправдывают свою трусость чепухой "ато путен нападёть"...
откат что-то слабый,все ждут завтра,а вдруг НБУ струсит и снова в горы,надеюсь вылезут экспортёры и всё будет гуд!)
10-12 "надежных" банков, возможно к 2019 не сгинут. 200к гривен не больше на банк, гос.банкам чуть больше. итого, 100к долл вполне вписываются депозитную экибану а вот, что с остальным фаршем гривны делать, если продать на всю котлету
У нас войну назвали войной.Если обостряется внутриполитическая обстановка,то увеличивается странным образом количество обстрелов.Мы не можем спрогнозировать ситуацию на год.Можем только надеяться и после получения транша перекреститься)
Был бы я в НБУ, я бы именно сейчас устроил бы ловушку медведя, подержав нисходящий тренд и подождав пока все сольются на неразрывные депо в гривне до лета. А потом снова на север. В результате летом при курсе выше 30, медведей жаба задавит покупать доллар и все скупит НБУ заместо них. Медведи станут долгосрочными инвесторами в гривну, им ее потом нарисуют. Стране нужны баксы
Востаннє редагувалось andrein в Вів 23 січ, 2018 19:17, всього редагувалось 1 раз.