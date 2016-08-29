Додано: Вів 23 січ, 2018 19:54

zzzzzz написав: Хорошие новости от Минфина



За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 січня 2018 року, до державного бюджету залучено 2 314 477 697,50 гривень.



Погашений на этой неделе нет , так что это чистое изъятие ликвидности с рынка.



Размещение на 91 день - 1,193 млрд грн ( 15,9% )

182 дня ( 16% ) - 982 млн.грн

1092 дня ( 15,7% ) - 192 млн.грн Хорошие новости от МинфинаЗа результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 січня 2018 року, до державного бюджету залучено 2 314 477 697,50 гривень.Размещение на 91 день - 1,193 млрд грн ( 15,9% )182 дня ( 16% ) - 982 млн.грн1092 дня ( 15,7% ) - 192 млн.грн

У найближчі чотири роки Україна має cплатити по зовнішнім боргам $22,7 млрд. Пік виплат припадає на 2019 рік – $5,5 млрд, тоді як на 2018 рік – $4,5 млрд. Водночас обсяг усіх необхідніх виплат у поточному році по валютним зобов’язанням (з урахуванням $2,6 млрд по валютним ОВДП, тоді як у 2019 році - $1,4 млрд) – $7,1 млрд (проти $6,9 млрд у 2019-му). Якщо Мінфіну вдасться рефінансувати внутрішні валютні борги за рахунок нових випусків ОВДП, то для погашення решти $4,5 млрд державі доведеться маневрувати між трьома варіантами: транші МВФ в обмін на виконання його вимог; випуск євробондів (під високий відсоток, якщо співпраці з МВФ не буде); скорочення золотовалютних резервів (на 01.01.2018 - $18,8 млрд, що несуттєво перевищує мінімально необхідний рівень 3 місяців імпорту). У держбюджеті-2018 закладені зовнішні запозичення на $3,7 млрд, пише агентство «ЛігаБізнесІнформ».Структура необхідних виплат держави по валютним зобов’язанням у 2018 році така: крім $2,6 млрд по валютні ОВДП, ще стільки ж - погашення боргів перед МВФ (причому $1,5 млрд – за рахунок Мінфіну; $1,1 млрд – за рахунок Нацбанку); $1,1 млрд – погашення відсотків по суверенним єврооблігаціям; $700 млн – по решті валютних зобов’язань (у т.ч. перед Світовим банком, ЄС тощо). Також в 2018 році починаєтьсяпогашення основної суми за євробондами старих випусків, але обсяги поки невеликі - $100 млн.Без урахування валютних ОВДП, зовнішні виплати в 2018 році приблизно відповідають борговому навантаженню минулого року, каже глава аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.Найбільш інтенсивні періоди в плані виплат по зовнішнім боргам – березень і вересень.Проблем Україні можуть додати "судові" статті зовнішнього боргу - $2 млрд за підсумками стокгольмського спору з «Газпромом», $3 млрд - по "боргу Януковича", $0,3-0,5 млрд - за євробондами Приватбанку і ще $1,1 млрд - по конфіскованим активам «імені» «Сім’ї».