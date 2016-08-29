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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4019402040214022>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 659
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
34
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
83
5. более 75%
64%
423
Всього голосів : 659
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55

  somilitark написав:
  Долярчик написав:.та й з бізнесу(тимпаче "занепадаючого") витягнути хоч ПОЛОВИНУ вкладених коштів - майже, НЕРЕАЛЬНО! :?

Долярчик,когда вы прочитаете Экономикс,вот тогда и поговорим,возможно лет 10-15 бизнеса заменят Э-с,хотя если честно я сомневаюсь)))
не обижайтесь,но когда я учился(более 15-ти лет назад),то нам говорили,что могут эффективно заниматься бизнесом не более 7%,недавно видел последние данные,учёные говорят,что в современной конкуренции 2-3%,думаю трудно многим попасть в эти "одарённые"...

так и на форуме,многие задним числом умные,а вот рискнуть всей котлетой,так выплывает 100 но и как правило все желают обвала,так легче,а потом говорят,что лучше не потерять,оправдывают свою трусость чепухой "ато путен нападёть"...

откат что-то слабый,все ждут завтра,а вдруг НБУ струсит и снова в горы,надеюсь вылезут экспортёры и всё будет гуд!)


10-12 "надежных" банков, возможно к 2019 не сгинут.
200к гривен не больше на банк, гос.банкам чуть больше.
итого, 100к долл вполне вписываются депозитную экибану
а вот, что с остальным фаршем гривны делать, если продать на всю котлету :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55

  Дед Мороз написав:Просто посмотрите новостной фон.


а может действительно включить серое вещество?

выборы предстоящие вспомнить?

что надо выплатить 100500 ярдов и нет совсем ресурсов и рычагов?

а желание выиграть на выборах?

а киселёва и его команду смотреть,это как раз от отсутствия мозгов :P
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:56

  freeze написав:
  xsh написав:Дед Мороз
А в Украине были уже легкие года? Это типо когда кредиты дербанили напропалую?

В нулевых были года, когда и кредитов не было, и ЗВР росли. Всё было.
2010 год - максимум ЗВР, взяли один транш у МВФ, но отдали в 2 раза больше, цифры примерные, в памяти так отложилось.
Важен не сам транш,а посыл для инвесторов,что с нами можно вести дело.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Вів 23 січ, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:57

  prodigy написав:а вот, что с остальным фаршем гривны делать, если продать на всю котлету :mrgreen:


да вы батенька можете и рынок страны развернуть,простите,не признал,вы так загорели на отдыхе,на Мальдивах :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:59

  Дед Мороз написав:
  freeze написав:
  xsh написав:Дед Мороз
А в Украине были уже легкие года? Это типо когда кредиты дербанили напропалую?

В нулевых были года, когда и кредитов не было, и ЗВР росли. Всё было.
2010 год - максимум ЗВР, взяли один транш у МВФ, но отдали в 2 раза больше, цифры примерные, в памяти так отложилось.
Выжен не сам транш,а посыл для инвесторов,что с нами можно вести дело.


Это понятно. Но круче всего другой вариант - ЗВР растет, транши МВФ не нужны, инвесторы испытывают гораздо более мощный посыл.
Я не про Украину и сегодня, я обобщаю уровни посылов инвесторов.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:01

  Дед Мороз написав:Форум деградирует.


включайтесь,или вам всё готовое да на блюдечке???

за 10 лет 600 сообщений,причём наверное они были такого же возмущённого вида,а потом удивляться? это к Холяве,хоть он и завязал,но поможет форумчанину,тем более с таким стажем))
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:05

У нас войну назвали войной.Если обостряется внутриполитическая обстановка,то увеличивается странным образом количество обстрелов.Мы не можем спрогнозировать ситуацию на год.Можем только надеяться и после получения транша перекреститься)
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:08

  somilitark написав:
  Дед Мороз написав:Форум деградирует.


включайтесь,или вам всё готовое да на блюдечке???

за 10 лет 600 сообщений,причём наверное они были такого же возмущённого вида,а потом удивляться? это к Холяве,хоть он и завязал,но поможет форумчанину,тем более с таким стажем))

Если не лень,то можете найти мои сообщения.Просто практически не осталось на форуме стоящих собеседников.Один Дядя Саша.Но и он частенько стреляет холостыми.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:08

Был бы я в НБУ, я бы именно сейчас устроил бы ловушку медведя, подержав нисходящий тренд и подождав пока все сольются на неразрывные депо в гривне до лета. А потом снова на север. В результате летом при курсе выше 30, медведей жаба задавит покупать доллар и все скупит НБУ заместо них. Медведи станут долгосрочными инвесторами в гривну, им ее потом нарисуют. :) Стране нужны баксы :)
Востаннє редагувалось andrein в Вів 23 січ, 2018 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:10

Re: Валютный рынок в контексте

А в этот раз,после получения транша,гарант перекрестится на коленях.Для усиления эффекта.
Дед Мороз
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